 

Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?

Досуг Сегодня, 12:2061
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?

То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт. Кто-то гонится за более престижным дипломом, кто-то надеется завести полезные связи и остаться жить в англоязычной стране, а кто-то просто хочет начать новую жизнь на новом месте. Но первое чувство восторга от того, что мечты сбылись, быстро проходит, так как необходимость делать бесконечную домашнюю работу и адаптироваться к восприятию информации на чужом языке — нелегкое дело. Писать диссертацию особенно тяжело, потому что это решающий проект, от которого зависит ваше академическое будущее. В Украине можно получить степень, несмотря на серьезные ошибки, так как вторые шансы здесь не редкость. Но за границей, всё гораздо сложнее. Украинцы должны постараться, если планируют успешно защитить диссертацию.

 

4 главных совета для тех, кто волнуется о защите диссертации за границей

Так как менталитет у представителей разных стран существенно отличается, то и подходы к заданиям будут разные. Конечно, есть и много схожестей — вам определенно придется поволноваться, потратить много времени на исследование, и защитить свою работу устно, где бы вы не находились. Но вот детали этих процессов отличаются в зависимости от страны. Вот, что вам нужно учесть.

  •         Изучите рекомендации своего университета заранее

Каждый университет имеет свой список правил и рекомендаций, разработанных для студентов, которые собираются защищать диссертацию. Например, вот подробные инструкции от Стэнфорда, описывающие все технические детали процесса написания. Посоветуйтесь с куратором, обсудите ситуацию со своими друзьями и одногруппниками. Для успешной защиты нужно предоставить идеальный письменный вариант, поэтому убедитесь, что делаете всё в соответствии с инструкциями.

  •         Обратитесь за помощью, если она вам нужна

Конечно, работать над диссертацией на английском очень сложно, особенно учитывая, что вам придется написать большое количество разных работ. Перед диссертацией надо предоставить так называемый proposal, и только если он получит одобрение, вы сможете приступить к первым черновикам самой диссертации. Это трудоемкий процесс, сопровождаемый стрессом, поэтому если вы не уверены, что можете справиться сами, попросите о помощи эту компанию https://ukessay.com/dissertation-proposal-help, предоставляющую академические услуги. Она самый частый выбор наших студентов, так как ее сотрудники смогут сопровождать вас на каждом этапе, от proposal до диссертации и текста для устной защиты.

  •         Покажите уверенность в своих силах

За границей любят уверенность в себе. В Украине стоит показать скромность, но когда вы учитесь в англоязычной стране, найдите баланс между уверенностью и открытостью к критике. Не нужно быть самоуверенным, но при защите, покажите, что вы готовы к испытаниям и прекрасно знаете весь материал. Если вы понимаете, что склонны к волнению при публичных выступлениях, готовьтесь ко всему заранее. Репетируйте перед зеркалом, потренируйтесь перед семьей или друзьями. Это поможет, по крайней мере частично.

  •     Отредактируйте и выучите свою диссертацию от А до Я

Неважно, писали ли вы всю диссертацию сами или же обратились за помощью — вы должны отредактировать ее и прочитать от корки до корки. Комиссия может задать вам вопрос о любом разделе, и вы должны дать немедленный и уверенный ответ. Убедитесь, что в вашей диссертации нет плагиата, так как за границей это наказывается со всей суровостью. Проверьте, указали ли вы все источники, достоверны ли они, и есть ли в вашей работе не подкрепленные факты. Если да, то исправьте это: добавьте к ним источники, потому что в противном случае, это тоже считается плагиатом.  

 

 

Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей? 

Поверьте в себя и двигайтесь к успеху

Защита диссертации за границей — сложное дело, но у вас всё выйдет, если вы будете придерживаться советов выше. На всякий случай, при работе и подготовке к защите, ознакомьтесь с общим и подробным списком инструкций и попросите дополнительного совета у своего курирующего профессора. Проявите уверенность в себе, покажите, что знаете свою работу и готовы ее защитить. Это значительно повысит ваши шансы на победу и гарантирует, что вы покинете зал защиты с широкой улыбкой на лице.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, диccертация, 7dniv, 7dnivinfo  
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Гороскоп на сегодня (27.03.20)
Гороскоп на сегодня (27.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Марта
Какие сегодня праздники, события - 27 Марта
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 26 Марта
Какие сегодня праздники, события - 26 Марта
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
5 детских телеканалов для нескучного времяпровождения
5 детских телеканалов для нескучного времяпровождения

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Вчера, 08:45
Гороскоп на сегодня (25.03.20)
Гороскоп на сегодня (25.03.20)
25-мар-2020, 09:35
Гороскоп на сегодня (14.03.20)
Гороскоп на сегодня (14.03.20)
14-мар-2020, 09:08
Информационный справочник предприятий Киева
Информационный справочник предприятий Киева
12-мар-2020, 22:02
Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине
11-мар-2020, 15:45

Последние новости

15:01
Политика
Виктор Медведчук: МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине
14:58
События
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
14:56
Политика
Об итогах переговоров контактной группы по Донбассу рассказали в ОБСЕ
14:30
События
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
12:53
Политика
Антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии разработала «Оппозиционная платформа «За Жизнь»
12:45
События
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
12:08
События
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
12:04
События
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
11:57
Политика
Карантинные меры усилила Венгрия
11:56
События
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
11:52
События
Спецбригады для тестирования на коронавирус дома создадут в Минздраве
11:48
События
Четвертая украинка за границей умерла от коронавируса - МИД
10:10
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)
10:05
События
В Италии похоронили священника, пожертвовавшего свой аппарат искусственной вентиляции легких незнакомцу
10:03
События
Трупы умерших от коронавируса в Тернополе родственники выносят самостоятельно в мешках.
09:51
Политика
Землячка Премьера, возглавляющая Минобразования, организовывала во Львове конкурсы в честь гитлеровской дивизии СС
09:34
События
По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
09:33
Экономика
О возможности увеличить финансирование для Украины заявила глава МВФ
09:30
Политика
Приоритеты в борьбе с коронавирусом определил саммит ЕС
09:25
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (27.03.20)

Новости ТОП-7

Заражённый Яценюк ударил медсестру за то, что бедная женщина принесла ему в палату не те фрукты98467
В Киев и Москву первыми привезли коронавирус миллиардеры, тусившие 8 марта в Куршавеле8674
Бывший претендент на пост премьер-министра Украины заражён коронавирусом и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких7382
Бывший генпрокурор Украины получил финансирование от Сороса на новый грантовый проект5096
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)4705
Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)4522
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине (состоянием на 7 утра 25.03)3884

Досуг

Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
Сегодня, 14:4536
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
Сегодня, 14:3934
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
Сегодня, 12:3248
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
Сегодня, 12:2062
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
Сегодня, 09:2674
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Значимость различных электронных денег возрастает ежедневно, особенно среди активных деловых людей
Вчера, 14:12195

События

Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
У Андрея Крищенко подтвердился коронавирус
Сегодня, 14:5828
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
Джонсон будет самоизолирован на Даунинг-стрит
Сегодня, 14:3029
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.
Сегодня, 12:4597
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
Почти 50% всех зараженных коронавирусом в Украине - это люди от 18 до 49 лет
Сегодня, 12:08228
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
Современные технологии позволяют превратить человека в биоробота, если внедрить ему чип, который будет управлять его поведением или даже может убить его, если потребуется
Сегодня, 12:04146
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
В частности, один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ
Сегодня, 11:56107
7 Днів