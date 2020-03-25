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Красивые букеты из пионов для любого праздника

Пионы – весенние цветы с нежными лепестками и ажурными бутонами, источающими приятный аромат. О том, как появилось это удивительное растение, существует красивая легенда. Согласно ей, своим названием цветок обязан доброму и умному целителю, жившему в Древней Греции, которого звали Пион. Он помогал вернуть здоровье многим людям, исцеляя их от разных недугов. Но однажды его учитель решил отравить лекаря, руководствуясь чувством зависти. Плутон предотвратил трагедию, превратив в знак благодарности целителя в целебный и красивый цветок.

Сегодня особенно уважают это растение в Китае. Например, здесь существует традиция, согласно которой нужно купить букет пионов, чтобы выразить всю теплоту и нежность чувств представителю противоположного пола. Согласно китайским поверьям, растение является символом не только любви, но и богатства, процветания, благополучия, чести.

Какие пионы и кому принято дарить

Возвращаясь к европейским традициям, можно с уверенностью сказать, что композиция из пионов будет уместна практически на любом празднике. Обычно букеты из пионов дарят женщинам (особенно нравится он тем представительницам прекрасного пола, которые родились под знаком зодиака Скорпион). В цветочных композициях для мужчин это растение встречается редко. Его нежность и воздушность не всегда уместна в мужских букетах, характерной особенностью которых является строгость линий.

Пионы дарят на день рождения, 8 Марта, преподносят в знак уважения учителю (на 1 сентября и в честь профессионального праздника). Хорошим выбором станет букет из этих цветов и для первого свидания, признания в любви или в качестве подарка ко Дню всех влюбленных.

При выборе цвета бутонов необходимо руководствоваться определенными правилами, которые диктует этикет:

  • вишневые и бордовые дарят женщинам в возрасте (бабушке, пожилой учительнице, начальнице);
  • розовые и кремовые – идеальный выбор для девушки;
  • красные преподносят супруге как символ неугасающей любви и страсти;
  • белые можно вручить даме сердца в любом возрасте, когда нужно красиво сделать предложение.

Разные варианты композиций

На основе пионов флористы составляют разные цветочные композиции. Интересные варианты представлены на сайте flores-shop.com.ua. Букет может быть классическим, тейпированным или с портбукетницей.

Классику отличает овальная или круглая форма. Для этого стебли пионов собирают в одной точке и фиксируют лентой. Тейпированный букет состоит из одних бутонов. Их крепят на проволоку, чтобы создать композицию, имеющую нужную форму. Если при составлении цветочной композиции стебли помещают в специальную емкость с питательным раствором, значит, речь идет о букете с портбукетницей.

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