Преимущества использования жалюзи в интерьере

Если в целом рассматривать тенденции дизайна интерьеров, они движутся в сторону простоты, лаконичности и комфорта. Огромные помещения, едва обставленные мебелью, больше не актуальны. Дизайнеры ориентируются на потребности среднестатистических потребителей, то есть на владельцев малогабаритных квартир. Маленькая квартира — это не повод для грусти, а пространство для реализации интересных идей компактного хранения. Когда каждый квадратный метр на счету, мы должны полностью использовать полезную площадь. Повесить тканевые шторы на окно в таком случае — это кощунство. Чтобы максимально эффективно использовать околооконное пространство, мы бы рекомендовали использовать вертикальные жалюзи. Это отличная альтернатива тканевым шторам, которая позволяет размещать мебель вплотную к подоконнику. Мечтали о мойке на кухне, расположенной возле окна? А может быть, вам нравятся картинки интерьеров, где подоконник выступает в роли письменного стола? Сейчас самое время воплотить эти фантазии в жизнь!

Очевидные плюсы

Универсальность. Большой выбор цветов и материалов изготовления жалюзи поможет вписать их в интерьер любой стилистики, начиная от скандинавского минимализма и заканчивая урбанистическим лофтом.

Возможность регулирования светового потока. Жалюзи бывают светопроницаемые, затемняющие и с эффектом блэкаут.

Доступная цена. Если сравнивать с традиционными тканевыми шторами, жалюзи стоят на порядок дешевле.

Простота в уходе. Жалюзи не нужно стирать, достаточно протирать их время от времени влажной губкой без использования абразивных чистящих средств.

Жалюзи день ночь от Никосс воплощают в себе все перечисленные выше преимущества. Они гармонично впишутся в любой интерьер и помогут создать уютную обстановку в доме. С их помощью вы можете эффективно регулировать дневное освещение, уменьшая/увеличивая светопроницаемость по всей площади полотна. Удобно? Еще бы! Конструкция жалюзи день-ночь совместила в себе лучшие качества вертикальных жалюзи и тканевых ролет.

Особенности крепления

Здесь придерживайтесь рекомендаций производителя, которые указаны на упаковке. В большинстве случаев, жалюзи крепятся:

на стену;

к потолку.

Но есть разновидности, которые можно установить без сверления на оконную раму. На сайте https://nikoss.com.ua/kiev.html можно найти более подробную информацию о существующих вариантах крепления.