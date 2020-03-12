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Досуг Сегодня, 18:1949
Популярные серебряные серьги-кольца от Mono: 6 основных вариантов

Дамы с древних времен использовали украшения, чтобы ими дополнить образ. Особенно спросом пользовались разнообразные сережки, которые еще помогали подчеркнуть статус в обществе. Хотя бы вспомнить серьги «Конго», которые поначалу носили в африканских племенах. Потом они приобрели популярность и в остальных уголках мира.

Сейчас же серебряные серьги-кольца присутствуют во многих женских шкатулках. Тем более существует столько разнообразных моделей, с которыми и познакомит Mono.

Каким украшениям отдать предпочтение?

Классика

Традиционный тонкий круг – ничего нового. А еще не стоит забывать о большом диаметре. Такие аксессуары выглядят необычно. Помните, что их нельзя назвать универсальными. Просто для холодного периода года они не подходят, будут цепляться за шапку или шарф.

Утолщенный вариант

Тот же большой круг только более широкий. Такие украшения нужно носить только по особому случаю. Просто от тяжелого веса может обвисать мочка уха и причинять дискомфорт. 

Маленькие колечки

Они прекрасно годятся для повседневного ношения, даже дополнят

строгий офисный костюм. Ведь в оформлении аксессуаров нет ничего лишнего.

Сережки с разнообразными фигурами

Как крупные, так и маленькие кольца могут быть дополнены шарами, сердечками, крестиками. Есть даже аксессуары с целыми подвесками.

С камнями

Так чаще всего декорируют широкие украшения. Здесь может присутствовать только несколько камешков или ими усыпана вся поверхность.

С несколькими кольцами

Здесь чередуются фигуры разного диаметра. Выглядит оригинально и необычно.

С основными моделями разобрались. Теперь бы хотелось понять, что и кому выбрать.

  • Для работы или учебы отдавайте предпочтение аккуратным сережкам. Для встреч с друзьями или посиделок в кафе можете выбрать классический или более утолщенный варианты. На вечер подходят модели с камнями.
  • Учитывайте возраст. Все вычурные модели с огромным количеством различных элементов оставьте молодежи. Более зрелым женщинам подходят скромные варианты.
  • Учитывайте форму лица. Если оно у вас круглое, то серьги-кольца будут лишними в вашей шкатулке. В остальных случаях можете приобретать, вот только хорошо подумайте о диаметре.
  • Когда подбираете серьги, вспомните об остальных аксессуарах. Между ними должна быть связь. 

С  этими советами от Mono на выбор сережек уйдет минимум времени, но зато вы приобретете  стильное и изысканное украшение. Пускай каждый образ будет неподражаемым.





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