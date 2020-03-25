С чего начать проектирование частного дома?

Если вы решили заняться строительством частного дома, без составления проекта это будет довольно проблематично. Во-первых, нужно дать четкое техническое задание рабочим, обозначить все коммуникации и размеры комнат. Во-вторых, для того чтобы оформить дом как жилое строение, проект нужно согласовать с соответствующими службами. Проект можно сделать тремя способами:

составить его самому;

купить готовый проект;

заказать проектирование у специалистов.

Мы бы рекомендовали именно третий вариант, только так можно спроектировать дом, идеально соответствующий всем вашим пожеланиям. Обращайтесь в компанию https://uytnyi-dom.com, это строительная компания нового поколения на рынке коттеджного строительства Одессы. Они специализируются в области проектирования, строительства, интерьерного и ландшафтного дизайна, поэтому всегда готовы к обсуждению нетиповых проектов.

Обсуждение проекта

Начальный этап проектирования определяет следующие параметры: бюджет строительства, этажность дома, общую площадь застройки, форму здания/кровли, декор фасада, наличие или отсутствие дополнительных архитектурных элементов (веранды, балконы и другие). Просто правило: строить большой одноэтажный дом всегда дороже, чем маленький двухэтажный. Как минимум, из-за бюджета на фундамент и крышу. Это основная статья расходов на строительство частного дома.

Дальше нужно определиться с количеством и размером комнат. Отталкиваться будем от того, сколько человек будет проживать в доме на постоянной основе, как часто к вам приезжают гости, планируется ли прибавление в семье и так далее. Главное не экономить на технических помещениях, таких как котельная, постирочная, кладовая. Располагайте их в соответствии со всеми нормами и требованиями строительства, иначе узаконить такую планировку у вас не получится.

Нужен ли встроенный гараж?

Проектирование частных домов со встроенным гаражом — очень популярная услуга. Но вы должны понимать, что такое решение требует особых планировочных решений. Откуда будет выход в гараж? Как вы будете парковать несколько автомобилей одновременно? Если в этот гараж будет вход из дома, обязательно строить тамбурный коридор, который в случае чего будет препятствовать проникновению выхлопных газов в жилое пространство. Перекрытие гаража часто оказывается ниже перекрытия первого этажа, что влияет на всю планировку.