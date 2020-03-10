Как избавиться от храпа и затрудненного дыхания с помощью септопластики?

Проблемы с дыханием, кровотечения или заложенный нос и храп часто вызваны искривленной носовой перегородкой. Скорректировать дефект способна септопластика – оперативное вмешательство, при котором хирург восстанавливает задуманную природой форму без повреждения дыхательной функции и системы кровоснабжения органов дыхания.

В киевской клинике Platinum Laser накоплен немалый опыт успешного проведения септопластики. Кому нужна пластика носовой перегородки и как проходит операция?

Показания

Проблему замечает сам пациент или его родственники. Стали дышать через рот, часто беспокоят головные боли, плохо спите, стесняетесь громкого храпа – это только часть признаков искривления носовой перегородки. У пациентов с таким дефектом часто отмечают хронические синуситы, кровотечения из носа, апноэ и нездоровый цвет лица. Окончательное решение принимает врач после диагностики.

Причины искривления:

врожденная деформация перегородки или носовых пазух;

приобретенная деформация вследствие аварии, травмы, несчастного случая.

Врожденная деформация носовой перегородки отмечена у 60% пациентов. Часто пациент не помнит о том, где именно он получил деформацию. Это может быть случайный сильный удар, падение, травма в детстве или незамеченная врачами травма после аварии.

После операции восстанавливается нормальное дыхание, улучшается кровоснабжение мозга и других внутренних органов, активизируется вентиляция легких. Пренебрежение рекомендациями врачей способно привести к потере обоняния, слуха, воспалениям, частым респираторным заболеваниям.







Как проходит процедура?

Это полноценное оперативное вмешательство, требующее предварительной диагностики, сдачи стандартных анализов и в некоторых случаях дополнительных консультаций с врачами смежных специальностей.

Внешне процедура никак не меняет форму носа. Местная анестезия обеспечивает безболезненность процедуры. Полноценное дыхание восстанавливается приблизительно через 3 недели.

Этапы септопластики:

Вскрытие слизистой. Удаление шипа или гребня либо разрушение S-образного искривления. Реконструкция слизистой. Введение силиконовых сплинтов для поддержки правильной формы перегородки.

В клинике Platinum Laser приоритет отдан нетравматичным бескровным лазерным технологиям. Время оперативного вмешательства до 40 минут. Свобода дыхания – навсегда.