Как и где можно купить Litecoin

Вы знали, что криптовалюта Лайткоин — одна из самых первых цифровых валют, и не покидает рейтинги по капитализации? Приобретение LTC, который недаром именуют «серебром» криптовалюты, будет прекрасным вариантом вложения своих сбережений, и в будущем на этом можно прилично заработать. Для новичков на крипторынке будет полезной информация о том, как и где можно приобрести цифровые монеты под названием Litecoin.

Хранение и способы обмена Litecoin

Прежде чем заняться покупкой цифровых денег, необходимо задуматься над тем, где их хранить. Для этого существуют электронные кошельки. Их выбор сегодня достаточно большой, но много времени для установки не понадобится.

Стоит заметить, что вы можете приобрести любое количество LTC и даже его часть, к примеру, 0,5 LTC. Некоторые ресурсы, занимающиеся продажей и обменом криптовалюты, могут ставить условия на сумму, минимальное значение которой определяется в $.

Если вы располагаете некой суммой, которую можно обменять на криптоденьги, имеете электронный кошелек — можно смело начинать заниматься приобретением цифровых активов. При этом для покупки LTC подойдет карта Сбербанка России, Тинькофф, ВТБ и другие платежные средства, а также все виды иных цифровых валют, даже самых малоизвестных.

Чтобы зачислить крипту на кошелек, можно воспользоваться такими методами решения задачи:

сайты-обменники;

биржи;

сделки с другими людьми.

Каждый из предложенных вариантов имеет свои особенности.

Покупка Лайткоина на онлайн-обменниках

Осуществить покупку цифровой монеты проще и быстрее всего на специальных сайтах-обменниках. Например, если вы хотите провести обмен Сбербанк на Litecoin (LTC), понадобится пройти элементарную процедуру регистрации и пополнить баланс в своем созданном аккаунте рублями, а уже после провести их обмен на LTC.

Некоторые обменники можно использовать в виде электронных кошельков. Весь пользовательский актив хранится на так званых «холодных кошельках», что дает дополнительные преимущества в виде защиты от различных атак со стороны хакеров.

Чтобы самому не пересматривать все сайты в поисках выгодного курса и меньших комиссий, лучше воспользоваться специальными ресурсами — мониторинговыми площадками. Одной из таких является bestchange. Это сервис с интуитивно понятным интерфейсом, где вы выбираете в одной колонке валюту, которую хотите купить, а в другой — ту, которую даете на обмен.

Например, вы хотите купить Лайткоин за рубли, которые находятся на карте Сбербанка. Сделав выбор в соответствующих полях сервиса, вы попадете на страницу bestchange.ru/sberbank-to-litecoin.html, где сможете купить Litecoin по наиболее выгодным условиям. К тому же, все мониторинги предоставляют всегда полную информацию об обменниках, указывают размеры комиссионных сборов и публикуют отзывы пользователей о работе площадок.

Как купить Лайткоин на бирже криптовалют

Выгодно можно приобрести цифровые деньги и на специальных торговых площадках — криптовалютных биржах. Также, как и на обменных сайтах, на биржах можно поменять LTC на рубли, биткоины и другие платежные единицы, и провести операцию в обратном порядке. Зачем тогда существуют биржи, если есть много обменников, сервисы мониторинга лучших предложений, и даже англоязычный агрегатор обменников bestchange.com/? В чем отличие бирж?

По сути, если говорить о выгоде — подходящим способом конвертации валют окажется криптобиржа, а если об оперативности и простоте — сайт-обменник. Криптобиржа предоставляет платформу для различных операций, в том числе и торговых, где немного подождав, всегда можно дождаться выгодного предложения от другого пользователя. А сама площадка является гарантией, что сделка пройдет честно.

Некоторые пользователи, желая сэкономить и не платить сайтам за транзакции комиссионные сборы, прибегают к сделкам с частными лицами. К сожалению, такой способ является малонадежным, ведь нет никаких гарантий, что вы не свяжетесь с мошенником.