Доставка товаров из Польши

Все больше людей отдают предпочтение покупкам через интернет. Это очень удобно и выгодно. Чтобы найти необходимый товар, не нужно бегать по магазинам и ездить по городу, тратя время на дорогу. Все, что потребуется, — компьютер или смартфон с доступом к Сети.

Жители Украины могут заказывать товары не только в украинских интернет-магазинах, но и в зарубежных. В частности, среди наших соотечественников пользуются большой популярностью товары польского производства. А где, как не в Польше, купить действительно качественный товар польского производства? Чтобы отыскать проверенный магазин и быть уверенным в том, что товар доставят вовремя и без повреждений, можно воспользоваться услугами сайта Sat-ua.link. У него простой и понятный интерфейс, удобная форма регистрации.

Как заказать товар с доставкой в Польше?

Перейдите по ссылке на сайт https://sat-ua.link/ru/strany-y-magazyny/dostavka-tovarov-yz-polshy/ и пройдите регистрацию. После этого вы получите доступ к личному кабинету. Туда вам придет уведомление с польскими почтовыми адресами.

Просматривайте каталоги интернет-магазинов и выбирайте товары. При оформлении заказа укажите адрес доставки, который вам выдал сервис Sat-link.

После заказа товаров в магазине выберите способ доставки, который подходит вам больше всего, в личном кабинете Sat-link.

Заберите заказанный товар в удобном для вас отделении SAT либо ожидайте доставку прямо домой.

В польских интернет-магазинах украинцы могут заказывать любые товары. Это могут быть не только одежда, обувь, детские игрушки или косметика, но и бытовая техника, запчасти для автомобилей, товары для сада или огорода, для спорта.

Sat-ua.link — доставка из Польши без проблем

Служба доставки Sat-ua.link занимается перевозкой грузов уже 17 лет. У нее большой список партнеров в Польше. В этой стране расположен также один из складов компании. Преимущество в том, что 102 ее отделения есть в разных городах Украины. Таким образом, воспользоваться услугами службы доставки могут жители самых разных уголков нашей страны.

Чтобы клиенты Sat-ua.link могли получать заказанные в Польше товары, служба доставки отправляет каждый день около тысячи рейсов. Это позволяет как можно быстрее доставить заказ клиенту. Кроме этого, платформа предоставляет возможность отследить процесс транспортировки посылки и в любой момент воспользоваться услугами службы поддержки.

Цена доставки из Польши

Доставка товара из Польши через сервис Sat-link быстрая и недорогая. Узнать стоимость доставки можно на сайте сервиса, воспользовавшись калькулятором. Последняя цена будет зависеть от:

веса посылки;

дополнительных услуг: фотоотчет, проверка товара, дополнительная упаковка и так далее.

Делая заказ в интернет-магазине, нужно обращать внимание на то, что посылка должна быть:

не тяжелее 30 кг;

не длиннее 105 см.

Также важно, чтобы сума длины самой длинной стороны коробки и ее периметра не превышала 205 см. Стоимость доставки посылки может высчитываться в соответствии с реальным весом или по объему (длина, ширина и высота посылки в сантиметрах умножаются).





