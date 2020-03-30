7 способов защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение

Новое заболевание, под названием китайский коронавирус, начался в конце 2019 года. За неполные 3 месяца успели заразиться около 90 тысяч человек во многих странах мира. Из них скончались более 3 тысяч. При этом были вылечены 42 тысячи пациентов.

Способы защиты от коронавируса и предотвращение его распространения?



Эпицентр заражения новым заболеванием находится в Китае, также есть отдельные очаги появления вируса в других точках планеты. Прежде всего надо следить за мировыми новостями, в каких странах выявляются новые очаги. По возможности отказаться от посещения этих стран.



Меры, принимаемые для индивидуальной защиты:

Как можно чаще обрабатывать руки средствами с содержанием спирта, мыть их с антибактериальным мылом. При попадании вируса на поверхность рукдезинфекзия и мытье убьют его. Держаться на большом расстоянии от кашляющего и чихающего человека. Во время кашля и чихания из носа и рта выделяются и распространяются вокруг больного капли с содержанием вируса. Не прикасаться немытыми руками к глазам, рту и носу. На руках может оказаться вирус и при дотрагивании до слизистых, человек может заразиться. Обильное питье теплой воды. Пить жидкость рекомендуется каждые 15 минут. При попадании вируса в полость рта, вода смоет его в желудок, а желудочный сок убьет вирус. Прикрыться рукавом одеждыили салфеткой при кашле и чихании. После использования салфетку стоит выкинуть в мусорное ведро. Строгое соблюдение таких правилпоможет защитить общество от коронавируса. При плохом самочувствии следует оставаться дома. Если повышается температура, появляется кашель и затрудненность дыхания обратиться за медицинской помощью. Следить за новостями в своем регионе, своевременно обращаться к специалистам, а значит защититься самому и общество от заражения.



Меры профилактики после посещения стран распространения COVID-19: