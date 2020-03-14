Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях

Стремление к удобству преобладает во всех направлениях моды. Эксперты уверены, что в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться. Одним из ее проявлений стал переход спортивной одежды в разряд универсальной. Комфортные леггинсы — яркий пример этого явления.

Изначально они воспринимались как часть спортивной формы для занятий гимнастикой и аэробикой. В 70-е годы с развитием популярности диско лосины стали важным элементом молодежной моды. Период спада интереса длился недолго. В 2020 году леггинсы признаны универсальным видом одежды. Эксперты все чаще включают их в перечень элементов базового женского гардероба. На какие дизайнерские решения следует обратить внимание в этом сезоне?

Актуальные материалы и фактуры

Матовые трикотажные и текстильные модели признаны классикой. Их можно использовать в повседневных образах. Изделия черного цвета из плотной ткани со средней степенью эластичности стали обычным элементом делового гардероба.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на леггинсы из эко-кожи с высокой линией талии. Большой выбор таких моделей представлен на сайте Dressa. Они стали более удобной и универсальной альтернативой кожаным брюкам. В моде глянцевые и матовые фактуры. Выбор зависит лишь от ваших предпочтений и особенностей фигуры. Невысоким девушкам с пышными бедрами рекомендованы модели из матовых материалов.

Модные цвета и принты

Черные, темно-коричневые и бордовые леггинсы прекрасно подходят на роль элемента базового гардероба. Их можно комбинировать с блузами, объемными и приталенными, длинными и короткими свитерами, жакетами и куртками, кардиганами в разных стилях. Но не стоит отказываться от цветных решений. В тренде леггинсы металлик, светло-серого и стального, оливкового, бежевого, темно-малинового и баклажанового, горчичного оттенков.

Модные принты разнообразны:

клетка. Гармонично дополняет образы в стиле кэжуал;

горошек. Ироничность и детская наивность таких решений в сочетании с однотонными блузами и свитерами лаконичного кроя выглядит стильно и элегантно;

цветочные узоры. Они актуальны у молодежной аудитории и поклонников спортивных направлений.

По-прежнему популярны анималистические принты. Стилисты рекомендуют комбинировать такие леггинсы с длинными однотонными блузами и рубашками консервативных фасонов. Эти сочетания позволят избежать чрезмерной эпатажности и создать элегантный образ.