Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?

Цены на цемент сильно различаются в зависимости от нескольких факторов:

Марка прочности.

Производитель.

Состав.

Это касается цемента в любом городе, в том числе в Киеве.

Марка прочности портландцемента

Портландцемент выпускается в нескольких марках:

М-400.

М-500.

М-550.

М-600.

Чем выше марка прочности цемента, тем выше его стоимость.

Цемент каждой из этих марок прочности есть в наличии в интернет-магазине Тривита.

Состав цемента

В строительстве чаще всего используется портландцемент. В его состав входят:

Клинкер (продукт однородного обжига смеси из известняка и глины).

Гипс.

В составе клинкера для портландцемента много силикатов кальция. Массовая доля 3СаО∙SiO2 и 2СаО∙SiO2 достигает 70-80 %.

Второй по популярности - белый цемент. В его состав входят:

Известняк.

Мергель.

Мел.

Мрамор.

Глина.

Песок.

В белом цементе очень мало хрома, железа, титана и марганца.

Сфера применения цемента

У портландцемента очень широкая сфера использования:

Приготовление бетона.

Заливка фундамента.

Производство штукатурок, шпаклевок, грунтовок.

Изготовление клеевых растворов, кладочных смесей.

Изготовление тротуарной плитки и брусчатки.

Производство железобетонных изделий.

Белый цемент используют в декоративных целях. Он отлично подойдет для изготовления искусственного декоративного камня, для украшения садовых дорожек, тротуаров, стен внутри помещений. Из белого цемента создают скульптуры, фигурные элементы (например, крышки на столбы заборов, парковочные элементы) и др.

Белый цемент стоит дороже обычного портландцемента, потому что изготовлен из более дорогостоящего сырья.

Производители

В интернет-магазине Тривита Вы найдете 13 производителей, которые продают портландцемент и белый цемент по низким ценам:

Турецкий цемент CEM.

Dyckerhoff (Германия).

CRH (Суперцем и Профцем) (Украина).

Балаклея (Украина).

Каменец-Подольский цемент.

Белорусский цемент.

Белый цемент Adana (Турция).

Торгбуд.

Белый цемент CIMSA (Турция).

Фомальгаут-Полимин (Украина).

Цемент белый Helwan White (Египет).

Lafarge (Франция).

Глиноземистый цемент ГЦ-40.

По состоянию на 2020-й год это самое лучшее предложение по соотношению цена/качество. В нашем интернет-магазине цена на цемент большинства производителей такая же, как и у производителя.

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