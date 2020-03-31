Применение домашних цветов в интерьере

Все мы - родом из природы, нас все равно тянет прикоснуться к живому-зеленому. Даже закоренелые жители городов с удовольствием выезжают за пределы каменного царства, чтобы увидеть живые просторы, поля, реки и горы. Впрочем, эти достопримечательности прекрасны и зимой, значит, тут не в растениях дело.
Домашние цветы - очень важная часть даже самого современного интерьера. Известно, что зеленые растения в помещении улучшают микроклимат, выделяют летучие вещества - фитонциды, угнетающие развитие болезнетворных микроорганизмов. Комнатные цветы, правильно подобранные и размещенные со вкусом, создают психологически благоприятную обстановку, положительно влияют на настроение людей, незаметно улучшая его, и создают определенный комфорт.
Прекрасное место для отдыха!
Место для подзарядки позитивом
Планируя озеленение своей квартиры, обязательно учитывайте функциональное предназначение помещения. Если это спальня, то здесь не рекомендуется ставить сильнопахнущие, да и вообще продолжительно цветущие экзотические растения, поскольку запах и пыльца их может вызвать головную боль или аллергические реакции.
Такие цветы можно ставить в комнатах, где семья не находится столь продолжительное время - к примеру, в гостиной. В спальне нельзя размещать цветы, которые активно поглощают кислород - их тоже в гостиную, там все его поглощают, на всех хватит.
Для спальни и детской растения нужно подбирать вдумчиво, и обязательно проконсультироваться с опытными цветоводами.
Есть растения, при выращивании которых следует соблюдать осторожность. Это, к примеру, олеандр - красивое кадочное растение с привлекательными цветами и темно-зелеными листьями. Сок его ядовит, и следует тщательно мыть после него руки и беречь глаза. Диффенбахия и некоторые молочаи на срезах выделяет ядовитый сок. Это не говорит о том, что нужно отказаться от этих очень красивых цветов, просто нужно соблюдать осторожность - ведь мы не отказываемся от кошек из-за их острых коготков? Список растений, с которыми нужно быть внимательными, можно сделать очень длинным - сюда попадет и герань, и некоторые кактусы, и спатифиллум, и многие другие.
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Если вы заводите растение, то изучите его, чтобы ваш зеленый питомец вам во-первых - не навредил, а во-вторых - радовал вас пышным ростом и обильным цветением.
Диффенбахия, олеандр, молочай - цветы с характером
Цветы на стенах, цветы на окнах
Украшать комнату можно не до бесконечности. К примеру, если у вас есть рисунки на стенах, то размещать другие привлекающие внимание элементы декора нужно с осторожностью. В дизайне должен быть один акцент, чтобы не сделать этакого "павлина". Впрочем, кому-то и павлины в декоре нравятся...
Кусочек рая
Вот, к примеру, комнатка - обилие света, обилие красок, но выдержана она в одной тональности, и поэтому раздражения не вызывает. Здесь прекрасно сочетаются и цветы на стене, и цветы на окне, и цветы на полу, что удивительно.
Минимум мебели и всякого другого сопутствующего хлама дает то самое ощущение свободы, обилия воздуха и света.
Однако, есть приверженцы "нор" и "кустов", стремящиеся скрыться от внешних раздражителей среди мебели или растительности.
В таких джунглях ощущаешь себя в безопасности
Каждый человек стремиться обустроить свое жилье так, чтобы чувствовать себя в нем уютно и спокойно. Кто-то хочет "скрыться от посторонних взглядов", а кому-то нужен широкий обзор - чтобы "всю прерию было видно". Что-то в этом есть от психологии, не правда ли?
Комнатным цветам в любом случае всегда найдется место. И совсем не обязательно заставлять все свободное пространство или все подоконники разнокалиберными горшками. Это может быть одно-два растения, но любимые вами, которые приносят вам радость, а не те, что положено выращивать по моде или фэн-шую.
Немножко психологии
Общеизвестный факт, что растения очень чувствуют отношение к ним, и если ваш питомец начинает чахнуть без видимых причин - обратите внимание на психологическую обстановку в доме. Что-то поменялось. Проанализируйте, вспомните, обдумайте, и может быть живое существо в цветочном горшке вовремя вас остановит от раздраженности и гнева или убережет от чьего-то негатива.