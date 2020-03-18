Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда

Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей. При различных препятствиях в цепочке поставок, таких как недопонимание, перепроизводство или недостаток производительности, может возникнуть финансовая нестабильность, а графа убытков начнет расти. В таких ситуациях на помощь приходит автоматизация процессов производства – современный качественный способ для преодоления этих препятствий и повышения эффективности производства в целом.

Подобная система MES способна справиться с десятком сложно выполнимых задач и свести к минимуму риск неудач и ошибок. Предлагаем более детально разобраться, какой функционал предоставляет система управления производственными процессами и убедиться в ее необходимости для вашего бизнеса.

Сферы действия программы автоматизации производства

Автоматизированная система управления производством способна эффективно отслеживать и контролировать большую часть процессов и обеспечивать оптимизированное производство.

Функциональные особенности программы автоматизации производства могут использоваться в различных сферах:

как планирование ресурсов;

выполнение заказов;

анализ производства.

Это позволяет компании работать без вмешательства человека и поддерживать подотчетный и контролируемый поток производства.

Функциональные возможности

Хорошо продуманная, надежная автоматизация на производстве с использованием специальной системы, включает в себя функции, которые имеют решающее значение для таких объектов, как:

Сбор данных. Ввод информации, будь то ручной или автоматический, обеспечивает краткую оценку всего процесса.

Управление трудом. Приносит понимание, как и где правильно использовать сильные стороны сотрудников и оборудования.

Отслеживание продукта. Автоматизация производства в Украине позволяет легко контролировать и управлять процессами в режиме реального времени.

Контроль качества. Контролируйте качество производственного процесса с учетом происходящих изменений.

Анализ производительности. Система выполняет анализ всего процесса и находит области, в которых не хватает производительности. Это позволяет вплотную подходить к точке эффективности при циклическом процессе.

Управление техническим обслуживанием. Благодаря работе системе автоматизация производства заранее планирует неизбежное техническое обслуживание без ущерба для производства, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов.

MES невероятно выгоден для больших и малых производственных операций, которые нуждаются в улучшении производства.

Преимущества системы MES

Перечень причин, почему стоит установить такую систему, можно представить следующим образом:

сокращение времени производственного цикла;

уменьшение ручной работы;

снижение времени выполнения для одной задачи;

повышение качества продукции;

улучшение обслуживания клиентов;

уменьшение расходов.

Не ждите подходящего момента – идеальные системы MES уже ждут вас.