 

Как и где можно купить Litecoin

Досуг Вчера, 21:3057
Как и где можно купить Litecoin

Вы знали, что криптовалюта Лайткоин — одна из самых первых цифровых валют, и не покидает рейтинги по капитализации? Приобретение LTC, который недаром именуют «серебром» криптовалюты, будет прекрасным вариантом вложения своих сбережений, и в будущем на этом можно прилично заработать. Для новичков на крипторынке будет полезной информация о том, как и где можно приобрести цифровые монеты под названием Litecoin.

Хранение и способы обмена Litecoin

Прежде чем заняться покупкой цифровых денег, необходимо задуматься над тем, где их хранить. Для этого существуют электронные кошельки. Их выбор сегодня достаточно большой, но много времени для установки не понадобится.

Стоит заметить, что вы можете приобрести любое количество LTC и даже его часть, к примеру, 0,5 LTC. Некоторые ресурсы, занимающиеся продажей и обменом криптовалюты, могут ставить условия на сумму, минимальное значение которой определяется в $.

Если вы располагаете некой суммой, которую можно обменять на криптоденьги, имеете электронный кошелек — можно смело начинать заниматься приобретением цифровых активов. При этом для покупки LTC подойдет карта Сбербанка России, Тинькофф, ВТБ и другие платежные средства, а также все виды иных цифровых валют, даже самых малоизвестных.

Чтобы зачислить крипту на кошелек, можно воспользоваться такими методами решения задачи:

  • сайты-обменники;
  • биржи;
  • сделки с другими людьми.

Каждый из предложенных вариантов имеет свои особенности.

Покупка Лайткоина на онлайн-обменниках

Осуществить покупку цифровой монеты проще и быстрее всего на специальных сайтах-обменниках. Например, если вы хотите провести обмен Сбербанк на Litecoin (LTC), понадобится пройти элементарную процедуру регистрации и пополнить баланс в своем созданном аккаунте рублями, а уже после провести их обмен на LTC.

Некоторые обменники можно использовать в виде электронных кошельков. Весь пользовательский актив хранится на так званых «холодных кошельках», что дает дополнительные преимущества в виде защиты от различных атак со стороны хакеров.

Чтобы самому не пересматривать все сайты в поисках выгодного курса и меньших комиссий, лучше воспользоваться специальными ресурсами — мониторинговыми площадками. Одной из таких является bestchange. Это сервис с интуитивно понятным интерфейсом, где вы выбираете в одной колонке валюту, которую хотите купить, а в другой — ту, которую даете на обмен.

Например, вы хотите купить Лайткоин за рубли, которые находятся на карте Сбербанка. Сделав выбор в соответствующих полях сервиса, вы попадете на страницу bestchange.ru/sberbank-to-litecoin.html, где сможете купить Litecoin по наиболее выгодным условиям. К тому же, все мониторинги предоставляют всегда полную информацию об обменниках, указывают размеры комиссионных сборов и публикуют отзывы пользователей о работе площадок.

Как купить Лайткоин на бирже криптовалют

Выгодно можно приобрести цифровые деньги и на специальных торговых площадках — криптовалютных биржах. Также, как и на обменных сайтах, на биржах можно поменять LTC на рубли, биткоины и другие платежные единицы, и провести операцию в обратном порядке. Зачем тогда существуют биржи, если есть много обменников, сервисы мониторинга лучших предложений, и даже англоязычный агрегатор обменников bestchange.com/? В чем отличие бирж?

По сути, если говорить о выгоде — подходящим способом конвертации валют окажется криптобиржа, а если об оперативности и простоте — сайт-обменник. Криптобиржа предоставляет платформу для различных операций, в том числе и торговых, где немного подождав, всегда можно дождаться выгодного предложения от другого пользователя. А сама площадка является гарантией, что сделка пройдет честно.

Некоторые пользователи, желая сэкономить и не платить сайтам за транзакции комиссионные сборы, прибегают к сделкам с частными лицами. К сожалению, такой способ является малонадежным, ведь нет никаких гарантий, что вы не свяжетесь с мошенником.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Litecoin, обмен_Сбербанк_на_Litecoin_LTC, Сбербанк, карта_Сбербанка_России, Криптовалюта_Лайткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
Как и где можно купить Litecoin
Как и где можно купить Litecoin
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Гороскоп на сегодня (09.04.20)
Гороскоп на сегодня (09.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 9 Апреля
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Раздвижные дверные системы и их преимущества
Раздвижные дверные системы и их преимущества
Гороскоп на сегодня (08.04.20)
Гороскоп на сегодня (08.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 8 Апреля
Преимущества использования жалюзи в интерьере
Преимущества использования жалюзи в интерьере
Виды орбитреков и правила их выбора
Виды орбитреков и правила их выбора
Гороскоп на сегодня (07.04.20)
Гороскоп на сегодня (07.04.20)

