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Досуг Сегодня, 14:4533
Устройство домашней електропроводки

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Наличие знаний или, хотя бы, примерных представлений, об устройстве домашнего электроснабжения — очень полезное и важное качество практичного и хозяйственного человека. Сегодня мы с вами разберемся в базовых принципах и правилах, а также рассмотрим конкретные примеры повсеместно применяемых типовых решений. И помните, что разработку схемы электропроводки, ее монтаж и демонтаж должны осуществлять только профессионалы.

Часть первая: как электричество попадает и распределяется внутри квартиры.

У каждой квартиры существует, в том или ином виде, электрощит. В нем должны быть расположены следующие элементы (для каждой квартиры, если электрощит используется один для нескольких помещений):

  1. Автоматические выключатели. Они же «автоматы», они же «пробки». Это устройство предназначенное для отключения подачи «фазы» (то есть, электричества) — вручную, либо автоматически. Если электрощит питает одну квартиру — то в нем должно находиться по одному автоматическому выключателей на каждую группу потребителей (например освещение, розетки, стиральная машинка и плита) и, так называемый, «вводной автомат» - тот выключатель, от которого запитаны все последующие.
  2. Электросчетчик — прибор учета расходуемой электроэнергии.
  3. УЗО — устройство защитного отключения. Это более сложная версия автоматического выключателя, суть которой заключается в том, чтобы моментально отключить питание в случае прикосновения человека к токоведущей части под напряжением. Иными словами, правильно настроенное УЗО отключит провод, находившийся до этого момента под напряжением, если вас начнет бить током, раньше, чем вы получите серьезные травмы. Применяются эти устройства далеко не везде, и очень редко оказываются действительно правильно настроены.

Итак, как же электричество попадает к нам в квартиру? В электрощит приходит «фаза», проходит через вводной автоматический выключатель, электросчетчик, групповые автоматические выключатели и УЗО (при наличии) и попадает в квартиру. Также через УЗО и электросчетчик проходит «ноль» (так называемое «рабочее заземление»). В итоге мы имеем два рабочих провода в квартире - «фазу» и «ноль». В зависимости от типа системы заземления, применяемого в вашей электросети, также может присутствовать третий провод - «земля» (защитное заземление).

После этого провода следуют до «распаячной коробки» (также именуемой «распределительной коробкой» или просто «коробкой») - это специальное углубление в стене, либо специальный короб, предназначенный для соединения внутри него проводов. Обычно в каждой комнате квартиры устанавливается, как минимум, одна «коробка». В ней к «основной линии» питания подключаются непосредственные потребители — розетки, светильники и прочее. С практической точки зрения, это выглядит следующим образом: в «коробку» приходят группы проводов: «приходящие» «фаза» и «ноль», «уходящие» и «потребители». При правильном соединении, «основная» линия питания не разрывается, а потребители оказываются подключены параллельно основной линии.

Часть вторая: как электричество попадает к непосредственным потребителям.

Основные «потребители» в любой квартире делятся на розетки и светильники. К розеткам питание подходит достаточно просто — из «коробки» к ним попадает «фаза» и «ноль», которые должны быть подключены к соответствующим клеммам розетки. Схема же подключения светильников куда сложнее за счет наличия в цепи выключателя — того самого, которым мы включаем и выключаем свет в комнате. В случае подключения светильника, из «коробки», одним проводом «фаза» уходит на выключатель, другим проводом возвращается в «коробку» и только после этого «фаза» и «ноль» уходят на подключение светильника. Очень часто можно встретить ошибку в сборке выключателей — когда вместо «фазы» через выключатель проходит «ноль». Такая ошибка может стать причиной поражения током при замене лампочки и серьезно снизить срок службы светильника.

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Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
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