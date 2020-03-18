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Досуг Сегодня, 14:5665
Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»


Подача воды в жилые дома осуществляется посредством труб, проложенных под землей. Они нуждаются в качественной изоляции для защиты от замерзания. Однако во время больших морозов ее бывает недостаточно. В этом случае следует использовать специализированное электрическое оборудование. На сайте интернет-магазина ЭлектроДруг в Одессе можно приобрести комплект устройств для монтажа обогрева. Он предотвратит замерзание воды даже при сильных морозах.

Комплекты оборудования для обогрева

Современный комплект для обогрева трубы от компании «ЭлектроДруг» представляет собой греющий кабель, оснащенный встроенным термостатом. Оборудование можно использовать не только для обогрева водопроводной системы, но и для канализаций, скважин, накопительных баков, насосов и т.д. В комплекте поставляется и электрическая вилка с заземлением и инструкция по подключению.

Виды нагревательного кабеля

Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»

Создается обогрев труб от замерзания при помощи разных видов кабеля. Он может быть резистивным либо саморегулируемым. Любой из них предусматривает внутреннюю либо внешнюю установку. Для последней используются специализированные провода, которые дополнительно защищены от проникновения воды.

На сайте интернет-магазина «ЭлектроДруг» есть большой выбор нагревательных кабелей и терморегуляторов. Заказать оборудование можно с доставкой по Украине. Специалисты интернет-магазина осуществляют профессиональные консультации по подбору нужного варианта обогрева.

Резистивный кабель

Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»

Такой провод способен обеспечить постоянный обогрев трубы, который не зависит от температуры окружающей среды. Тепло выделяется из кабеля при прохождении через него электрического тока. Изделие равномерно потребляет энергию. Чтобы снизить затраты на электричество, следует установить специализированные датчики и регуляторы силы тока.

Резистивный кабель может иметь одну либо две жилы. При его монтаже нельзя прокладывать магистрали рядом. Это может привести к перегреву отдельных элементов трубы и выходу из строя металлических сердечников провода.

Саморегулируемый кабель

Такой вид провода изготавливается из металлополимерной матрицы. Полимерная прокладка находится между двумя жилами, которые приводят к ее нагреву. Когда температура окружающей среды повышается, кабель самостоятельно снижает интенсивность нагрева. Если наступают сильные морозы, то теплоотдача провода увеличивается.

Магистрали саморегулируемого кабеля можно укладывать внахлест или рядом. Если необходимо, можно осуществить нарезку провода по специальным насечкам.

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