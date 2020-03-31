Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности

Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях. На сегодняшний день существует немалое разнообразие данных дверных фурнитур, которые, как правило, имеют разные свойства, классификации и прочее.

Дверные ручки могут быть выполнены в разных формах, их изготовляют с разнообразных материалов: метала, пластика, дерева и пр. Помимо этого, существует несколько основных типов ручек для дверей:

Стационарные и нажимные;

Поворотные и нобы.

Каждые из названных типов имеют свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки.

Стационарные ручки

Стационарные ручки для дверей изготовляются разных форм, как правило, они бывают в форме буквы «Г», «П», а также круглые (овальные). Они крепятся на дверное полотно с помощью входящих в комплект шурупов, а их монтаж не составляет особого труда. Стоит отметить, что в последнее время стационарные ручки используют не столь часто, их применяют разве на дверях хозяйственных помещений или кладовок, а также на мебельных изделиях.

Нажимные ручки

Одни с наиболее популярных дверных ручек, поскольку их используют и для входных, и для межкомнатных дверей. Принцип работы таких ручек довольно прост: нажимая ручку и опуская ее вниз, происходит движение так называемого язычка, что позволяет открыть либо же закрыть дверь. Как правило, нажимные ручки сочетают с запорным механизмом.

К слову, нажимные дверные ручки имеют ряд преимуществ, если сравнивать их с другими вариантами.

Удобство и эргономичность

Открыть дверь, на которых имеется ручка нажимная, не столь сложно, это можно сделать, даже если у Вас заняты обе руки. Достаточно только нажать на ручку рукой или, к примеру, предплечьем или даже коленом (бывает и такая необходимость).

Высокая надежность

Нажимные ручки имеют длительный срок эксплуатации, выходят из строя они намного реже, чем аналоги, следовательно, они способны прослужить на протяжении длительного времени.

Большой выбор

Нажимные ручки для дверей поражают своим разнообразием. Они могут отличатся по дизайну, цвету, форме, иметь другие элементы, исполняющиеся чаще всего для декора.

Поворотные ручки и нобы

Как правило, поворотные ручки, имеющие овальную форму, чаще всего используются для межкомнатных дверей. Бывают также варианты – нобы - имеющие встроенный замочный механизм. Главным минусом данных ручек является довольно неудобное использование, поскольку часто рука просто-напросто соскальзывает, особенно влажная. Более того, подобные ручки могут часто выходить из строя, но если использовать действительно качественную фурнитуру, она способна прослужить относительно долгое время.

Стоит ли покупать дверные ручки в Интернете

Дверные ручки, как и множество других товаров, можно запросто приобрести онлайн. Для этого достаточно выбрать надежный интернет-магазин, имеющий большой опыт работы и продающий исключительно качественную фурнитуру.

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