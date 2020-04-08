Платформа SmartTender: главное место для проведения тендеров

С августа 2016 года в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому все заказчики переходят на новый вариант тендеров. Все торги теперь будут осуществляться в специальном месте, система Прозоро представляет собой электронный портал для публичного проведения тендеров, закупок. В его состав входят веб-портал контролирующего органа и разнообразные площадки, между которыми обмен данными осуществляется в автоматическом режиме, документацией. Пользователь может выбрать любую аккредитованную площадку в зависимости от собственных пожеланий, потребностей бизнеса. Когда размещается тендер на одной из площадок, то автоматически все будет дублироваться и на другие.

Система ProZorro: как проводятся закупки

Все закупки в электронной системе ProZorro бывают допороговыми и сверхпороговыми. Что касается первых, то в данном случае это госзакупки в объеме до 200 000 грн. на продукцию либо до 1 500 000 грн. на работы и услуги. Для принятия участия требуется регистрация на площадке и подача заявки на тендер. Через полчаса заявка дублируется на всех порталах. Дальше заказчик будет давать ответы на интересующие вопросы. Потом происходит подача предложений и определение победителя.

Сверхпороговые закупки могут быть в форме:

открытых торгов. Ситуация схожа с вышеописанной процедурой, но при этом срок подачи заявки составляет до 15 суток;

конкурентных диалогов. Это двухэтапная система проведения торгов;

переговорной процедуры. Поставщика выбирают после проведения собеседования.

При сверхпороговых торгах заказчик отклоняет заявки участников, которые могут быть полезны для него, только в двух ситуациях – если недостаточный уровень квалификации или он не способен обеспечить предложение по тендеру.

SmartTender – участник системы ProZorro

SmartTender – это торговая площадка, которая официально входит в систему «Прозоро» и имеет четвертый уровень аккредитации. На ней все заказчики и участники тендера работают по любым направлениям государственных закупок.

Платформа обладает расширенным функционалом, благодаря чему работа на ней простая, удобная и максимально эффективная. Интерфейс интуитивно понятный, есть необходимая справочная информация, что поможет новичкам в этой области. На сайте встроен смарт-поиск с расширенной системой фильтров по тендерам и возможностью узнать информацию о соперниках.