Стильная леди: базовые вещи, которые у тебя должны быть к 30 годам

И почему так много девушек боится приближающегося 30-летия? Ведь, по сути, это самый прекрасный возраст: ты все еще привлекательна и хороша собой и, скорее всего, уже определилась со своим стилем. Модные эксперименты остались в прошлом, теперь ты знаешь, какая одежда тебе к лицу и как подчеркнуть свои выгодные стороны. А наша подборка must have вещей поможет тебе всегда выглядеть стильно, и у тебя никогда не будет проблемы, что надеть, даже после этой «страшной» даты 30 лет.

1. Белые кроссовки. Хорошие спортивные кроссовки – для занятий, а для выхода в свет тебе не помешают стильные белые кроссовки. Они подойдут и под джинсы, и под элегантные платья.

2. Полосатая кофточка. Морская полоска или бретонка – то, что нужно для повседневного стиля. Легко сочетается с брюками, джинсами и юбками разного кроя. Главное, не злоупотребляй и не носи ее слишком часто.

3. Идеальные джинсы. Не так важен фасон и цвет, как идеальная посадка по фигуре. Они должны подходить именно тебе, подчеркивая твою красоту. Это главный секрет твоей уверенности в себе.

4. Укороченные черные брюки. Когда хочется выглядеть сдержанно и элегантно. Прекрасная альтернатива любимым джинсам.

5. Черная куртка-косуха. Это одна из тех вещей, на которых лучше не экономить. Качественная «косуха» будет актуальна всегда, вне зависимости от трендов, так что прослужит тебе не один год.

5. Мягкий кашемировый свитер. Если сделать ставку на базовые или пастельные тона, то он подойдет под все, абсолютно.

6. Блуза из шелка. Однотонная либо с рисунком, который не скоро выйдет из моды – идеально для работы в офисе, праздников и рандеву. Просто подбери соответствующий низ и обувь.

7. Кожаный ремень. Хорошие аксессуары – признак хорошего вкуса. Даже потертые джинсы смотрятся абсолютно по-другому с кожаным ремнем.

8. Балетки. Они выручат тебя не раз, поверь.

9. Тренчкот. Стильный женский тренч бежевого цвета – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Он добавит благородства даже кэжуал-стилю.

10. Базовый жакет. Как и в случае с джинсами, постарайся найти свой идеальный фасон. Однотонный жакет тебе пригодится не раз, даже если ты не работаешь в офисе.

11. Туфли с ремешком. Самая удачная модель, доказано звездами. Они прекрасно смотрятся не только с вечерними платьями, но и с джинсами и другой одеждой.

12. Белая футболка. Недорогая, удобная и невероятно универсальная – эта вещь впишется абсолютно в любой стиль и наряд. Лучше бери сразу несколько футболок женских от производителя.

13. Маленькое черное платье. Здесь комментарии излишни. Оно просто незаменимо.

14. Юбка длиной миди. Выбор стильных леди очевиден: юбка длиной ниже колена не только будет уместна в любой ситуации, но также выгодно подчеркнет силуэт.

15. Хорошая базовая сумка. Без указаний брендов и логотипов, достаточно вместительная – именно такая сумка подчеркнет твой стиль и статус в рабочие будни.

Что из этого списка у тебя уже есть, а что пора бы добавить? Отправляясь на шопинг, помни, что именно базовых вещей в твоем гардеробе должно быть больше. Они – основа твоего стиля, который можно разбавлять модными изделиями (последних должно быть не более 30% в твоем шкафу).