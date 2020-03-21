5 лазерных процедур, которые стоит сделать до лета

Лето – это беззаботный отпуск, море, пляж, легкая одежда, шлепки, шашлыки и позитив. Совершенно не хочется беспокоиться о мокрых ступнях или в разгар летнего сезона лечить грибок ногтя Киев предлагает для пациентов эффективные лазерные методики эстетической медицины. Клиника лазерной косметологии и хирургии DiamondLaser представляет 5 весенних процедур для мужчин и женщин.

Радикальное лечение грибка ногтей

Онихомикоз – заболевание крайне неприятное, вызывает сильное повреждение ногтевой пластины или ее полное разрушение. К эстетическим проблемам прибавляются проблемы социальные – сильный и неприятный запах. В отличие от кремов, гелей, суспензий и мазей, лазер уничтожает грибковые колонии раз и навсегда.

Здоровые ткани лазерный луч не поражает. Эффективность лазерного лечения грибка ногтей на любых стадиях клинически подтверждена. Процедура длится всего 15 минут.

Удаление родинок

Крайне актуальная процедура перед пляжным сезоном. Папилломы, жировики, атеромы, бородавки и прочие новообразования – это повод для беспокойства. Есть риск преобразования в злокачественную форму или заражения крови. Лазер выпаривает поврежденные клетки новообразования деликатно и полностью, без риска рецидива. Результат гистологии снимет беспокойство навсегда.

Удаление шрамов

Лазер выпаривает поврежденные клетки кожи, не затрагивая здоровые. До начала процедуры врач проводит диагностику и определяет тип рубцовой ткани. Деликатная шлифовка выравнивает рельеф, меняет пигментацию и делает шрамы незаметными.

Липосакция

Не всегда удается избавиться от жировых накоплений диетами и изматывающими тренировками в тренажерном зале. Жир на спине, бедрах, талии и районе предплечий не поддается массажам. В этих зонах жировые клетки проще и безопаснее удалить лазером.

Операция проходит быстро, без крови и длительной реабилитации. Новые жировые клетки в месте проведения манипуляции не синтезируются.

Эпиляция

Пушок над верхней губой женщины не бреют – есть риск появления полноценных усов. Воск и расплавленная сахарная паста удаляют нежелательные волоски не полностью, с риском врастания, очень больно и на короткий период. Лазерная эпиляция удаляет без боли, быстро и навсегда.

Световая волна поглощается меланином волоса и приводит к полному разрушению всей структуры, включая волосяной фолликул. Мужчины могут избавиться от излишней волосатости пальцев, рук и торса.





