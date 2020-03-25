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Досуг Сегодня, 15:5244
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант

Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.

Бальзамы богаты разнообразными полезными веществами (например, эфирные масла), которые питают волосы, а также восстанавливают рН-баланса. На сегодняшний день существует множество данных средств для ухода за волосами. К примеру, высококачественные бальзамы для волос в Elfashop доступны в широком изобилии по выгодным ценам и доставкой по Украине.

Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант

Основные виды бальзамов для волос

Как правило, бальзамы для волос бывают четырех основных видов: лечебные, бальзамы-ополаскиватели, бальзамы-кондиционеры и профессиональные бальзамы.

Лечебные бальзамы

Такие бальзамы созданы специально для того, чтобы решить те или иные проблемы с волосами, например, выпадения или сечение кончиков.

Бальзамы-ополаскиватели

В основном ополаскиватели используют для того, чтобы придать волосам блеск (в составе используются разнообразные кислоты, например, лимонная, молочная и пр.). Помимо этого данные средства позволяют:

  • Восстановить баланс рН;
  • Закрепить цвет после покраски волос;
  • Убрать с волос остатки компонентов шампуней;
  • Увлажнить волосы, придать им мягкости и эластичности.

Бальзамы-кондиционеры

Данные средства еще можно назвать 2-в-1, поскольку они способны и питать волосы, и защищать их от внешнего воздействие.  Помимо этого, кондиционеры отлично устраняют электризацию волос.

Профессиональные бальзамы

Как правило, профессиональные бальзамы используются во многих салонах и наносятся на волосы после воздействия на них специальными химическими средствами. По сравнению с другими бальзамами, данный вид имеет более концентрированный состав.

Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант

Подбираем оптимальный вариант бальзама для волос

Лучше всего подбирать бальзамы для волос, учитывая их тип и общее состояние. Если Вы хотите, чтобы Ваши волосы были более мягкими, особым блеском, можно смело использовать универсальные бальзамы. Однако если Вы имеете какие-либо индивидуальные проблемы с волосами, универсальные средства, к сожалению, не смогут помочь.

Если Ваши волосы ломкие и сухие, идеальный вариант – увлажняющие бальзамы. Они богаты активными компонентами – фосфолипидами, маслами, кислотами, которые отлично помогают устранить данные недостатки, питают волосы,  придают им эластичности.

Для окрашенных волос используют бальзамы для защиты цвета. Они сохраняют цвет на протяжении длительного времени, активно увлажняют волосы, придают им блеск и свежесть.

Жирные волосы требуют особого ухода, поэтому в таком случае стоит использовать бальзамы от жирности. Благодаря специальному составу такие средства значительно уменьшают количество кожного сала, придавая волосам свежести и мягкости.

Помимо того, доступны бальзамы для восстановления волос. В их состав входят активные компоненты, среди которых кератин, растительные экстракты и пр., позволяющие восстановить поврежденную структуру волос, значительно придавая им эластичности.

Где купить бальзам для волос

Приобрести разнообразные бальзамы для волос можно в интернет-магазине https://elfashop.ua/. На сайте Вы сможете выбрать и заказать средства для ухода за волосами по выгодным ценам и удобной доставкой. Каталог товаров включает в себя исключительно качественную и оригинальную продукцию от ведущих производителей.

 

7dniv.info ранее писал про путешествие с детьми: 4 лайфхака

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Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
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