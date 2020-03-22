Применение и свойства бумажных стаканов

Посуда из бумаги является одним из лидеров для применения в разных сферах. Чаще всего ее используют в области общественного питания. Ей отдают предпочтение кейтеринговые компании, заведения, изготавливающие фастфуд. Разнообразные бумажные стаканы используются в кофейных автоматах, кафе и другом кулинарном бизнесе. Они могут быть однослойными либо двухслойными. Различаются и их размеры, форма, оформление и т.д. Некоторые изделия оснащаются ручками, крышками, чехлами, которые уберегают руки покупателя от ожогов. Также существуют модели с двойным дном. Они способны дольше сохранять температуру еды или напитка.

Предназначение бумажных стаканов

Продукция из бумаги используется для разных продуктов. Существуют следующие варианты:

Изделия для горячих напитков – используются такие стаканы для кофе , чая, какао и т.д. Их внутренняя часть оснащается ламинацией, а сама продукция изготавливается из картона высокой плотности. Это позволяет комфортно держать посуду в руках, так как она медленно проводит тепло.

Модели для холодных напитков – применяются для разлива соков, газированной воды, кваса, смузи. Модели ламинируются со всех сторон. Это необходимо, чтобы снизить эффект образования конденсата.

Варианты для алкоголя – их ламинация возможна только с внешней стороны. Ведь спиртное может растворить ее даже при недлительном воздействии.

Стаканчики для мороженого – изделия такого типа создаются из картона средней плотности, они могут иметь двустороннюю ламинацию.

Тара для попкорна и картофеля фри – такие изделия могут быть изготовлены из разного материала. Обычно они отличаются большой вместительностью.

Свойства и положительные качества бумажной продукции

Бумажная посуда может изготавливаться из сырья разной плотности. Она может варьироваться от 195 до 265 г/м2. Для холодной продукции используется менее прочный картон. Максимальная плотность требуется для изготовления тары, предназначенной для горячего и алкоголя.

Изделия из бумаги могут иметь круглое либо квадратное дно. Различаются и их показатели высоты и ширины. Для напитков обычно подбирают более узкую продукцию, а для бульонов или попкорна – широкую.

Преимущества стаканов из бумаги

К положительным качествам изделий из бумаги можно отнести следующее: