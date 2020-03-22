Применение и свойства бумажных стаканов

Посуда из бумаги является одним из лидеров для применения в разных сферах. Чаще всего ее используют в области общественного питания. Ей отдают предпочтение кейтеринговые компании, заведения, изготавливающие фастфуд. Разнообразные
Предназначение бумажных стаканов
Продукция из бумаги используется для разных продуктов. Существуют следующие варианты:
- Изделия для горячих напитков – используются такие стаканы для кофе, чая, какао и т.д. Их внутренняя часть оснащается ламинацией, а сама продукция изготавливается из картона высокой плотности. Это позволяет комфортно держать посуду в руках, так как она медленно проводит тепло.
- Модели для холодных напитков – применяются для разлива соков, газированной воды, кваса, смузи. Модели ламинируются со всех сторон. Это необходимо, чтобы снизить эффект образования конденсата.
- Варианты для алкоголя – их ламинация возможна только с внешней стороны. Ведь спиртное может растворить ее даже при недлительном воздействии.
- Стаканчики для мороженого – изделия такого типа создаются из картона средней плотности, они могут иметь двустороннюю ламинацию.
- Тара для попкорна и картофеля фри – такие изделия могут быть изготовлены из разного материала. Обычно они отличаются большой вместительностью.
Свойства и положительные качества бумажной продукции
Бумажная посуда может изготавливаться из сырья разной плотности. Она может варьироваться от 195 до 265 г/м2. Для холодной продукции используется менее прочный картон. Максимальная плотность требуется для изготовления тары, предназначенной для горячего и алкоголя.
Изделия из бумаги могут иметь круглое либо квадратное дно. Различаются и их показатели высоты и ширины. Для напитков обычно подбирают более узкую продукцию, а для бульонов или попкорна – широкую.
Преимущества стаканов из бумаги
К положительным качествам изделий из бумаги можно отнести следующее:
- экологичность – тара не выделяет вредных веществ при соприкосновении с любыми продуктами;
- простая утилизация – бумага не оказывает вредного воздействия на природу;
- невысокая стоимость – цена на продукцию из бумаги довольно скромная;
- гигиеничность – вымыть и использовать посуду повторно не получится;
- удобство использования – переносить стаканы легко и просто;
- возможность брендирования – на тару можно поместить логотип компании.