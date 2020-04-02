 

Виды орбитреков и правила их выбора

Досуг Сегодня, 17:4361
Виды орбитреков и правила их выбора

Орбитрек – один из самых популярных тренажеров для домашних тренировок, который способен полностью заменить и велотренажер, и степпер, и даже беговую дорожку. Он также будет полезен и любителям спортивной ходьбы.

На сегодняшний день орбитреки в Украине, которые, к слову, Вы можете выбрать на сайте elmir.ua, доступны в довольно широком ассортименте.  Как правило, существуют три основные классификации данных тренажеров:

  • Домашние. Имеют незначительный вес, довольно доступную стоимость, но располагают минимумом необходимых функций.
  • Профессиональные. Хотя и имеют достаточно высокий ценник, зато имеют значительную устойчивость к износу, имеют множество функций и используются профессиональными спортсменами.
  • Эргометры. Данные тренажеры созданы специально для людей, страдающие теми или иными заболеваниями. Имеют высокую стоимость, но позволяют задавать необходимую нагрузку.

Виды орбитреков и правила их выбора

Разновидности орбитреков

Производители спортивных тренажеров выпускают орбитреки нескольких разновидностей, имеющие свои особенности, преимущества и недостатки.

Ременные

Самый доступный вариант орбитрека, имеющий довольно простую конструкцию и полную независимость в плане энергии. Среди минусов ременных моделей – быстрый износ запчастей и неравномерная нагрузка, что может плохо влиять на суставы.

Принцип работы: ремень охватывает маховик, за счет чего регулируется нагрузка.

Инерционные

Также как и ременные аналоги, не зависят от электричества, имеют простую конструкцию, но в то же время обеспечивают равномерную нагрузку с возможностью плавной остановки. Может издавать посторонние звуки из-за трения колодок.

Принцип работы: колодочный захват маховика регулирует степень нагрузки.

Магнитные

Хотя имеют невысокую нагрузку, зато практически безшумные и равномерно распределяют нагрузку. Как правило, питаются от батареек.

Принцип работы: нагрузка регулируется с помощью специальных магнитов, перемещающихся к маховику.

Электромагнитные

Самые дорогие орбитреки, которые отличаются бесшумностью, плавностью и широким диапазоном нагрузки. Требуют подключения к электросети.

Принцип работы: ток пропускается через специальные магниты, которые закреплены в одном положении. Благодаря этому регулируется нагрузка.

Правила выбора орбитреков

Выбирая ту или иную модель орбитрека, следует обращать внимание на несколько важных параметров:

  1. Вес маховика. Данный критерий влияет на общий диапазон нагрузок, который напрямую влияет на эффективность тренировочного процесса.
  2. Q-фактор. Это обозначение расстояния между педалями. Нагрузка на суставы распределяется более правильно, если данный промежуток минимальный, что соответствует положениям ног человека при нормальной ходьбе или бегу.
  3. Длина шагов. От этого параметра зависит не только качество тренировок, но и общее самочувствие после. Оптимальная длина шага - 40 см. Но стоит учесть индивидуальные особенности человека (в первую очередь - рост), ведь если заниматься на орбитреке, который не соответствует длине шага, эффективность таких тренировок сводится практически к нулю.
  4. Присутствие датчика пульса. С помощью данного устройства, который вмонтирован в рукояти, можно запросто контролировать нагрузку, измеряя частоту сердечных сокращений.
  5. Устойчивая конструкция. Особенно важный критерий, поскольку тренажер во время тренировок должен стоять неподвижно – без шатаний или скольжений.
  6. Дисплей. В бюджетных моделях орбитреков используются монохромные экранчики, в более дорогих тренажерах – сенсорные. Наличие дисплея значительно увеличивает удобство тренировок, делает их более эффективными, поскольку выводятся данные о скорости, нагрузке, частоте пульса и пр.

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