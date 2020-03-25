 

Качественное оборудование для баров от мировых производителей

Досуг Сегодня, 12:3248
Качественное оборудование для баров от мировых производителей

Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений. Предприниматель должен четко понимать специфику работы будущего ресторана либо кафе, его ассортимент и приблизительный доход. Но изначально следует подумать о качественном оснащении заведения: кухонном и торговом оборудовании, а также мебели.

Что предлагает ТоргОборуд

Компания ТоргОборуд на протяжении почти 20 лет специализируется на реализации оборудования для мест общественного питания, магазинов и отелей. Чтобы посмотреть полный перечень предоставляемых услуг, посетите сайт https://torgoborud.com.ua/. В своем ассортименте фирма предлагает следующие категории оборудования:

  • Тепловое: плиты, печи, пароконвектоматы, жарочные и пекарские шкафы, прочее.
  • Холодильное: морозильные шкафы, лари, холодильные витрины, камеры шоковой заморозки.
  • Барное: блендеры, винные шкафы, граниторы, соковыжималки и мини-холодильники. Посмотреть на рекомендуемые льдогенераторы вы сможете на сайте https://torgoborud.com.ua/Ldogeneratory.html.
  • Электромеханическое: тестомесы, рыбочистки, хлеборезки, кухонные процессоры и прочее.
  • Нейтральное: тележки, столы, стеллажи, линии раздачи и другое.
  • Прачечное: стиральные и сушильные машины, гладильное оборудование.

Барное оборудование

Продуктивность любого бара зависит от правильности его оснащения. Зона бармена должна быть удобной и функциональной, ведь только так он сможет быстро и качественно обслужить клиента. Основными компонентами оснащения являются:

  • Барная стойка – комфортное место для обслуживания гостей. Возле нее устанавливают несколько стульев, дополнительные вешалки и подставки для вещей.
  • Витрины для соков, напитков, мороженого и закусок. На главной странице сайта https://torgoborud.com.ua/Barnoe-oborudovanie.html представлено первоклассное оборудование для баров от всемирно известных производителей: FROSTY (Италия), Turbo Air (США), Fimar (Италия), EWT INOX (Германия) и прочие.
  • Устройства для приготовления и хранения льда. Работа льдогенератора заключается в готовке льда для коктейлей. В зависимости от модели устройство может делать кубики, чешуйки либо гранулы льда. Чешуйчатый льдогенератор – один из популярнейших, он просто необходим для баров, подающих смузи и молочные коктейли.
  • Устройства для готовки свежих соков: соковыжималки, сокоохладители и блендеры. Используются профессиональные модели с высокой мощностью.

Подбор оборудования и мебели для бара – задача непростая. Вы должны учитывать такие моменты, как габариты кухни и помещения, разнообразие меню, график работы заведения, количество сотрудников и гостей.

Компания ТоргОборуд предлагает широкий ассортимент функциональных устройств для кафе, ресторанов, столовых и пекарен. У нас вы сможете не только купить оборудование для пивного бара, но и воспользоваться услугами сервисного отдела. Наши мастера проводят полную диагностику устройств и осуществляют ремонт.

Предлагаем быструю доставку по всей Украине. Работаем только с проверенными логистическими компаниями.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, Новости, Украина, Бар, оборудование, 7dniv, 7dnivinfo  
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Гороскоп на сегодня (27.03.20)
Гороскоп на сегодня (27.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Марта
Какие сегодня праздники, события - 27 Марта
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Гороскоп на сегодня (26.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 26 Марта
Какие сегодня праздники, события - 26 Марта
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
5 детских телеканалов для нескучного времяпровождения
5 детских телеканалов для нескучного времяпровождения

Новости по теме

Применение и свойства бумажных стаканов
Применение и свойства бумажных стаканов
25-мар-2020, 16:06
Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»
Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»
25-мар-2020, 14:56
Как открыть собственную кофейню
Как открыть собственную кофейню
23-мар-2020, 19:07
Как заработать на электрозаправке
Как заработать на электрозаправке
11-мар-2020, 14:52
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
21-фев-2020, 19:44

Последние новости

15:01
Политика
Виктор Медведчук: МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине
14:58
События
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
14:56
Политика
Об итогах переговоров контактной группы по Донбассу рассказали в ОБСЕ
14:30
События
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
12:53
Политика
Антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии разработала «Оппозиционная платформа «За Жизнь»
12:45
События
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
12:08
События
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
12:04
События
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
11:57
Политика
Карантинные меры усилила Венгрия
11:56
События
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
11:52
События
Спецбригады для тестирования на коронавирус дома создадут в Минздраве
11:48
События
Четвертая украинка за границей умерла от коронавируса - МИД
10:10
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)
10:05
События
В Италии похоронили священника, пожертвовавшего свой аппарат искусственной вентиляции легких незнакомцу
10:03
События
Трупы умерших от коронавируса в Тернополе родственники выносят самостоятельно в мешках.
09:51
Политика
Землячка Премьера, возглавляющая Минобразования, организовывала во Львове конкурсы в честь гитлеровской дивизии СС
09:34
События
По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
09:33
Экономика
О возможности увеличить финансирование для Украины заявила глава МВФ
09:30
Политика
Приоритеты в борьбе с коронавирусом определил саммит ЕС
09:25
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (27.03.20)

Новости ТОП-7

Заражённый Яценюк ударил медсестру за то, что бедная женщина принесла ему в палату не те фрукты98489
В Киев и Москву первыми привезли коронавирус миллиардеры, тусившие 8 марта в Куршавеле8674
Бывший претендент на пост премьер-министра Украины заражён коронавирусом и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких7382
Бывший генпрокурор Украины получил финансирование от Сороса на новый грантовый проект5096
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)4706
Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)4522
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине (состоянием на 7 утра 25.03)3884

Досуг

Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
Сегодня, 14:4536
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
Сегодня, 14:3934
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
Сегодня, 12:3249
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
Сегодня, 12:2062
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
Сегодня, 09:2674
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Значимость различных электронных денег возрастает ежедневно, особенно среди активных деловых людей
Вчера, 14:12195

События

Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
У Андрея Крищенко подтвердился коронавирус
Сегодня, 14:5828
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
Коронавирусом заразился Борис Джонсон
Джонсон будет самоизолирован на Даунинг-стрит
Сегодня, 14:3029
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
Заявление Зеленского о закрытии границы спровоцировало массовое возвращение домой украинцев из-за границы
После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.
Сегодня, 12:4597
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
Почти 50% всех зараженных коронавирусом в Украине - это люди от 18 до 49 лет
Сегодня, 12:08228
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса
Современные технологии позволяют превратить человека в биоробота, если внедрить ему чип, который будет управлять его поведением или даже может убить его, если потребуется
Сегодня, 12:04146
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
Cлучаи коронавируса выявили в администрации Путина
В частности, один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ
Сегодня, 11:56107
7 Днів