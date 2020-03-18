Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда

Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей. При различных препятствиях в цепочке поставок, таких как недопонимание, перепроизводство или недостаток производительности, может возникнуть финансовая нестабильность, а графа убытков начнет расти. В таких ситуациях на помощь приходит автоматизация процессов производства – современный качественный способ для преодоления этих препятствий и повышения эффективности производства в целом.
Подобная система MES способна справиться с десятком сложно выполнимых задач и свести к минимуму риск неудач и ошибок. Предлагаем более детально разобраться, какой функционал предоставляет система управления производственными процессами и убедиться в ее необходимости для вашего бизнеса.
Сферы действия программы автоматизации производства
Автоматизированная система управления производством способна эффективно отслеживать и контролировать большую часть процессов и обеспечивать оптимизированное производство.
Функциональные особенности программы автоматизации производства могут использоваться в различных сферах:
-
как планирование ресурсов;
-
выполнение заказов;
-
анализ производства.
Это позволяет компании работать без вмешательства человека и поддерживать подотчетный и контролируемый поток производства.
Функциональные возможности
Хорошо продуманная, надежная автоматизация на производстве с использованием специальной системы, включает в себя функции, которые имеют решающее значение для таких объектов, как:
-
Сбор данных. Ввод информации, будь то ручной или автоматический, обеспечивает краткую оценку всего процесса.
-
Управление трудом. Приносит понимание, как и где правильно использовать сильные стороны сотрудников и оборудования.
-
Отслеживание продукта. Автоматизация производства в Украине позволяет легко контролировать и управлять процессами в режиме реального времени.
-
Контроль качества. Контролируйте качество производственного процесса с учетом происходящих изменений.
-
Анализ производительности. Система выполняет анализ всего процесса и находит области, в которых не хватает производительности. Это позволяет вплотную подходить к точке эффективности при циклическом процессе.
-
Управление техническим обслуживанием. Благодаря работе системе автоматизация производства заранее планирует неизбежное техническое обслуживание без ущерба для производства, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов.
MES невероятно выгоден для больших и малых производственных операций, которые нуждаются в улучшении производства.
Преимущества системы MES
Перечень причин, почему стоит установить такую систему, можно представить следующим образом:
-
сокращение времени производственного цикла;
-
уменьшение ручной работы;
-
снижение времени выполнения для одной задачи;
-
повышение качества продукции;
-
улучшение обслуживания клиентов;
-
уменьшение расходов.
Не ждите подходящего момента – идеальные системы MES уже ждут вас.