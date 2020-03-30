Установка ГБО на «Хонду»

Все автолюбители, в том числе владельцы «Хонды», знают, что значительную часть расходов по обслуживанию транспортных средств составляют затраты на заправку. Поэтому для минимизации стоимости ежедневных поездок многие устанавливают на личный транспорт газовое оборудование.

Особенности установки ГБО на «Хонду»

Переоборудование автомобилей под заправку газом позволяет экономить, поскольку этот вид топлива стоит дешевле бензина.

Honda работает на газу без проблем. В двигателях этих авто нет каких-либо индивидуальных особенностей, которые затрудняют или делают дороже стандартную установку газобалонного оборудования. Управление автомобилем на газе ничем не отличается от эксплуатации транспортного средства, заправляемого бензином. Потеря мощности настолько незначительная, что ощутить ее практически невозможно.

Некоторые автомобилисты опасаются, что после установки ГБО на «Хонду» обслуживать и ремонтировать «железного коня» станет сложнее. Но это мнение ошибочно. Специалисты профильных компаний, таких как, например, Autogas Center, знают, как правильно поставить оборудование, чтобы не мешать последующим ремонтам и ТО.

Комплектующие размещаются в трех частях автомобиля:

моторный отсек, в котором инсталлируются главные элементы системы;

салон, где крепятся кнопка переключения топлива и панель управления;

багажное отделение, внутри которого устанавливается баллон для газа (форма зависит от модели авто).

Газовая установка, как и любой агрегат, требует своевременного технического обслуживания. Каждые 10 тысяч километров пробега необходимо производить замену фильтров редуктора, баллон проверяется каждые 2 года, форсунки чистятся через 40–50 тыс. км.

Преимущества установки ГБО на «Хонду»

Специалисты выделяют ряд преимуществ эксплуатации ГБО на автомобилях:

Экономия на топливе. Учитывая даже тот факт, что газ расходуется на 20% больше бензина, его использование на 25–30% снижает затраты на заправку.

Уменьшение износа деталей двигателя. В авто на ГБО на свечах зажигания нагар появляется медленнее, на стенках камеры сгорания не образуется налет, а масло остается чистым дольше.

Экологичность. Газ наносит меньше вреда окружающей среде, чем бензин или дизельное топливо.

Удобство. ГБО современного поколения автоматически предупреждает водителя о наличии газа в баллоне, а также позволяет быстро и легко переключаться с одного вида топлива на другое.

Поскольку установленное в автомобиле ГБО никак не влияет на эксплуатацию штатной топливной системы, водитель продолжает ездить с привычным комфортом, при этом получая экономию в качестве приятного бонуса.

Перевод «Хонды» на газ

Автогазовые СТО специализируются на переоборудовании на газ и автомобилей Honda. Газобалонное оборудование различных поколений подходит для всех моделей этой марки.

В таких надежных СТО, как «Автогаз Центр», каждый владелец «Хонды» может воспользоваться такими услугами:

подбор и продажа ГБО;

расчет стоимости переоборудования авто на газ;

установка газобалонного оборудования;

гарантийное и постгарантийное обслуживание;

консультации профессиональных мастеров;

продажа необходимых комплектующих.

Доверять автомобиль следует только мастерам профильных СТО, поскольку инсталляция оборудования требует специфических знаний и навыков.

Установка ГБО на «Хонду» сегодня – безусловно, выгодная инвестиция!