Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.

Чтобы иметь красивые, ухоженные волосы прежде всего необходимо правильное и полезное питание с набором всех витаминов и полезных элементов. Избегать стрессов, негативного воздействия курения, химических красителей, завивок, не применять сильных медицинских препаратов (антибиотиков, гормональных лекарств) все это очень сильно отражается на внешнем виде волос. Здоровая и красивая шевелюра, как правило, говорит о хорошем состоянии тела. Это все мы понимаем, также, очевидно, что это идеал, к нему надо стремиться, но жизнь вносит свои коррективы, постоянная суета и нехватка времени не позволяют уделять всем этим нюансам достаточно сил и средств.

Компенсировать, в какой-то степени, недостаток полезных веществ изнутри можно хорошим уходом за кожей головы и волосами.

Основой и главным показателем красивых и ухоженных волос является здоровая кожа головы. Когда возникает шелушение, жирность или сухость кожи, волосы сразу же будут выглядеть тусклыми, могут выпадать, ломаться. С такого рода проблемами лучше обратиться к трихологу или дерматологу. Как только устраняется проблема кожи, волосам возвращается блеск и красота.

Какой уход за волосами выбрать?

Как же не потеряться во всем изобилии предлагаемой продукции?

Прежде всего нужно определить для какого типа волос нужен уход, выбрать из трех:

нормальный тип волос, когда кожа головы не жирнится в течении трех-четырех дней, кончики не посечены, форма в укладе держится хорошо и термоприборы не наносят особого вреда волосам.

жирными волосы можно назвать, если они буквально на второй день выглядят не свежими, зачастую присутствует перхоть, такой тип легко укладывать, но форма быстро теряется.

сухие волосы долго остаются чистыми, но путаются, секутся, электризуются (сухой тип бывает от рождения или нормальная структура повреждается под воздействие химических красителей, завивок, термообработки).

Выбирать стоит линию по уходу именно за своим типом волос, но бывают случаи, когда волосы у корней жирные, а на кончиках сухие, тогда стоит приобрести шампунь для жирных волос, а на кончики наносить дополнительное средство (бальзам, маску, кондиционер) питательное, либо увлажняющее, не затрагивая корни и кожу головы.

Какой продукции для волос отдать предпочтение

При выборе косметики для волос стоит отдавать предпочтение продукции, созданной с использованием натуральных ингредиентов, потому что именно она наиболее полезна и эффективна для человека. Никакая химия не заменит, а тем более не принесет пользы такой как вытяжки и экстракты растений, минералы, грязи, глины, масла и другие натуральные компоненты. Все, чего недостает волосам, можно восполнить хорошим и правильно подобранным уходом.

Нет сомнений, что косметика, созданная на основе минералов Мертвого моря является одной из самых эффективных и реально работающих на результат линий. Входящие в состав шампуня, маски, кондиционера или сыворотки компоненты сделают в процессе применения волосы сияющими здоровьем. Эти продукты подходят также для окрашенных и поврежденных волос, имеют не только ухаживающие свойства, но и лечебные. Устраняют при постоянном использовании проблемы жирности, сухости, ломкости, посеченных кончиков. Волосы приобретут естественный здоровый блеск и объем, нормализуется работа сальных желез кожи головы. Израильская продукция давно и надолго лидирует среди уходов за волосами любого типа и структуры.

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