 

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда

Досуг Сегодня, 15:0875
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда

Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей. При различных препятствиях в цепочке поставок, таких как недопонимание, перепроизводство или недостаток производительности, может возникнуть финансовая нестабильность, а графа убытков начнет расти. В таких ситуациях на помощь приходит автоматизация процессов производства – современный качественный способ для преодоления этих препятствий и повышения эффективности производства в целом.

Подобная система MES способна справиться с десятком сложно выполнимых задач и свести к минимуму риск неудач и ошибок. Предлагаем более детально разобраться, какой функционал предоставляет система управления производственными процессами и убедиться в ее необходимости для вашего бизнеса.

Сферы действия программы автоматизации производства

Автоматизированная система управления производством способна эффективно отслеживать и контролировать большую часть процессов и обеспечивать оптимизированное производство.

Функциональные особенности программы автоматизации производства могут использоваться в различных сферах:

  • как планирование ресурсов;

  • выполнение заказов;

  • анализ производства.

Это позволяет компании работать без вмешательства человека и поддерживать подотчетный и контролируемый поток производства.

Функциональные возможности

Хорошо продуманная, надежная автоматизация на производстве с использованием специальной системы, включает в себя функции, которые имеют решающее значение для таких объектов, как:

  • Сбор данных. Ввод информации, будь то ручной или автоматический, обеспечивает краткую оценку всего процесса.

  • Управление трудом. Приносит понимание, как и где правильно использовать сильные стороны сотрудников и оборудования.

  • Отслеживание продукта. Автоматизация производства в Украине позволяет легко контролировать и управлять процессами в режиме реального времени.

  • Контроль качества. Контролируйте качество производственного процесса с учетом происходящих изменений.

  • Анализ производительности. Система выполняет анализ всего процесса и находит области, в которых не хватает производительности. Это позволяет вплотную подходить к точке эффективности при циклическом процессе.

  • Управление техническим обслуживанием. Благодаря работе системе автоматизация производства заранее планирует неизбежное техническое обслуживание без ущерба для производства, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов.

MES невероятно выгоден для больших и малых производственных операций, которые нуждаются в улучшении производства.

Преимущества системы MES

Перечень причин, почему стоит установить такую систему, можно представить следующим образом:

  • сокращение времени производственного цикла;

  • уменьшение ручной работы;

  • снижение времени выполнения для одной задачи;

  • повышение качества продукции;

  • улучшение обслуживания клиентов;

  • уменьшение расходов.

Не ждите подходящего момента – идеальные системы MES уже ждут вас.

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