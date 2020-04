Xbox One или PlayStation 4 - какую консоль выбрать? Столкновение гигантов

Мы отвечаем на вопрос, волнующий всех поклонников игровых приставок.

В настоящее время «жизненный цикл» приставок составляет примерно 7-8 лет. Так много времени прошло между премьерами консолей PS3 (2006) и Xbox 360 (2005-2006) и появлением оборудования, которое мы сейчас используем. И хотя жизнь PS4 и Xbox One постепенно подходит к концу (вскоре они освободят место для оборудования следующего поколения), есть признаки того, что игроки будут доступны в течение некоторого времени. Игры по-прежнему будут выпускаться на консолях, даже когда самые новые версии будут пользоваться большим спросом.

Так что это отличная возможность ответить на вопрос, что лучше - Sony PS4 или Xbox One? Мы играем в нынешнем поколении почти 7 лет. За это время нам удалось узнать все нюансы устройств. Следующее руководство будет очень полезно для людей, которые еще не имеют своей консоли и хотели бы начать свое приключение с Xbox One или PlayStation 4.

PlayStation 4



В то же время мы смогли наблюдать за развитием новой консоли Sony, а именно PlayStation 4. Уже во время анонса было ясно, что это оборудование будет очень похоже на предложение Microsoft. Технологическое развитие того времени не позволило разработать гораздо более эффективное устройство, но Sony нужно было быть осторожным, чтобы не отставать от конкурента.

15 ноября 2013 года мир встретился с PS4 (европейская премьера состоялась через две недели). В консоли использовался восьмиъядерный процессор AMD Jaguar и графический процессор AMD Radeon - более эффективный, чем у конкурентов (1,84 TFLOPS). Производитель быстро использовал это для запуска маркетинговой кампании, основной идеей которой было то, что консоль PS4 стала самым мощным игровым оборудованием (конечно, за исключением персональных компьютеров). Sony также порекомендовала покупателям функцию Remote Play, которая позволяла транслировать игру на портативную консоль PS Vita, а также возможность показывать фильмы с качеством 4K UHD. К этому добавляются эксклюзивные игры, такие как Killzone и Knack. В отличие от Microsoft, производитель не решил ввести обратную совместимость.

Внимание!

Запуск игр предыдущих поколений возможен благодаря сервису PlayStation Now, в котором используется технология облачных игр. Он был предназначен для консоли PS4, а также для персональных компьютеров.

Спустя почти 3 года после выпуска консоли PS4 на рынке появилась версия PlayStation 4 Slim (15 сентября 2016 года), которая конкурировала с Xbox One S. Игроки получили доступ к оборудованию меньшего размера на 40%. К этому добавляются новые стандарты USB-портов (версия 3.1), а также поддержка подключения Bluetooth 5.0.

Консоль PS4 Pro вышла через 2 месяца. Таким образом, Sony обогнала своего конкурента, предложив еще более эффективное игровое оборудование (оно было «повергнуто» только после появления Xbox One X). Игроки получили лучший процессор, более эффективный графический процессор и более быструю оперативную память. Также есть поддержка игр 4K. Режим Boost также очень интересен, так как он использует дополнительные мощности для обеспечения более плавного игрового процесса.

Технические характеристики показывают, что наиболее эффективной, конечно же, является консоль PS4 Pro, которую должны выбирать игроки, которые хотят получать наибольшее количество кадров в секунду, а также люди, которые имеют 4K UHD-телевизоры.

Хотя изменения по сравнению с последующими консолями были не столь значительными, как в случае с моделями Xbox One, Sony удалось гарантировать игрокам комфортный игровой процесс и доступ ко многим эксклюзивным продуктам. Компания сосредоточилась на играх, в то время ка Microsoft пыталась выдвинуть идею единого устройства для всего.

В течение многих лет Sony фокусировалась на своих собственных студиях разработки, которые создают игры исключительно для своих консолей. Только спустя много лет они могут быть перенесены на персональные компьютеры. Хорошим примером этого является Horizon: Zero Dawn. Игра для PS4 появилась в начале 2017 года, пока она будет перенесена на персональные компьютеры только в этом году. В этом отношении конкуренция между PS4 и ПК очень жесткая.

