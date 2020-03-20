Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта

История туристки-авантюристки.

С тех пор как я перешла на фриланс и смогла работать удаленно — бредила длинными путешествиями. И вот пришло время, я запланировала такую поездку. Теперь периодически впадаю в панику, а между этим стараюсь все спланировать. Поэтому решила поделиться опытом, чтобы кто-то прочитал о нем и уже паниковал немножко меньше.

История туристки-авантюристки.

С тех пор как я перешла на фриланс и смогла работать удаленно - бредила длинными путешествиями. И вот пришло время, я запланировала такую поездку. Теперь периодически впадаю в панику, а между этим стараюсь все спланировать. Поэтому решила поделиться опытом, чтобы кто-то прочитал о нем и уже паниковал немножко меньше.

Как спланировать недорогое путешествие

1. Найти себе компанию таких же авантюристов. Сначала я планировала ехать сама, но, даже, если будешь жить в хостелах среднего уровня — это обойдется недешево. Да и не очень комфортно, честно говоря, когда приходиться совмещать отдых с работой. Основной вариант который рассматривают многие туристы - обращение в турагенство. Хотя лично для меня лучше иметь под боком единомышленников, которые будут проводить время, как ты. Вместе значительно проще организовать и работу, и отдых. Дешевле арендовать жилье или авто, веселее ходить на пикники или экскурсии.

2. Запланируйте поездку на месяц. Дело в том, что помесячная аренда жилья в Европе значительно выгоднее, чем посуточная. К примеру, я с друзьями арендовала крутой дом в Португалии на месяц, а заплатили мы по 10 тысяч рублей. Эту же сумму можно было потратить на 2 недели, ведь тогда бы цена считалась за каждые сутки отдельно.

3. Найдите водителей в компании, как минимум двух. Тогда сможете спокойно арендовать авто и ездить в разные уголки страны, а не только в крупные города, где регулярно ходит общественный транспорт.

4. Распределите обязанности. Пусть двое людей отвечают за авто, кто-то за жилье, кто-то за составление маршрута и так далее. Чтобы каждый прилагал усилия к планированию путешествия и одновременно имел возможность выдохнуть и отдохнуть.

5. Планируйте заблаговременно. На целый месяц запланировать все детали поездки — дело долговременное. Я начинаю еще за месяц до поездки заполнять карту: обозначать жилье, интересные места, заведения. Записываю маршруты, ищу, куда можно поехать, читаю про все, что будет находиться рядом. Зато потом не трачу время на это в путешествии, а точно знаю, чем заняться, где вкусно покушать и выпить хороший кофе.

Что делать в долговременном путешествии

Помните то чувство, когда приехал в новый город на пару дней и не успел сделать, даже трети из запланированного? Путешествие на месяц совсем не об этом, вы успеете все, так что смело записывайте свои пожелания. К основным пунктам можно добавить:

1. Ближайшие интересные города рядом с жильем. Те, до которых удобно доехать на машине или общественным транспортом. Раз или дважды в неделю старайтесь посещать новый городок.

2. У вас будет время исследовать природу, поехать к озерам, на разные пляжи, или подняться на горные вершины.

3. Не забывайте про город, где остановились. Зайдите в заведения для местных. Прогуляйтесь в центре в разное время, попробуйте такой отдых, который предпочитают здешние люди.

4. Сходите на рынки, в маленькие магазинчики, на барахолки — в таких местах можно пробовать или купить много интересного. Найти то, чего даже не планировали.

А еще, если подготовили себе карту с хорошими заведениями и культурными достопримечательностями, то вам точно будет чем заняться в каждом городе.

Как собрать вещи на месяц

Странно, но это даже проще, чем когда едешь на неделю. Так, есть смысл купить багаж, а не ехать с ручной кладью. Но сумку в багаж можно взять одну на двоих, чтобы сэкономить.

Поскольку в доме будет стиральная машинка, то можно брать одежды, как на неделю — просто выбрать любимую, удобную одежду, которая соответствует погоде.

Гигиенические средства, такие как шампунь, гель для душа и тому подобное — проще взять в магазине уже на месяц, чем пытаться уместить в багаж.

Что есть смысл собрать еще дома, так это хорошую аптечку, в которой есть все, что может вам понадобиться: лекарства от простуды, от отравления, обезболивающие и прочее.

Обязательно возьмите сменную пару обуви, тапочки для душа (они же и домашние тапочки), достаточно наличных денег или карточку, которой можно рассчитываться в других странах.

Чтобы все успеть, готовиться к такой поездке нужно как минимум за месяц. Ведь впереди вас ждет месяц насыщен приключениями и никакие бытовые вопросы не должны мешать.