 

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья

Досуг Сегодня, 13:3553
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья

Не всем дано счастье быть родителями. Иногда супружеские пары живут годами в надежде родить ребенка, обследуются, лечатся от бесплодия и ничего не получается. Возникает закономерный вопрос: может не там или не так лечились? Вернуть надежду и получить шанс обрести счастье материнства и отцовства дает Медицинский центр "Мать и дитя", ознакомиться с которым можно на сайте mdclinics.com.ua. Первичную консультацию здесь вы можете получить бесплатно.

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья

Основные направления работы медцентра

"Мать и дитя" — это сеть клиник репродуктивного здоровья, занимающихся пренатальной диагностикой, гинекологией, маммологией, а также ведением беременности, излечением бесплодия.

  • Лечение бесплодия. По статистике, каждая пятая пара сталкивается с проблемой зачатия ребенка, и эта цифра растет. Причем доли мужского и женского бесплодия примерно одинаковы: от 46 до 48 % и от 52 до 54 % соответственно. Причин патологии очень много, и если вы уже отчаялись увидеть результат лечения, то можно использовать еще один шанс — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для этого запишитесь на консультацию в медцентр, чтобы подробнее узнать о возможности зачать и выносить ребенка именно в вашем случае.
  • Ведение беременности. В рамках наблюдения проводятся регулярные осмотры, УЗИ, лабораторные анализы, генетическое тестирование, пренатальный скрининг плода и другие необходимые обследования по показаниям.
  • Гинекологические заболевания. Для лечения применяется лапароскопия, гистероскопия, терапия радиоволнами. Также для каждой возрастной группы женщин проводятся соответствующие обследования и консультации.
  • Лечение урологических заболеваний. Осмотр уролога необходим как мужчинам, так и женщинам. В медцентре проведут точную диагностику и назначат необходимое лечение.
  • Лабораторные анализы: генетические, биохимические, бактериологические, цитологические, а также иммунологический скрининг и гистология.
  • Психологическая поддержка. В клинике представлено несколько направлений: школа будущих родителей, индивидуальные консультации, психологическая поддержка при лечении бесплодия.

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья

 

Медицинский центр "Мать и дитя" постоянно развивается, внедряет революционные методы лечения, база пополняется современным высокотехнологичным оборудованием. В клинике дружелюбная и комфортная атмосфера, сотрудники нацелены на результат, и он есть! Уровень успешности ЭКО в клинике составляет от 47 до 87 %. Десятки тысяч пар стали родителями благодаря знаниям и умениям медицинского персонала.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, 7dnivinfo, Мать и дитя, Медицинский центр  
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
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Досуг

"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
"Мать и дитя" — сеть клиник репродуктивного здоровья
Не всем дано счастье быть родителями. Иногда супружеские пары живут годами в надежде родить ребенка, обследуются, лечатся от бесплодия и ничего не получается.
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