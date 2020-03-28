Не охлаждает холодильная камера холодильника. Причины и решения.

Холодильник - агрегат, который является просто необходимым в каждом доме, ведь он позволяет сохранять продукты питания в свежем виде достаточно длительное время. Однако и этому прибору свойственно выходить из строя. Что делать, если холодильник годами работал исправно и вдруг обнаруживается, что в холодильной камере стало тепло и продукты начали быстро портиться, при этом морозильная камера продолжает функционировать? Чаще всего такая неисправность наблюдается в двухкомпрессорных агрегатах. Разберем подробно, что же могло случиться и, как это можно исправить. (Материал любезно предоставлен сервисным центром dnepr.repair)

Приоткрытая дверца

Проверьте, возможно камера холодильника переполнена и дверь неплотно закрывается, в результате чего в отсек попадает тепло. В таком случае просто переставьте продукты так, чтобы в дверь ничего не упиралось и проблема будет решена. Также, если Вы перемещали или отодвигали холодильник, он может стоять под небольшим наклоном, что провоцирует неплотное закрытие дверей. Необходимо выставить агрегат по уровню, тогда двери будут прилегать плотно и утечки холода происходить не должно.

Изношена уплотнительная резинка

Самая простая и довольно легко устраняемая проблема - износилась или повреждена уплотнительная резинка на дверце холодильника. Для того, чтобы обнаружить такое явление, достаточно открыть дверь холодильной камеры и внимательно осмотреть манжету. Проверьте, возможно резинка потрескалась, деформирована или просела. Если уплотнитель действительно износился, это будет способствовать попаданию теплого воздуха в камеру и может повлиять на работу компрессора (он начнет работать более интенсивно, т.е. гораздо чаще включаться и на большее время, нежели в нормальной ситуации, следовательно - это приведет к его преждевременному сгоранию). Причиной испорченной резинки могло стать ее механическое повреждение или же она уже изношена временем (пересохла и потрескалась, либо просела). В данной ситуации необходимо произвести замену уплотнительной резинки на новую, можно проделать такую работу самостоятельно или же обратиться к мастеру.

Засор капиллярной трубки

Когда компрессор сильно гудит, а в холодильной камере повышенная температура, вероятно произошел засор капилляра или фильтра осушителя. Из-за пробки в капиллярной трубке, компрессор не в состоянии полноценно циркулировать хладагент по фреоно-контуру, соответственно холодильная камера не будет охлаждать продукты должным образом. Причиной образования засора могло послужить попадание в систему масел, сора из изношенного фильтра или влаги.

Справиться с этой проблемой самостоятельно невозможно, поэтому следует вызвать мастера, который произведет замену фильтра и при помощи специального оборудования прочистит трубки, вакуумирует систему и заполнит ее необходимым количеством фреона.

Неисправность датчика температуры или терморегулятора

Если неисправен датчик температурного режима или терморегулятор, на компрессор не будет поступать команда, что температура в камере повысилась и он попросту не запустится в нужный момент, следовательно - холодильная камера не охлаждается. Причиной выхода из строя одного из датчиков чаще всего является износ временем либо сильные перепады напряжения в электросети. Решением в данной ситуации станет замена неисправной детали на новую, для этого лучше пригласить мастера, который произведет диагностику и необходимую работу.

Утечка хладагента

Когда в холодильной камере тепло, а компрессор работает не выключаясь, возможно в охлаждающем контуре образовались повреждения и произошла утечка фреона. Диагностировать такую поломку достаточно просто: не выключая холодильник от сети осторожно потрогайте конденсатор (решетка, расположенная в задней части агрегата), в идеале она должна быть горячей по всей плоскости, если она холодная - проблема найдена.

Причиной испарения фреона могло стать механическое повреждение охлаждающего контура, например, при разморозке агрегата Вы отрывали лед чем-то острым или же, при закрытии дверцы в стенку упирался какой-либо предмет и на это просто не обратили внимания, возможно через внутреннюю стенку холодильной камеры придавилась трубка охладительного контура и произошел ее разрыв. Также трубки могли прогнить либо окислиться после длительного срока службы, в результате чего в них образовались микро отверстия, через которые и произошло испарение фреона.

К сожалению в этой ситуации без помощи профессионала не обойтись. Мастер при тщательном осмотре определит зону повреждения, если это возможно, произведет пайку охлаждающего контура, если нет потребуется замена испарителя. После этих работ систему будет необходимо вакуумировать и заправить необходимым количеством хладагента.

Неисправен компрессор

Мотор запускается на 3-5 секунд и выключается, а через несколько минут ситуация повторяется . Также компрессор может запускаться, но при этом издавать сильный скрежет и грохот - вероятно он вышел из строя и поэтому в холодильной камере тепло. Причин поломки данной детали может быть несколько:

дверца холодильника неплотно закрывалась и компрессор слишком часто и надолго запускался, в результате износился раньше положенного срока;

холодильник установлен слишком близко к отопительным приборам и мотор не охлаждался должным образом;

недостаточное количество хладагента спровоцировало непрерывную работу компрессора, что привело к его сгоранию.

Если компрессор неисправен, требуется его замена на новый, такую работу следует доверить мастеру, он демонтирует старый прибор, установит исправный и проведет вакуумацию охладительного контура и заправку фреоном.

Сделаем вывод: своевременная диагностика и правильная эксплуатация холодильника поможет вовремя предупредить серьезную поломку. Следите за правильным расположением продуктов в камере, не устанавливаете агрегат близко к стене и отопительным приборам, чтобы это не препятствовало достаточному охлаждению компрессора и обязательно обращайте внимание на правильную работу компрессора - это непременно продлит срок службы Вашего холодильника.