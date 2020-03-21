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Досуг Сегодня, 19:4548
Украинцы и наличные: экскурс в историю

Деньги - двигатель прогресса. В процессе эволюции человечества меняются и его отношения с эквивалентом стоимости. От серебряных и золотых слитков оплаты во времена Киевской Руси до кредитов наличными в наше время: как развивались отношения украинцев с деньгами. 

Предшественники наличных денег 

Сейчас нам кажется, что раньше все было проще: чтобы приобрести тот или иной товар необходимо было всего лишь обменять то, что есть у тебя. Существовало натуральное хозяйство, где бартер выступал главным посредником покупки продукта. Посуда, животные, изделия из разных материалов вступали в круговорот вещей необходимых для благоустройства. Однако человечество спустя недолгое время уже не устраивал способ обмена. Появилась потребность в новой системе оплаты за товары. В оборот пошли более ценные материалы для определения стоимости имущества. Жемчужины, резные камни, золото, медь и серебро, которые очень долго играли роль эквивалента стоимости продуктов и услуг. 

Предки украинцев также использовали как денежное средство изделия из драгоценных металлов. Во времена Киевской Руси денежным эквивалентом выступали именно монеты вылитые чаще всего из золота и серебра. Назывались они “гривнами”, как и национальна валюта в нашем времени. Со временем денежные изделия были трансформированы и стали соответствовать определенной массе драгоценного металла по европейским меркам. Стоит заметить, что “гривна” времен Киевской Руси имела разные формы как обычной круглой монеты, так и шестиугольных ладьей. 

Знакомство с бумажным средством оплаты 

Впервые мир увидел наличку в Китае в начале Х века. В это время на территориях современной Украины не существовало государственных зачатков, по этому племена проживавшие в Восточной Европе еще пользовались бартером и начинали только осваивать новую денежную единицу - монету. Во времена, когда украинские земли были под контролем других государств (Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи) средством оплаты так же оставались изделия из золота и серебра. 

Знакомство украинцев с первыми бумажными деньгами произошло в 1918 году, когда решением УНР было решено ввести в ход национальную валюту - гривну. Тем не менее в связи с политическими перетрясками национальна валюта была ликвидирована в ходе денежной реформы 1922-1924 правительством СССР. После этого жители Украинской Советской Социалистической Республики платили “советской валютой” - рублями.

Независимость гривны 

В середине 1990-х годов согласно Верховному Совету и его Декларации о государственном суверенитете Украины были введены как средство оплаты одноразовые отрезные купоны, за которые возможно было купить дефицитные товары. А уже в 1992 году на замену купонам вошли в ход карбованцы, которые также назывались купонокарбованцы. В то же время с 1992 по 1995 на заказ украинских властей во Франции, Италии и Канаде печатаются купюры первой национальной валюты независимой Украины - гривны. В это время случается гиперинфляция. Если в 1992 году за одну немецкую марку вы бы отдали 135 карбованцев, то в 1995 году стоимость марки была 102 886 купонов. Украинцы для того, чтобы купить необходимые продукты, шли в места торговли с сумками больше чем возвращались. Ситуация начала меняться ближе к 1996 году, когда происходил обмен карбованцев на гривны, которая в то время начала укрепляться как национальная валюта. 

Стоит заметить, что после многих кризисных моментов за годы независимости Украины, по итогу 2019 года гривна показала наибольший рост курса среди других мировых валют. Национальный банк Украины часто вводит изменения во внешний вид нацвалюты и модернизирует её с требованиями времени. 

Роль банков 

Как только человечество придумало средство оплаты, как тут же появились институции, которые способствовали займу или хранению денег. Еще до появления первых средств оплаты в том виде, какими мы привыкли их видеть, появились ростовщики. Их целью было оформление ссуд, а принятие натурой разных видов: от скота до зерновых культур. Во времена Киевской Руси и Российской империи ростовщичество считалось аморальным, но их услугами пользовались даже служители церкви. 

Во времена Советского Союза главной денежной институцией был Государственный банк. Официально было разрешено оформлять только ипотеки на жилье, а также поощрения среди населения к депозитам. По словам историков именно благодаря добровольной отдаче жителей СССР своих денег на хранение власти могли удерживать страну на плаву. Для тех, кто нуждался в срочном займе, то конечно же действовали подпольные кредиторы, которые предлагали деньги, но под очень высокую ставку. Так что не всегда каждый нуждающийся мог получить дополнительные средства оплаты как в наше время. 

Наличные деньги на сегодняшний день 

Хотя у населения Украины непростые отношения с банками, но жители страны и дальше продолжают пользоваться их услугами. Растет количество депозитов и выдачи кредитов, а согласно данным Loando.ua украинцы все чаще обращаются к микро займам наличными. Живые деньги в Украине все так же процветают. До сих пор многие получают зарплату купюрами, на день рождения мы получаем в подарок, покупаем продукты на рынке реальными деньгами. К тому же, 30% населения Украины проживает в сельской местности и не имеет доступ к электронным деньгам. Наличные являются их главным средством проживания. Живые деньги даже не думают исчезать из жизни украинцев.

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