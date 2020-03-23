"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья

Не всем дано счастье быть родителями. Иногда супружеские пары живут годами в надежде родить ребенка, обследуются, лечатся от бесплодия и ничего не получается. Возникает закономерный вопрос: может не там или не так лечились? Вернуть надежду и получить шанс обрести счастье материнства и отцовства дает Медицинский центр "Мать и дитя", ознакомиться с которым можно на сайте mdclinics.com.ua . Первичную консультацию здесь вы можете получить бесплатно.

Основные направления работы медцентра

"Мать и дитя" — это сеть клиник репродуктивного здоровья, занимающихся пренатальной диагностикой, гинекологией, маммологией, а также ведением беременности, излечением бесплодия.

Лечение бесплодия. По статистике, каждая пятая пара сталкивается с проблемой зачатия ребенка, и эта цифра растет. Причем доли мужского и женского бесплодия примерно одинаковы: от 46 до 48 % и от 52 до 54 % соответственно. Причин патологии очень много, и если вы уже отчаялись увидеть результат лечения, то можно использовать еще один шанс — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для этого запишитесь на консультацию в медцентр, чтобы подробнее узнать о возможности зачать и выносить ребенка именно в вашем случае.

Ведение беременности. В рамках наблюдения проводятся регулярные осмотры, УЗИ, лабораторные анализы, генетическое тестирование, пренатальный скрининг плода и другие необходимые обследования по показаниям.

Гинекологические заболевания. Для лечения применяется лапароскопия, гистероскопия, терапия радиоволнами. Также для каждой возрастной группы женщин проводятся соответствующие обследования и консультации.

Лечение урологических заболеваний. Осмотр уролога необходим как мужчинам, так и женщинам. В медцентре проведут точную диагностику и назначат необходимое лечение.

Лабораторные анализы: генетические, биохимические, бактериологические, цитологические, а также иммунологический скрининг и гистология.

Психологическая поддержка. В клинике представлено несколько направлений: школа будущих родителей, индивидуальные консультации, психологическая поддержка при лечении бесплодия.

Медицинский центр "Мать и дитя" постоянно развивается, внедряет революционные методы лечения, база пополняется современным высокотехнологичным оборудованием. В клинике дружелюбная и комфортная атмосфера, сотрудники нацелены на результат, и он есть! Уровень успешности ЭКО в клинике составляет от 47 до 87 %. Десятки тысяч пар стали родителями благодаря знаниям и умениям медицинского персонала.