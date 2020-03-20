Новинки шин от компании Goodyear

Goodyear – это огромная корпорация с производствами в девяти странах мира, включая Германию, Францию, США. Ее шины заслуженно занимают лидирующие позиции в рейтингах независимых экспертов и стабильно пользуются спросом украинских автомобилистов. Ежегодно линейка обновляется высокотехнологичными моделями, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удивляют покупателей новыми технологиями. Рассмотрим последние новинки этого года, а также их особенности.

Cargo Max

Эти шины Гудиер выпускаются для таких категорий автомобилей, как легкие грузовики, пикапы и микроавтобусы. Среди основных преимуществ:

высокая устойчивость к износу;

надежное сцепление с мокрой дорогой;

способность выдерживать продолжительные высокие нагрузки;

устойчивость к аквапланированию.

Отличительными чертами модели выступают: сотовый дизайн канавок в центральной части протектора, усиленные плечевые зоны.

EfficientGrip Eco EG02

Или E-Grip Eco EG02 предназначены для эксплуатации в летний период. Имеют высокую устойчивость к износу, низкое сопротивление качению. Особый состав резиновой смеси позволяет отнести эти шины к категории "зеленых" или "эко", так как помогает экономить расход топлива и снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Vector 4Seasons SUV Gen-3

Покрышки для внедорожников городского типа имеют отменные ходовые качества при разных погодных условиях и относятся к категории всесезонных. В сравнении с предыдущей версией текущая имеет оптимизированный рисунок протектора, что повысило сопротивление аквапланированию на 20%, а также обеспечило более качественный отвод из пятна контакта воды и снега.

Vector 4Seasons Gen-3

Еще одни всесезонные шины с усовершенствованным протектором, которые превышают характеристики предыдущего поколения по всем показателями. Но особую прерогативу производитель Goodyear обещает в сопротивлении качению, противостоянии износу. Дополнительные ламели в центральной части протектора дают больше цепляющих кромок для надежного сцепления с зимней дорогой, во время вхождения в повороты.

Assurance ComfortDrive

Предназначены для легковых авто, внедорожников, кроссоверов, минивэнов. Позиционируются производителем как всесезонные, но в наших условиях будут актуальны скорее летом. Отличаются инновационным шумоподавляющим протектором, который сделает езду максимально комфортной. В состав резины вошло соевое масло, а также сажа и рисовая шелуха для уменьшения количества неразлагающихся отходов.