Как и в Xbox One, игроки могут использовать подписки. Однако у нас есть только два варианта на выбор.

PlayStation Plus - эквивалент Xbox Live Gold. Сервис позволяет играть по сети, также предоставляет доступ к бесплатным играм, появляющимся каждый месяц (в течение некоторого времени только на PS4), а также ко многим скидкам и специальным акциям, которые часто достигают более 50%.

EA Access - версия подписки от EA для консолей PS4. Предоставляет доступ ко многим играм EA, а также к демонстрациям и скидкам.

Xbox One

Первое издание консоли Xbox One появилось на рынке 22 ноября 2013 года - сначала в 13 выбранных странах, а затем медленно в последующих регионах. Производитель хотел использовать мощность восьмиъядерного процессора и графического блока AMD Radeon с производительностью 1,31 TFLOPS. С самого начала Xbox One называли развлекательной системой, которая должна была не только воспроизводить, но и показывать потоковый контент, давать возможность слушать музыку и управлять многими мультимедийными программами. Интерфейс консоли очень напоминал Windows 8, что некоторые считали ее недостатком.

Предполагалось, что обратная совместимость является сильной стороной консоли Microsoft . Он позволяет управлять играми с предыдущей консоли, Xbox 360. С 2015 года эта опция бесплатна. Спустя два года производитель объявил о расширении совместимости также с играми от первого Xbox.

Недостатком консоли, а также проблемой, которая могла преобладать во время соревнования PS4 против Xbox One, оказалось небольшое количество эксклюзивных игр, и, следовательно, игр, созданных исключительно для оборудования Microsoft. Это было связано с небольшим количеством студий разработчиков, приобретенных компанией.

В 2016 году Microsoft объявила о выпуске новой версии консоли под названием Xbox One S. Она получила обновленный корпус, размеры которого были на 40% меньше по сравнению со стандартной моделью. К этому добавилась смена кнопок, перенос бокового USB-порта, а также поддержка разрешения 4K для фильмов (не для игр) и технологии HDR. Это был ответ на появление консоли PlayStation Slim.

Уже в 2017 году Microsoft снова пришлось реагировать на конкурентов. В конце прошлого года Sony выпустила модель PS4 Pro, значительно улучшенную версию своей консоли, объявив ее самым мощным игровым оборудованием. Конкуренты не остались в долгу, и в ноябре 2017 года на рынке появилось еще более мощное устройство - Xbox One X. Консоль обеспечивала качество 4K для игр и использование гораздо более мощных компонентов. Так за 7 лет на рынке появилось три версии Xbox One. Поэтому стоит подумать, какую модель выбрать сегодня.

Консоль Xbox One прошла долгий путь, в течение которого она была подвергнута двум преобразованиям. Xbox One X получил более мощный процессор, лучшая графика и больше оперативной памяти - все это означало, что конкуренция между Xbox One и PS4 в плане производительности была выиграна Microsoft. Также не стоит забывать о качественной поддержке 4K, которая предоставляется с приличной частотой кадров в большинстве игр.

Если вам интересно, какой Xbox выбрать, вы должны учитывать ваши потребности и ваш телевизор. Xbox One X окажется хорошим выбором, если вам нужна дополнительная мощность, а также поддержка разрешения 4K, что, конечно, требует правильного телевизора. Так называемые «eSka» - это компактные и относительно дешевые устройства, поэтому если вы не заинтересованы в дополнительных терафлопсах и не собираетесь играть в 4K-игры.



Стоит знать!

В 2019 году на рынке появилась полностью цифровая версия Xbox One S, у которой нет оптического привода. Он поддерживает только цифровые игры, а записи хранятся в облаке. Консоль продается вместе с играми Minecraft, Sea of Thieves и Fortnite.

