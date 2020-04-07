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Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff

Натяжные потолки все увереннее входят в наш быт, потому что они быстро монтируются, для их установки не нужна подготовка поверхности, они красиво выглядят и практически не требуют ухода. Красивые и качественные натяжные потолки в Киеве вы можете заказать в компании Potolkoff, которая реализует самые сложные и оригинальные проекты.

Преимущества натяжных потолков

В зависимости от используемого материала потолки делятся на виниловые (ПВХ) и тканевые. Потолки ПВХ различаются по цветам и фактуре: матовые, глянцевые, сатиновые и т.д. По форме изделия бывают плоские, многоуровневые, арочные, волнообразные, звездное небо и другие. Компания Potolkoff предлагает вам тканевые натяжные потолки "Клипсо", на которые можно нанести цифровое объемное изображение, выполнить роспись. Широкая цветовая гамма полотен впишется в любой интерьер жилища. Но все натяжные модели объединяют одинаковые достоинства:

  • быстрота и простота установки в любое помещение при температурном режиме от 0 до +50 градусов. Среднее время на установку 4 часа на 15 кв. метров;
  • чистота и отсутствие мусора при установке;
  • защита помещения от влаги и протечек с основного потолка. Натяжное полотно способно удержать 100 литров воды на кв. метр;
  • безопасность, экологичность, пожаробезопасность класса Г1;
  • долговечность в эксплуатации, гарантия достигает 15 лет, при этом потолки не теряют ни цвет, ни технические характеристики;
  • позволяют скрыть коммуникации, инженерные конструкции. Кроме того, между основанием и потолком можно разместить звуко или теплоизоляцию;
  • простота ухода. Потолки не накапливают пыль, их просто можно время от времени протирать влажной тканью.

Очень красиво смотрятся натяжные потолки с подсветкой, можно оформить ее по периметру или запленочно. Многоуровневые поверхности дают простор фантазии, с помощью уровней и их подсветки можно разделить помещение на зоны, выделить или скрыть визуально некоторые части.

Выбирая определенный цвет или фактуру, можно зрительно изменить жилище, сделать его выше или ниже, изменить форму и т.д. Например, потолок звездное небо преобразит обычную комнату до неузнаваемости. Его можно монтировать в спальне, детской, на балконе, над бассейном.

Фотопечать на полотнах может перенести вас в другой мир: у вас появится возможность любоваться синим небом с причудливыми облаками, видеть радугу над цветочным лугом, изучать фрески Микеланджело над головой или постоянно любоваться огромной фотографией любимого человека.

Компания Potolkoff разрабатывает специальные предложения, предоставляет скидки клиентам, предлагает приемлемые цены и быстрое исполнение.

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Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
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Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
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