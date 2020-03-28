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Досуг Сегодня, 18:3539
Сборно-разборные строительные леса – безопасность и удобство при монтажных и отделочных работах

Самые опасные строительные работы проводятся на большой высоте. Но без них невозможно завершить отделку многоэтажной постройки или провести реставрацию высотного сооружения. Во всех подобных случаях рабочим необходимо обеспечить не просто удобные, а целиком безопасные условия. Для этого на протяжении столетий используются специальные конструкции – леса строительные, представляющие собой каркасные сооружения, прилегающие к фасадам и состоящие из балок, перекладин, лестниц и настилов. Несмотря на то что с виду сборные сооружения кажутся хрупкими, они достаточно надежные, чтобы выдерживать вес людей и оборудования, а также обеспечивать безопасность рабочих условий.

Почему «леса», и в чем отличие современных решений

Название прижилось не только потому, что каркас из балок выглядит подобно густой посадке. Просто издавна для его возведения использовали бревна деревьев из ближайшего леса. Позднее использовались обработанные вчерне доски и деревянные перекладины. И только теперь изготовление подобных конструкций стало отдельной сферой строительной отрасли, а для их сборки используют съемные металлические детали сертифицированного качества. Именно такой подход применяют в компании-производителе «Укр-Стандарт». Сборно-разборные элементы, которые соединяются подобно конструктору, позволяют пользоваться оборудованием многократно на разных объектах.

Основные типы строительных лесов

Современные каркасные системы обеспечивают безопасный и удобный доступ к различным объектам для определенного типа работ. Среди самых популярных и универсальных конструкций лесов:

  • рамные – с основой в виде металлического каркаса из вертикальных рам, соединяющихся флажковыми фиксаторами, используют для объектов с простой геометрией;
  • клиновые – со множеством вертикальных, горизонтальных и диагональных элементов, соединяющихся клиновым способом высокой надежности;
  • хомутовые – монтируются из металлических стоек и связок, присоединяемых с помощью хомутов, что помогает при работе с фасадами сложной конфигурации;
  • комбинированные – клино-хомутовые, отличаются легкостью и вариативностью использования для решения разных задач;
  • ригельные – собираются из металлических элементов, крепящихся при помощи патрубков и крюков, что увеличивает скорость монтажа и обеспечивает высокую надежность конструкции.

Для чего применяют строительные леса

Может показаться, что сфера использования вспомогательных конструкций ограничивается внутренними или фасадными работами. Но они также востребованы в следующих областях:

  • судостроение;
  • самолетостроение;
  • ремонт водонапорных башен;
  • возведение спортивных сооружений.

Надежные строительные леса позволяют создавать грандиозные модули с экранами, световыми эффектами и музыкальными колонками для шоу и театральных представлений. А также могут использоваться при возведении других временных конструкций – детских зимних горок, скалодромов и трибун для болельщиков.

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Сборно-разборные строительные леса – безопасность и удобство при монтажных и отделочных работах
Сборно-разборные строительные леса – безопасность и удобство при монтажных и отделочных работах
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