Анализируя возможности приставок, не стоит забывать о сервисах, которые предоставляют доступ к интересным играм, без оплаты полной стоимости. В случае Microsoft мы можем получить:

Xbox Live Gold - необходимая услуга, если вы хотите играть по сети. Без этого многопользовательский режим будет недоступен в большинстве моделей. Он также предоставляет доступ к скидкам и бесплатным играм каждый месяц (это игры для Xbox One и Xbox 360).

Xbox Game Pass - предоставляет доступ к обширной библиотеке игр, которую вы можете использовать бесплатно. Включает в себя как классические, так и новые игры. В настоящее время в списке более 100 (включая GTA V, Ori и The Will of the Wisps, The Witcher 3: Dziki Gon), хотя не все они доступны бесплатно. Это идеальный выбор для людей, которые не хотят тратить много денег на игровые премьеры, но все же хотят иметь доступ к новым продуктам.

Вы также можете приобрести услугу Xbox Game Pass Ultimate, которая обеспечивает неограниченный доступ к играм (в первую очередь, к новым продуктам) - как на консолях, так и на ПК. К этому добавлен сервис Xbox Live Gold.

EA Access - сервис, похожий на Game Pass, с той разницей, что он применяется только к играм от EA (включая серии FIFA, Mass Effect, Battlefield).



Какая консоль лучше?

С точки зрения производительности, прежде всего следует сравнить самые мощные модели, то есть PS4 Pro и Xbox One X. Анализ «сухой спецификации» ясно показывает, что аппаратное обеспечение Microsoft имеет лучшую производительность. Но как это перевести на игровую поддержку? Разница не так заметна, как может показаться. Xbox One X определенно обеспечивает чуть лучшую поддержку разрешения 4K. Игры обычно работают более плавно. Некоторые различия также видны в графическом дизайне. Некоторые игры (особенно последние) выглядят немного лучше на консоли Microsoft. Однако преимущество невелико - это заметят только проницательные игроки, а также профессионалы. В сети часто появляются графические сравнения конкретных игр, которые также позволяют увидеть различия.

Xbox также лучше с точки зрения услуг, описанных ранее. Sony может похвастаться только подпиской PS Plus и EA Access, которая также доступна от Greens. Решающим фактором в этом случае является Xbox Game Pass, благодаря которому игроки получают доступ ко многим новым продуктам за сравнительно небольшие деньги. Еще одним преимуществом консоли Microsoft является обратная совместимость, реализованная в гораздо более широком масштабе, чем в случае с PS4 (мы можем использовать только PlayStation Now).

Однако упомянутые выше конкурентные преимущества исчезают при обсуждении наиболее важных вопросов. Конкуренция между Xbox One и PlayStation 4 происходит в основном в игровых аспектах. И в этом отношении Sony побеждает Microsoft. Конечно, мы говорим об эксклюзивных играх, которых гораздо больше на PS4. Sony не очень хочет делиться своими играми с игроками на ПК. В течение многих лет фирма создавала семейство компаний, которые создают игры для своих консолей, что дает результаты в виде миллионов проданных копий.



PlayStation 4 или Xbox One

Как это обычно бывает в таких ситуациях, ответ на вопрос, что лучше - Xbox One или PS4, очень индивидуален. Если вам нужно более мощное оборудование, более плавный геймплей 4K и доступ к очень интересной подписке, выберите Xbox One. Игровая приставка PS4 удовлетворит прежде всего игроков, ожидающих много интересных эксклюзивных игр, которых больше нигде нет.

В конце 2020 года начнется очередной раунд соперничества Sony с Microsoft. На рынке появятся консоли девятого поколения - PlayStation 5 и Xbox One Series X. Согласно всем анонсам, они должны быть гораздо более эффективным оборудованием с использованием, среди прочего, жестких дисков SSD. Благодаря им станет возможным почти исключить загрузочные экраны. Есть много признаков того, что игроков ждет множество сюрпризов. Однако, если вы не заинтересованы в настольном оборудовании и предпочитаете мобильную игру, мы рекомендуем вам пойти по третьему пути и ознакомиться с консолью Nintendo Switch, которая также предлагает множество игр, особенно эксклюзивных.