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Досуг Сегодня, 09:260
Нужен ли адвокат при расторжении брака?

С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар. Как правило, расторжения брака происходит без особых проблем – конечно, если обе стороны дошли согласия, не имеют каких-либо имущественных претензий или несовершеннолетних детей.

Если процесс развода заходит в тупик и дело доходит до раздела имущества либо решения вопросов касательно содержания и воспитания детей, помощь квалифицированного юриста https://ocsp.com.ua/services/divorce/ не только желательна, но и обязательна.

В чем заключается работа юриста

Адвокат, занимающийся вопросами расторжения брака, - это специалист, имеющий богатые знания и соответствующий опыт работы в сфере семейного законодательства. Помимо этого он, как юрист, может помочь и во многих других правовых вопросов. Более того, адвокат по разводам, как правило, еще и довольно неплохой психолог, умеющий помочь обеим сторонам пережить этот довольно сложный в их жизни период.

Итак, при расторжении брака юрист понадобится в таких случаях:

  • Если один из супругов выступает против развода, при этом семейная пара имеет ребенка до 1 года. Такие споры решаются исключительно в суде, и адвокат может представлять интересы той или иной стороны.
  • При разводе с иностранцем. Расторжение брака в данном случае имеет свои особенности, поэтому юрист, хорошо ориентирующийся в положениях международного права, может оказать существенную помощь, особенно, если супруги имеют общих детей или имущество.
  • Если нужно оформить развод с человеком, пропавшим без вести. Юрист не только сможет представлять интересы истца в суде, но и поможет подготовить всю доказательную базу, а также проконсультирует по вопросах, касающихся сбора, оформления необходимых документов и доказательств.
  • Если супруги не могут дойти согласия касательно разделения нажитого в браке имущества.

Выбор адвоката: на что обратить внимание

На сегодняшний день существует немало юристов или даже юридических фирм, которые готовы предложить свою помощь в правовых делах, в том числе касательно расторжения брака. Если Вы хотите, чтобы Ваши интересы представлял действительно высокопрофессиональный специалист, придерживайтесь следующих критериев:

  1. Не экономьте на юридических услугах. Профессиональный юрист не может обойтись дешево. Как правило, низкая цена за услуги может свидетельствовать о невысоком профессионализме специалиста или отрицательной деловой репутации.
  2. Лучше всего выбирать юриста, который специализируется исключительно на расторжении браков и прочих семейных делах. Именно такой специалист имеет необходимый опыт, знания в сфере семейного законодательства и прочие навыки, способствующие улаживанию семейных споров и конфликтов.
  3. Внимательно изучите портфолио адвоката, почитайте отзывы, чтобы, основываясь на опыте предыдущих клиентов данного юриста, понять, подходит ли он Вам.
  4. Не лишним будет обратить внимание на коммуникативную компетентность специалиста, в частности умение вести диалог. Помимо этого адвокат должен быть человеком стрессоустойчивым, пунктуальным, в меру эмоциональным и рассудительным.
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