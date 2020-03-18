Как лазер удаляет шрамы?

Шрамы давно не украшают ни мужчин, ни женщин. Шрамы раздражают, вызывают дискомфорт, стрессы и депрессии. Избавьтесь от проблемы! В киевской клинике Gold Laser лазерное удаление шрамов проводят на современном оборудовании. В зависимости от типа шрама и степени проблемы применяются различные методики.

5 видов шрамов

Нормотрофический. Незаметный, эластичный, расположен вровень с кожей, без деформации кожных покровов.

Атрофический. Возникает после ожогов, травм, экзем и дерматитов, удаления родинок. Вызван дефицитом коллагена в структуре соединительной ткани. Ярко-розовый, тонкий. Через рубец видны сосуды. Шрам неглубокий, находится приблизительно на одном уровне со здоровой кожей.

Гипотрофический. Возникает после порезов, оперативного вмешательства. Выглядит дряблым, располагается ниже здоровой кожи.

Гипертрофический . Рубец темно-розовый, выпуклый. Возникает после операций, ожогов, растяжения шва во время регенерации или длительного воспаления. Хорошо поддается лечению.

Келоидный. Отличается красноватым оттенком, гладкостью, выпуклостью и бугристостью. Шрамы возникают вследствие аутоиммунных заболеваний, растяжения тканей. Шрам часто беспокоит пациента: есть ощущение зуда, жжения, онемения. Рубец разрастается и склонен к рецидивам.

Удаление шрамов требует комплексного подхода. В зависимости от типа рубца лазерные методы дополняются мезотерапией, плазмолифтингом, филлерами на основе гиалуроновой кислоты, аппаратными методиками.

Лазерные методы удаления шрамов

Шлифовка. В клинике Gold Laser применяют абляционный и углекислотный СО2 лазер. Воздействие лазера вызывает точечное испарение поврежденных тканей. Процедура активизирует регенерацию кожи, синтез коллагена и эластина.

Фототермолиз. Суть метода в термическом воздействии на структуру рубца: ткани размягчаются и выравниваются. Выбор лазера зависит от типа шрама:

Абляционный лазер показан для удаления застарелых рубцов и с глубоким поражением тканей. Полностью шрам исчезнет после 3-7 сеансов.

Неабляционный лазер показан для удаления свежих и неглубоких шрамов. Количество сеансов от 4 до 10.

Коагуляция сосудов. Лазер спаивает воедино сосуды, в результате кожа выглядит полностью здоровой.

Удаление шрамов – процесс длительный, интервалы между сеансами от нескольких дней до месяца. В процессе реабилитации разрабатывается индивидуальный курс медикаментозного и физиотерапевтического лечения.







