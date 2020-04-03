Удобные кредиты через интернет в период эпидемии коронавируса

Нарастание количества людей, зараженных опасным смертельным вирусом COVID-19, ведет к негативным последствиям для разных сфер жизни общества. Пандемия стремительно опустошает кошельки предпринимателей, лишает их возможности выплачивать зарплаты сотрудникам. В итоге финансовые проблемы граждан Украины растут и усугубляются платежами за коммунальные услуги. Во время эпидемии коронавируса особенно важна поддержка ответственных и надежных кредиторов. Займы через интернет нередко становятся единственным выходом из сложной ситуации.



О преимуществах интернет-кредитования для украинцев

Удобство перечисления денежных средств на карточку или банковский счет оценили все клиенты микрофинансовых компаний. Перейдя по ссылке dinero.ua, вы сможете получить денежные средства в течение пяти минут. Они перечисляются на карту. Это одно из важных преимуществ оформления кредита через интернет. Не нужно посещать офис компании, контактировать с людьми во время эпидемии коронавируса, чтобы ощутить финансовую поддержку. К другим плюсам онлайн-кредитования относятся:

удобная подача заявки — можно указать сумму и срок в специальной электронной форме;

очень быстрое принятие решения — не требуется длительная проверка документов или кредитной истории;

минимальные требования к потенциальным заемщикам;

возможность пролонгации, то есть продления срока выплат — зависит от конкретной организации, услугами которой вы хотите воспользоваться;

увеличение суммы займа, снижение процентной ставки для постоянных заемщиков.

Оформление справок о доходах, привлечение поручителей для оформления кредита при пандемии — почти нереальные условия для большинства граждан. Поэтому украинцы ценят метод оказания финансовой поддержки через интернет.

Не попасть в долговую яму: что для этого сделать

Перед оформлением заявки в режиме онлайн нужно скрупулезно продумать, какая сумма вам необходима, станет ли ее выплата посильной. Не следует брать крупные займы, если у вас проблемы с трудоустройством или бизнес-деятельностью. Нужно грамотно рассчитать, на что потратить кредит в первую очередь.

Национальный банк Украины рекомендует финансовым организациям провести реструктуризацию займов для тех клиентов, которые пострадали от пандемии коронавируса. Нужно использовать и этот шанс, чтобы справиться с кредитной нагрузкой, отсрочить текущие выплаты.