 

Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности

Досуг Сегодня, 19:4560
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности

Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях.  На сегодняшний день существует немалое разнообразие данных дверных фурнитур, которые, как правило, имеют разные свойства, классификации и прочее.

Дверные ручки могут быть выполнены в разных формах, их изготовляют с разнообразных материалов: метала, пластика, дерева и пр. Помимо этого, существует несколько основных типов ручек для дверей:

  • Стационарные и нажимные;
  • Поворотные и нобы.

Каждые из названных типов имеют свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки.

Стационарные ручки

Стационарные ручки для дверей изготовляются разных форм, как правило, они бывают в форме буквы «Г», «П», а также круглые (овальные). Они крепятся на дверное полотно с помощью входящих в комплект шурупов, а их монтаж не составляет особого труда. Стоит отметить, что в последнее время стационарные ручки используют не столь часто, их применяют разве на дверях хозяйственных помещений или кладовок, а также на мебельных изделиях.

Нажимные ручки

Одни с наиболее популярных дверных ручек, поскольку их используют и для входных, и для межкомнатных дверей. Принцип работы таких ручек довольно прост: нажимая ручку и опуская ее вниз, происходит движение так называемого язычка, что позволяет открыть либо же закрыть дверь. Как правило, нажимные ручки сочетают с запорным механизмом.

К слову, нажимные дверные ручки имеют ряд преимуществ, если сравнивать их с другими вариантами.

Удобство и эргономичность

Открыть дверь, на которых имеется ручка нажимная, не столь сложно, это можно сделать, даже если у Вас заняты обе руки. Достаточно только нажать на ручку рукой или, к примеру, предплечьем или даже коленом (бывает и такая необходимость).

Высокая надежность

Нажимные ручки имеют длительный срок эксплуатации, выходят из строя они намного реже, чем аналоги, следовательно, они способны прослужить на протяжении длительного времени.

Большой выбор

Нажимные ручки для дверей поражают своим разнообразием. Они могут отличатся по дизайну, цвету, форме, иметь другие элементы, исполняющиеся чаще всего для декора.

Поворотные ручки и нобы

Как правило, поворотные ручки, имеющие овальную форму, чаще всего используются для межкомнатных дверей. Бывают также варианты – нобы - имеющие встроенный замочный механизм. Главным минусом данных ручек является довольно неудобное использование, поскольку часто рука просто-напросто соскальзывает, особенно влажная. Более того, подобные ручки могут часто выходить из строя, но если использовать действительно качественную фурнитуру, она способна прослужить относительно долгое время.

Стоит ли покупать дверные ручки в Интернете

Дверные ручки, как и множество других товаров, можно запросто приобрести онлайн. Для этого достаточно выбрать надежный интернет-магазин, имеющий большой опыт работы и продающий исключительно качественную фурнитуру.

К примеру, сайт Ultradom.ua предлагает большой выбор дверных ручек, изготовленных с высококачественных материалов, - по доступной цене и с быстрой доставкой по Украине. Кстати, вся продукция данного интернет-магазина в обязательном порядке проходит тестирование на антикоррозийные свойства, чтобы клиент получал исключительно качественный и надежный продукт.

 

Ранее 7dniv.info писало С чего начать проектирование частного дома?

 

Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ручки, дверные, 7dniv, 7dnivinfo  
Установка ГБО на «Хонду»
Установка ГБО на «Хонду»
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Гороскоп на сегодня (02.04.20)
Гороскоп на сегодня (02.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 2 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 2 Апреля
Гороскоп на сегодня (01.04.20)
Гороскоп на сегодня (01.04.20)
Проповедь духовника Путина взорвала интернет
Проповедь духовника Путина взорвала интернет
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Гороскоп на сегодня (31.03.20)
Гороскоп на сегодня (31.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 31 Марта
Какие сегодня праздники, события - 31 Марта
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Путешествие с детьми: 4 лайфхака

Новости по теме

Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
31-мар-2020, 15:52
На какие моменты стоит обратить внимание при выборе мебели для дома
На какие моменты стоит обратить внимание при выборе мебели для дома
23-мар-2020, 16:09
Протеин: что это и как правильно принимать
Протеин: что это и как правильно принимать
18-мар-2020, 20:03
Выбираем качественную косметику: 5 полезных советов
Выбираем качественную косметику: 5 полезных советов
16-мар-2020, 20:52
Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
21-фев-2020, 19:47

Последние новости

21:52
События
Больше миллиона жителей планеты заразились коронавирусом
21:50
Политика
Новый пакет поддержки Украины и Грузии утвердил НАТО
20:10
Политика
Зеленский: никого из людей названных в «плёнках Ермака» мы не назначили на обсуждаемые должности
20:07
Политика
Правду о Супрун узнали во всем мире. В Украине новость блокируют
19:55
Политика
Требуем немедленно остановить второй этап медреформы
19:13
Политика
Из-за скандала с Супрун пришлось Посольству Украины в США просить у Илона Маска аппараты ИВЛ
18:30
События
Первый пациент в Виннице вылечился от коронавируса
18:08
События
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
17:02
События
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
16:16
События
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
16:13
События
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
16:02
События
ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана
14:04
События
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
14:01
Экономика
До 10 долларов упала цена российской нефти
12:23
События
В сети появилось видео подрыва Мерседеса с охраной львовского авторитета Богдана Копытко, совершенного летом 2016
11:44
События
Ребенок в ОРДО заразился коронавирусом
11:42
События
Из-за сокрытия случаев COVID-19 СБУ провела обыски в клинике Eurolab
10:14
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)
10:02
События
Владелец затонувшего танкера "Делфи" до сих пор не убрал его
10:00
События
Первый случай коронавируса подтвердили в Херсоне, в области - 3 новых, один - летальный

Новости ТОП-7

Пик пандемии в Украине будет в октябре и умрет 1,5 млн. человек - вирусолог14693
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник13687
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги11907
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)9442
Карантин будет продлён на два месяца - Аваков8709
Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза8351
Благодаря реформе «Доктора Смерть» с 1 апреля инфекционистам доступ в больницы будет воспрещён8075

Досуг

Установка ГБО на «Хонду»
Установка ГБО на «Хонду»
Все автолюбители, в том числе владельцы «Хонды», знают, что значительную часть расходов по обслуживанию транспортных средств составляют затраты на заправку
Сегодня, 19:5355
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях.
Сегодня, 19:4561
Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.
Сегодня, 10:0587
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
31-мар-2020, 18:45221
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.
31-мар-2020, 15:52141
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Заграничное путешествие «взрослого» формата кардинально отличается от поездки с детьми. С ребенком не получится полноценно расслабиться, «оторваться» на полную катушку и посетить за несколько дней все местные достопримечательности
31-мар-2020, 09:01113

События

Больше миллиона жителей планеты заразились коронавирусом
Больше миллиона жителей планеты заразились коронавирусом
Жертвами вируса стали больше 51 тыс. человек
Сегодня, 21:5257
Первый пациент в Виннице вылечился от коронавируса
Первый пациент в Виннице вылечился от коронавируса
Мужчина заболел, после путешествия по Европе
Сегодня, 18:3085
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
Медсестра работала в больнице в Олешках
Сегодня, 18:08117
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
Процесс отключения отопления в столичных домах начнут с 5 апреля
Сегодня, 17:0299
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса. 
Сегодня, 16:16218
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
Ранее мы сообщали о том, что и.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 19 человек заразились коронавирусом в церкви.
Сегодня, 16:13171
7 Днів