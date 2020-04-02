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Раздвижные дверные системы и их преимущества

Раздвижные дверные системы стали очень популярными. Для них не придется выделять много места. Они перемещаются тихо, не хлопают и очень простые и комфортные в эксплуатации. Но прежде чем установить раздвижную систему для межкомнатных дверей в Украине, необходимо подобрать для нее качественные агрегаты и правильно монтировать.

 

Из чего состоят раздвижные двери

Открыть раздвижные двери удается за счет роликов, двигающихся по направляющим. Такую систему выбирают в зависимости от количества створок, материала полотна и разновидности самой двери. Что касается последнего, то выделяют двери в форме каскада, купе и гармошки.

В комплект входят такие элементы:

  • полотно. Оно может состоять из одной или нескольких створок;
  • элементы для направления движения роликов внизу и вверху. Это профили, разнящиеся между собой по наличию дорожек. Сам процесс, как будут передвигаться створки, – впритык либо перехлестом, влияет на выбор направляющих. Профили бывают стальными и алюминиевыми;
  • ролики для передвижения створок. Они тоже отличаются между собой по количеству колес и используемой системе скольжения.

Разные системы отличаются между собой, поэтому механизм нужно выбирать такой, чтобы он смог выдержать все дверные полотна. Также в комплект может входить элемент, который будет ограничивать движение створок.

Почему стоит выбрать систему раздвижных дверей

Вместо обычных распашных дверей многие предпочитают устанавливать раздвижной вариант. Он стал очень популярным благодаря разнообразным достоинствам. Во-первых, раздвижные двери дают возможность сэкономить место в комнате. Створки не будут раскрываться в разные стороны по радиусу, а только передвигается по одной плоскости вдоль стены. В итоге, чтобы их открыть, не нужно много свободного места в комнате. Это особенно полезно для помещений с малой площадью. Для двери необходимо выделить только небольшое пространство возле стены, там не нужно ставить мебель.

Во-вторых, за счет того, что створки передвигаются плавно, исключается возможность прищемить и прихлопнуть пальцы у людей, хвост у домашних питомцев. Кроме того, используются еще и специальные фиксаторы. В-третьих, монтаж такой системы вполне простой в отличие от установки стандартных распашных вариантов. Дверной проем не изменяется. Целостность стен не будет нарушена. Сам механизм надежный и прочный, поэтому прослужит долго.

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