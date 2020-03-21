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Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве

Дом мечты — это затраты, и немалые. Прежде чем приступить к возведению своего семейного гнездышка, разумно взвесить все «за» и «против».

Есть два варианта строительства коттеджа: «под ключ» или личная ответственность за каждый этап возведения. В первом случае экономить ваши силы и средства станет компания – застройщик. Все пожелания и фантазии клиента будут учтены еще на стадии создания проекта и найдут воплощение в новом доме. Личная ответственность предполагает самостоятельное поэтапное изыскание экономии. Правильный подход к каждому пункту программы «Новый дом» позволит найти источники сбережения средств.

Этап проектирования

Экономия начинается при покупке участка под строительство. Надел за чертой мегаполиса обладает многими преимуществами: тишина, живописный пейзаж, стоимость земли. Но вопрос подключения к коммуникациям решается долго, а его реализация стоит дорого. В городе можно значительно сэкономить, врезавшись в существующие центральные инженерные сети.

Главный хранитель бюджета строительства — проектирование дома. На этом этапе стоит продумать все позиции, чтобы потом не выкладывать лишние деньги:

  • Площадь коттеджа должна соответствовать количеству проживающих. Не стоит для семьи из 2-3 человек возводить многоэтажные хоромы. В копеечку выльется не только строительство, но и дальнейшее обслуживание.
  • Лучше выбрать обычную прямоугольную или квадратную форму коттеджа, не прибегая к выступающим округлым элементам или многогранным эркерам. Это поможет избежать излишних затрат.
  • Прекрасным решением будет воплощение типового проекта. В нем все продуманно и проверено годами. Внедрение новых идей может значительно превысить первоначальную стоимость строительства.

Инновационные технологии и современные материалы

Значительную часть бюджета можно сэкономить на правильно подобранной технологии и стройматериалах. Большой популярностью в нашем регионе пользуются материалы:

  • Кирпич. Сэкономить на нем практически невозможно. Это изначально дорогостоящий материал, к тому же тяжелый, требующий мощного основания. Затраты можно снизить, уменьшив толщину стен. Это актуально при строительстве сезонного летнего жилья. В противном случае следует продумать вопрос утепления стен.
  • Брус. Приобретение пиломатериала лучше выполнять в зимнее время. Старайтесь купить их у одного поставщика, так можно снизить бюджет за счет оптовых цен.
  • Самый экономный вариант - каркасное строительство. Уменьшить цену можно за счет использования отечественного крепежа и применив материалы нераскрученного производителя.
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Теги: news, новости, Украина, Дом, строительство, 7dniv, 7dnivinfo  
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