Новости по теме

Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
Обмен биткоин на приват24 - выгодно!
26-мар-2020, 14:12
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
Как спланировать долгое путешествие в Европу: советы из собственного опыта
25-мар-2020, 20:49
Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве
Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве
24-мар-2020, 15:34
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
9-мар-2020, 17:13
Где можно купить качественный городской велосипед
Где можно купить качественный городской велосипед
5-мар-2020, 14:39

Последние новости

Вчера, 2020-04-09
22:02
Политика
Гордон предложил развалить страну в дребезги, сделав Саакашвили Премьером
20:44
Политика
Виктор Медведчук: За вопиющую дискриминацию прихожан единственной канонической Украинской православной церкви министр Криклий должен быть отправлен в отставку
20:13
События
Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы
20:11
События
Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА
18:36
Политика
В трех областях Украины могут ввести комендантский час
16:58
Политика
Небольшой всплеск инфляции зафиксировал Госстат в марте
15:13
События
За угрозы распространить коронавирус в США обвинили двух человек в терроризме
15:12
Политика
У Зеленского хотят мониторить маски в аптеках и угрожают штрафами
15:11
События
Впервые в Полтавской области выздоровел человек от коронавируса
15:09
События
В Киево-Печерской лавре зафиксировано почти 30 случаев заболевания коронавирусом
15:06
Политика
Комитет рады заявил что закон "О медиа" не содержит коррупционных рисков
15:04
События
Продление карантина до осени допустила Киевская ОГА
12:44
Политика
Закон о банках на ближайшем заседании в понедельник не рассмотрит Рада
11:08
События
Всю страну протестировать на коронавирус практически невозможно - Минздрав
09:55
Политика
Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины
09:53
События
Заражены коронавирусом в мире уже более 1,5 млн человек
09:51
Политика
Тест на коронавирус делали Зеленскому
09:50
События
Ослабление карантина до 24 апреля допустили у президента
09:45
События
О 5 новых случаях смерти от коронавируса сообщил Минздрав
09:41
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.04.20)

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.04 (состоянием на 09:00)13039
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.04 (состоянием на 09:00)5606
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд1001
В Крыму из-за COVID-19 заблокирована больница в Армянске и "Крымский Титан"447
Какие сегодня праздники, события - 7 Апреля338
О невозможности смягчения карантина в Украине заявили у Зеленского244
Новый случай выздоровления от коронавируса зафиксировали в Украине241

Досуг

Как и где можно купить Litecoin
Как и где можно купить Litecoin
Где можно купить криптовалюту Лайткоин. Как покупать на криптовалютной бирже и сайтах-обменниках. Где найти выгодный обменник для LTC. В чем разница между криптобиржей и обменником.
Вчера, 21:3058
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Натяжные потолки в Киеве от компании Potolkoff
Красивые и качественные натяжные потолки в Киеве вы можете заказать в компании Potolkoff, которая сможет реализовать самые сложные и оригинальные проекты.
Вчера, 18:4267
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Цены на цемент в Киеве - какая ситуация на 2020 год?
Цены на цемент сильно различаются в зависимости от нескольких факторов
Вчера, 11:2282
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Интернет-магазин Dressa: модные леггинсы на выгодных условиях
Планируете купить леггинсы? Узнайте о самых актуальных дизайнерских решениях 2020 года.
8-апр-2020, 16:41120
Раздвижные дверные системы и их преимущества
Раздвижные дверные системы и их преимущества
Раздвижные дверные системы стали очень популярными. Для них не придется выделять много места. Они перемещаются тихо, не хлопают и очень простые и комфортные в эксплуатации.
8-апр-2020, 14:40782
Преимущества использования жалюзи в интерьере
Преимущества использования жалюзи в интерьере
Обзор преимуществ использования жалюзи в интерьере.
7-апр-2020, 17:47138

События

Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы
Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы
Ограничения будут отменяться плавно после завершения карантина
Вчера, 20:1370
Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА
Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА
Въезд в областной центр открыт для всех
Вчера, 20:1164
За угрозы распространить коронавирус в США обвинили двух человек в терроризме
За угрозы распространить коронавирус в США обвинили двух человек в терроризме
Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как" биологическое оружие"
Вчера, 15:1395
Впервые в Полтавской области выздоровел человек от коронавируса
Впервые в Полтавской области выздоровел человек от коронавируса
От коронавируса выздоровела 28-летняя девушка
Вчера, 15:11104
В Киево-Печерской лавре зафиксировано почти 30 случаев заболевания коронавирусом
В Киево-Печерской лавре зафиксировано почти 30 случаев заболевания коронавирусом
Кличко подчеркнул, что за прошедшие сутки госпитализировали 6 пациентов
Вчера, 15:0980
Продление карантина до осени допустила Киевская ОГА
Продление карантина до осени допустила Киевская ОГА
На выходные в Киевской области могут максимально ограничить передвижение людей
Вчера, 15:0492
7 Днів