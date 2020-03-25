Качественное оборудование для баров от мировых производителей

Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений. Предприниматель должен четко понимать специфику работы будущего ресторана либо кафе, его ассортимент и приблизительный доход. Но изначально следует подумать о качественном оснащении заведения: кухонном и торговом оборудовании, а также мебели.

Что предлагает ТоргОборуд

Компания ТоргОборуд на протяжении почти 20 лет специализируется на реализации оборудования для мест общественного питания, магазинов и отелей. Чтобы посмотреть полный перечень предоставляемых услуг, посетите сайт https://torgoborud.com.ua/. В своем ассортименте фирма предлагает следующие категории оборудования:

Тепловое: плиты, печи, пароконвектоматы, жарочные и пекарские шкафы, прочее.

Холодильное: морозильные шкафы, лари, холодильные витрины, камеры шоковой заморозки.

Барное: блендеры, винные шкафы, граниторы, соковыжималки и мини-холодильники. Посмотреть на рекомендуемые льдогенераторы вы сможете на сайте https://torgoborud.com.ua/Ldogeneratory.html.

вы сможете на сайте https://torgoborud.com.ua/Ldogeneratory.html. Электромеханическое: тестомесы, рыбочистки, хлеборезки, кухонные процессоры и прочее.

Нейтральное: тележки, столы, стеллажи, линии раздачи и другое.

Прачечное: стиральные и сушильные машины, гладильное оборудование.

Барное оборудование

Продуктивность любого бара зависит от правильности его оснащения. Зона бармена должна быть удобной и функциональной, ведь только так он сможет быстро и качественно обслужить клиента. Основными компонентами оснащения являются:

Барная стойка – комфортное место для обслуживания гостей. Возле нее устанавливают несколько стульев, дополнительные вешалки и подставки для вещей.

Витрины для соков, напитков, мороженого и закусок. На главной странице сайта https://torgoborud.com.ua/Barnoe-oborudovanie.html представлено первоклассное оборудование для баров от всемирно известных производителей: FROSTY (Италия), Turbo Air (США), Fimar (Италия), EWT INOX (Германия) и прочие.

от всемирно известных производителей: FROSTY (Италия), Turbo Air (США), Fimar (Италия), EWT INOX (Германия) и прочие. Устройства для приготовления и хранения льда. Работа льдогенератора заключается в готовке льда для коктейлей. В зависимости от модели устройство может делать кубики, чешуйки либо гранулы льда. Чешуйчатый льдогенератор – один из популярнейших, он просто необходим для баров, подающих смузи и молочные коктейли.

Устройства для готовки свежих соков: соковыжималки, сокоохладители и блендеры. Используются профессиональные модели с высокой мощностью.

Подбор оборудования и мебели для бара – задача непростая. Вы должны учитывать такие моменты, как габариты кухни и помещения, разнообразие меню, график работы заведения, количество сотрудников и гостей.

Компания ТоргОборуд предлагает широкий ассортимент функциональных устройств для кафе, ресторанов, столовых и пекарен. У нас вы сможете не только купить оборудование для пивного бара, но и воспользоваться услугами сервисного отдела. Наши мастера проводят полную диагностику устройств и осуществляют ремонт.

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