Как избавиться от храпа и затрудненного дыхания с помощью септопластики?

Проблемы с дыханием, кровотечения или заложенный нос и храп часто вызваны искривленной носовой перегородкой. Скорректировать дефект способна септопластика – оперативное вмешательство, при котором хирург восстанавливает задуманную природой форму без повреждения дыхательной функции и системы кровоснабжения органов дыхания.
В киевской клинике Platinum Laser накоплен немалый опыт успешного проведения септопластики. Кому нужна пластика носовой перегородки и как проходит операция?
Показания
Проблему замечает сам пациент или его родственники. Стали дышать через рот, часто беспокоят головные боли, плохо спите, стесняетесь громкого храпа – это только часть признаков искривления носовой перегородки. У пациентов с таким дефектом часто отмечают хронические синуситы, кровотечения из носа, апноэ и нездоровый цвет лица. Окончательное решение принимает врач после диагностики.
Причины искривления:
- врожденная деформация перегородки или носовых пазух;
- приобретенная деформация вследствие аварии, травмы, несчастного случая.
Врожденная деформация носовой перегородки отмечена у 60% пациентов. Часто пациент не помнит о том, где именно он получил деформацию. Это может быть случайный сильный удар, падение, травма в детстве или незамеченная врачами травма после аварии.
После операции восстанавливается нормальное дыхание, улучшается кровоснабжение мозга и других внутренних органов, активизируется вентиляция легких. Пренебрежение рекомендациями врачей способно привести к потере обоняния, слуха, воспалениям, частым респираторным заболеваниям.
Как проходит процедура?
Это полноценное оперативное вмешательство, требующее предварительной диагностики, сдачи стандартных анализов и в некоторых случаях дополнительных консультаций с врачами смежных специальностей.
Внешне процедура никак не меняет форму носа. Местная анестезия обеспечивает безболезненность процедуры. Полноценное дыхание восстанавливается приблизительно через 3 недели.
Этапы септопластики:
- Вскрытие слизистой.
- Удаление шипа или гребня либо разрушение S-образного искривления.
- Реконструкция слизистой.
- Введение силиконовых сплинтов для поддержки правильной формы перегородки.
В клинике Platinum Laser приоритет отдан нетравматичным бескровным лазерным технологиям. Время оперативного вмешательства до 40 минут. Свобода дыхания – навсегда.