Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей? 

То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт. Кто-то гонится за более престижным дипломом, кто-то надеется завести полезные связи и остаться жить в англоязычной стране, а кто-то просто хочет начать новую жизнь на новом месте. Но первое чувство восторга от того, что мечты сбылись, быстро проходит, так как необходимость делать бесконечную домашнюю работу и адаптироваться к восприятию информации на чужом языке — нелегкое дело. Писать диссертацию особенно тяжело, потому что это решающий проект, от которого зависит ваше академическое будущее. В Украине можно получить степень, несмотря на серьезные ошибки, так как вторые шансы здесь не редкость. Но за границей, всё гораздо сложнее. Украинцы должны постараться, если планируют успешно защитить диссертацию.

4 главных совета для тех, кто волнуется о защите диссертации за границей

Так как менталитет у представителей разных стран существенно отличается, то и подходы к заданиям будут разные. Конечно, есть и много схожестей — вам определенно придется поволноваться, потратить много времени на исследование, и защитить свою работу устно, где бы вы не находились. Но вот детали этих процессов отличаются в зависимости от страны. Вот, что вам нужно учесть.

Изучите рекомендации своего университета заранее

Каждый университет имеет свой список правил и рекомендаций, разработанных для студентов, которые собираются защищать диссертацию. Например, вот подробные инструкции от Стэнфорда, описывающие все технические детали процесса написания. Посоветуйтесь с куратором, обсудите ситуацию со своими друзьями и одногруппниками. Для успешной защиты нужно предоставить идеальный письменный вариант, поэтому убедитесь, что делаете всё в соответствии с инструкциями.

Обратитесь за помощью, если она вам нужна

Конечно, работать над диссертацией на английском очень сложно, особенно учитывая, что вам придется написать большое количество разных работ. Перед диссертацией надо предоставить так называемый proposal, и только если он получит одобрение, вы сможете приступить к первым черновикам самой диссертации. Это трудоемкий процесс, сопровождаемый стрессом, поэтому если вы не уверены, что можете справиться сами, попросите о помощи эту компанию https://ukessay.com/dissertation-proposal-help, предоставляющую академические услуги. Она самый частый выбор наших студентов, так как ее сотрудники смогут сопровождать вас на каждом этапе, от proposal до диссертации и текста для устной защиты.

Покажите уверенность в своих силах

За границей любят уверенность в себе. В Украине стоит показать скромность, но когда вы учитесь в англоязычной стране, найдите баланс между уверенностью и открытостью к критике. Не нужно быть самоуверенным, но при защите, покажите, что вы готовы к испытаниям и прекрасно знаете весь материал. Если вы понимаете, что склонны к волнению при публичных выступлениях, готовьтесь ко всему заранее. Репетируйте перед зеркалом, потренируйтесь перед семьей или друзьями. Это поможет, по крайней мере частично.

Отредактируйте и выучите свою диссертацию от А до Я

Неважно, писали ли вы всю диссертацию сами или же обратились за помощью — вы должны отредактировать ее и прочитать от корки до корки. Комиссия может задать вам вопрос о любом разделе, и вы должны дать немедленный и уверенный ответ. Убедитесь, что в вашей диссертации нет плагиата, так как за границей это наказывается со всей суровостью. Проверьте, указали ли вы все источники, достоверны ли они, и есть ли в вашей работе не подкрепленные факты. Если да, то исправьте это: добавьте к ним источники, потому что в противном случае, это тоже считается плагиатом.

Поверьте в себя и двигайтесь к успеху

Защита диссертации за границей — сложное дело, но у вас всё выйдет, если вы будете придерживаться советов выше. На всякий случай, при работе и подготовке к защите, ознакомьтесь с общим и подробным списком инструкций и попросите дополнительного совета у своего курирующего профессора. Проявите уверенность в себе, покажите, что знаете свою работу и готовы ее защитить. Это значительно повысит ваши шансы на победу и гарантирует, что вы покинете зал защиты с широкой улыбкой на лице.