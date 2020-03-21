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Досуг Сегодня, 17:5150
Как правильно использовать маски для волос?

Наполнить корни волос силой, восстановить блеск, вернуть пышность прическе – основные задачи масок для волос. Как организовать комплексный уход за волосами на основе растительных экстрактов и как именно работает каждая маска для волос от известного бренда Yves Rocher?

Для начала определите свой тип волос и основные проблемы. Самодиагностика может только навредить. Обратитесь за рекомендациями к своему стилисту или трихологу.

Все маски от Ив Роше не содержат силикона и синтетических масел. Активное вещество в составе каждой маски – полисахариды сока Агавы. В соке растения витамины А, Е, С, К, В1, В4, В5, В6, В9, РР и незаменимые аминокислоты – все, что нужно для здоровья и силы волос.

Как правильно использовать маски для волос?

Как наносить маску?

Стандартный уход. После мытья волос с шампунем заверните их в полотенце на пару минут, чтобы ушла лишняя влага. Затем нанесите маску на корни волос и тщательно расчешите от корней к кончикам, чтобы средство равномерно распределилось по корням и прядям. Достаточно 3-х минут.

Особый уход. Для восстановления и лечения волос рекомендованы маски с нанесением на сухие волосы. Равномерно распределите средство по волосам и выдержите 10 минут. Затем смойте шампунем из той же линии и дополните лечебную процедуру бальзамом.

Нормальный тип волос

Волосы блестящие, перхоти и секущихся кончиков нет. Нужна тщательная очистка и бальзам для легкого расчесывания. Главное – не переусердствовать и не перекормить волос ненужными маслами. Мойте голову два раза в неделю. Маска – 1 раз в 2 недели. Для окрашенных волос подходит линия «Защита и Блеск окрашенных волос», в ее составе мякоть ягод Асаи, с мощным антиоксидантным действием.

Сухие волосы

Признак дефицита в организме витаминов и микроэлементов. Измените систему питания. Мытье волос – по мере загрязнения. Наносите маску перед каждым третьим мытьем на сухие волосы для максимальной подпитки структуры волоса. Оптимальный выбор – маска-крем с маслом Авокадо и маска-бальзам с маслом Жожоба.

Жирные волосы

Основная причина – неправильная работа сальных желез. Такие волосы выглядят неопрятно к вечеру или на следующий день. Откажитесь от быстрых углеводов и жирных продуктов, смените рацион в пользу круп и овощей. Мыть волосы приходится часто, необходима линия продуктов для склонных к жирности волос. Периодичность масок – 1 через 2. Очистит кожу и корни волос от себума и абсорбирует излишки кожного сала маска-сорбент с экстрактом крапивы. Наносят ее до применения шампуня.



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