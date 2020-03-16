 

Виды римских штор и их особенности

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Виды римских штор и их особенности

Если Вы ищете шторы, которые бы отличались в первую очередь простотой, лаконичностью и функциональностью, римские шторы, несомненно, - идеальный вариант.

Главной особенностью данных штор является то, что их можно смело использовать как дома, так и в офисных помещениях. Помимо этого, римские шторы можно максимально гармонично интегрировать практически в любой дизайн интерьера, где они будут не только дополнять господствующий стиль, но и выполнять свои ключевые функции – защищать помещение от избыточного света и не позволят посторонним людям или соседям наблюдать происходящее в доме.

На сегодняшний день можно приобрести готовые варианты, а также заказать пошив римских штор. Но сперва желательно иметь хотя бы базовые знания о разновидностях и их особенностях.

 

Виды римских штор и их особенности

Основные разновидности римских штор

Как правило, римские шторы изготовляются в нескольких вариантах, которые имеют свои особенности и способ формирования складок.

Простые шторы

Один из популярных вариантов римских штор, которыми чаще всего оформляют окна на кухне и в помещениях с незначительной площадью. Если в развернутом положении они образуют ровное полотно, полностью закрывающее оконный проем, то в приподнятом положении формируют идеально ровные горизонтальные складки, которые накладываются одна на другую.

Каскадные

Идеально подходят для оформления окон в комнатах, выполненных в стиле интерьера кантри, ар-деко или традиционном. Главной отличительной особенностью каскадных штор, если сравнивать с классическими аналогами, является присутствие складок даже при полном раскрытии штор.

Помимо этого, существуют также следующие виды римских штор:

  • Европейские. Здесь полностью отсутствуют горизонтальные фиксирующие вставки, что придает шторам особой изысканности и своеобразной невесомости;
  • С передними планками. Данные шторы имеют специальные вшитые планки, которые формируют ровные складки.

Почему стоит выбирать именно римские шторы

Среди широкого разнообразия штор, римские варианты выделяются по-особому, поскольку имеют ряд преимуществ:

  1. Имеют современный внешний вид, благодаря чему идеально сочетаются с любым интерьером. Помимо этого, римские шторы изготовляются с высококачественных материалов, в самых разнообразных цветовых вариантах и дизайнерских решениях.
  2. Монтаж римских штор не вызовет особых трудностей, повесить их сможет любой человек.
  3. Благодаря своим уникальным особенностям конструкции не занимают лишнего места.
  4. Простые в уходе.
  5. Идеально защищают помещение от лишнего солнечного света, а мебель – от выгорания.
  6. Можно запросто пошить по индивидуальным размерам.
  7. Имеют довольно демократическую стоимость.

Виды римских штор и их особенности

Где заказать римские шторы

Как уже упоминалось, римские шторы доступны в готовом варианте, но можно также заказать их пошив. К примеру, на сайте oboi.com.ua Вы сможете сделать это без особого труда. Более того, доступна удобная услуга вызова дизайнера или замерщика на дом, которые не только сделают правильные замеры, но также помогут подобрать оптимальный вариант ткани, а также проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.

 

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