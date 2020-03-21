Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве

Дом мечты — это затраты, и немалые. Прежде чем приступить к возведению своего семейного гнездышка, разумно взвесить все «за» и «против».

Есть два варианта строительства коттеджа: «под ключ» или личная ответственность за каждый этап возведения. В первом случае экономить ваши силы и средства станет компания – застройщик. Все пожелания и фантазии клиента будут учтены еще на стадии создания проекта и найдут воплощение в новом доме. Личная ответственность предполагает самостоятельное поэтапное изыскание экономии. Правильный подход к каждому пункту программы «Новый дом» позволит найти источники сбережения средств.

Этап проектирования

Экономия начинается при покупке участка под строительство. Надел за чертой мегаполиса обладает многими преимуществами: тишина, живописный пейзаж, стоимость земли. Но вопрос подключения к коммуникациям решается долго, а его реализация стоит дорого. В городе можно значительно сэкономить, врезавшись в существующие центральные инженерные сети.

Главный хранитель бюджета строительства — проектирование дома. На этом этапе стоит продумать все позиции, чтобы потом не выкладывать лишние деньги:

Площадь коттеджа должна соответствовать количеству проживающих. Не стоит для семьи из 2-3 человек возводить многоэтажные хоромы. В копеечку выльется не только строительство, но и дальнейшее обслуживание.

Лучше выбрать обычную прямоугольную или квадратную форму коттеджа, не прибегая к выступающим округлым элементам или многогранным эркерам. Это поможет избежать излишних затрат.

Прекрасным решением будет воплощение типового проекта. В нем все продуманно и проверено годами. Внедрение новых идей может значительно превысить первоначальную стоимость строительства.

Инновационные технологии и современные материалы

Значительную часть бюджета можно сэкономить на правильно подобранной технологии и стройматериалах. Большой популярностью в нашем регионе пользуются материалы: