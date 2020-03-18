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Как открыть собственную кофейню

Кофе – наверное, один с наиболее популярных напитков в мире, именно поэтому кофейни – самые посещаемые гастрономические заведения, где можно не только попить этот бодрящий напиток, но также полакомится тортиком, пирожным или другими вкусным десертами.

Если у Вас возникло желание открыть собственную кофейню, вы должны быть готовы к тому, что данное дело требует максимум стараний, знаний, настойчивости и, в некотором роде, энтузиазма.

Именно поэтому мы подготовили Вам несколько советов, которые, надеемся, помогут Вам открыть собственный бизнес.

Подготовительный этап

На данном этапе Вам следует четко определится с концепцией будущей кофейни: в каком дизайне интерьера вы ее видите, на каких клиентов будете ориентироваться, какие особые «фишки» Вы сможете предложить посетителям, чем оно будет отличаться от конкурентов.

Если упустить эти моменты, Вы рискуете просто потеряться среди множества других подобных заведений.

Помимо этого будет не лишним составить бизнес-план, который должен включать в себя:

  • Маркетинговую программу. Чтобы получить своего клиента, следует хорошенько разрекламировать собственную кофейню;
  • Анализ рынка. Тщательно изучаем конкурентов, их особенности, сильные и слабые стороны;
  • Бюджет на открытие. Один из основных пунктов, предусматривающий подсчет средств, которые Вы потратите на открытие собственного бизнеса. К этому вопросу стоит подойти с, так сказать, холодной головой;
  • Стратегию развития. Какой будет Ваша кофейня через полгода, год? Как быстро вложенные средства должны окупиться?

Необходимые документы на открытие кофейни

По состоянию на текущий год для открытия кофейни нужны следующие документы:

  1. Регистрация в налоговой службе
  2. Разрешение на открытие заведения общепита (в т.ч. на открытие летней терассы – если такова Вами предусмотрена)
  3. Разрешение на размещение внешней рекламы
  4. Разрешения от ГСЧП (МЧС) и санэпидемстанции
  5. При необходимости – лицензию на алкоголь и табак

Подробнее почитать о том, какие нужны документы для открытия кофейни, можно на сайте joinposter.com.

Открытие и организация работы кофейни

Оформив все необходимые документы, можно приступать к непосредственному открытию кофейни и организации ее работы.

Оборудование

Что касается оборудования для кофейни, на этом лучше не экономить. Например, кофемашина должна быть, так сказать, достойная, лучше всего – профессиональная. Это касается и кофемолки. Помните, качественное оборудование при использовании не только даст отличные результаты, но и прослужит Вам на протяжении долгого времени.

Персонал

В первую очередь наймите опытного бариста. Он не только на отлично справится со своей работой, но также станет отличным учителем для новичков. Можно также нанять универсала, то есть человека, который умеет и кофе вкусное сварить, и круассан мягонький испечь.

Ассортимент

Включите в меню несколько видов кофейных напитков и сиропов, используйте исключительно высококачественное сырье и ингредиенты. Помимо этого, не забудьте о десертах, обязательно в ассортименте должны присутствовать соки, фреши, содовые, а в летний период – мороженое.

Формирование имиджа

Не скупитесь на рекламу в местных СМИ, не забудьте создать страницы в соцсетях – это довольно эффективный способ обратить внимание потенциальных клиентов на Вашу кофейню, продвигать ее и формировать положительный имидж.

Итог

Прежде чем приступить к открытию кофейни, трезво оцените собственные силы и возможности. Если Вы готовы полностью отдаться этому делу, имеете все необходимые средства – тогда вперед. Приложив усилия, Вы обязательно достигнете желаемых результатов.

 

7dniv.info ранее писал про Блюда, которые носят имена знаменитостей 

 

Как открыть собственную кофейню

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