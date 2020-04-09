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Капсикам от целлюлита: эффективное и бюджетное средство

Капсикам от целлюлита применяют благодаря местно-раздражающему действию мази. Препарат оказывает разогревающий эффект, который изначально предназначен для уменьшения болевого симптома при мышечной и суставной боли. Лекарственное средство приводит к локальному расширению сосудов, ускорению кровоснабжения и метаболизма в тканях. Это помогает уменьшить подкожные жировые скопления, поэтому многие начали использовать мазь в косметических целях. Давайте разберемся, насколько это безопасно и действительно ли есть эффект.

Капсикам от Целлюлита: насколько оправдано применение мази?

Для начала следует понять, из чего состоит Капсикам. Это комбинированный лекарственный препарат с многосторонним действием. Подробнее о нем можно почитать на интернет-сайте Пластично.ком.

В его состав входит 5 активных веществ:

  1. Нонивамид. Расширяет сосуды, что сопровождается интенсивным и продолжительным ощущением тепла.
  2. Диметилсульфоксид. Снимает воспаление, утоляет болезненные ощущения.
  3. Камфора рацемическая. Оказывает местно-раздражающее действие, стимулирует обмен веществ в тканях.
  4. Скипидар живичный. Усиливает кровоток в сосудистом русле.
  5. Бензилникотинат. Расширяет капилляры, убирает спазмы сосудов.

По составу видно, что препарат оказывает мощное местнораздражающее действие, расширяет сосуды, устраняет застойные процессы, стимулирует кровоток. Чем это может быть полезным при похудении?

Капсикам для наружного применения

Целлюлит сопровождается застойными процессами, некоторой отечностью кожи из-за скопления межклеточной жидкости, лимфы. Подобный раздражающий, кровестимулирующий, сосудорасширяющий эффект препарата как раз помогает создать все условия для нормального оттока этой застойной жидкости.

Лимфатические сосуды устраняют ее избыток, вместе с этим нормализуется процесс липолиза — расщепления жировой ткани. Продукты распада (жирные кислоты, глицерин) больше не имеют препятствий, чтобы покинуть жировую клетку, а значит попадают в кровь и естественным путем утилизируются из организма.

Таким образом, мазь не оказывает прямого липолитического действия, но создает оптимальные условия для быстрого расщепления жира и его выведения из организма. Препарат помогает:

  • активизировать клеточный метаболизм;
  • убрать застойные процессы;
  • быстро вывести продукты распада липолиза;
  • уменьшить жировую ткань, сделать кожу гладкой и подтянутой.

Насколько эффективен Капсикам от целлюлита можно посмотреть на фото до и после:

Капсикам от целлюлита: фото до и после

Для чего еще используют эту мазь и насколько она безопасна?

Капсикам – лекарственное средство, которое имеет свои показания, противопоказания и побочные эффекты. Местно-раздражающий, анальгезирующий, противовоспалительный, сосудорасширяющий эффекты подходят для борьбы с симптомами:

  • радикулита;
  • ушибов;
  • артрита;
  • невралгий;
  • миалгий;
  • остеохондроза и др.

Препарат стал популярен и среди спортсменов в качестве разогревающего средства перед тренировками или соревнованиями.

Следует помнить, что Капсикам — это медикаментозное средство, поэтому, как и любое другое лекарство имеет противопоказания. В каких случаях его запрещено использовать:

  1. Нарушение целостности кожного покрова.
  2. Заболевания эпидермиса воспалительного характера.
  3. Непереносимость компонентов в составе.
  4. Беременность, ГВ.

Согласно многочисленным клиническим исследованиям Капсикам имеет хорошую переносимость и практически не вызывает побочные эффекты. Но производитель предупреждает, что, хоть и с низкой вероятностью, но они, все же, могут возникнуть.

Среди возможных побочных реакций – аллергия по типу крапивницы, а также мелкоточечная сыпь, раздражение, жжение, гиперемия кожи. Если вы заметите подобные симптомы, то стоит отказаться от дальнейшего применения средства, хорошо промыть кожу. Спустя несколько часов подобные реакции должны исчезнуть.

Преимущества и недостатки

Подведем итоги и разберем преимущества и недостатки использования препарата от целлюлита. Капсикам создает благоприятные условия для естественного выведения подкожного жира из организма. Липолиз происходит природным путем без какой-либо вредной стимуляции.

Целлюлит на ноге

Препарат безопасен для здоровья и кране редко вызывает побочные эффекты в виде аллергической реакции, поэтому использовать его сможет практически любая женщина. При регулярном применении в течение 7—10 дней он не только уменьшает объем подкожного жира, но и:

  • разглаживает бугорки;
  • оказывает легкий лифтинговый эффект;
  • повышает упругость, эластичность эпидермиса;
  • придает коже здоровый вид.

Но недостатки тоже есть. Согласно отзывам, после применения Капсикама от целлюлита с фото до и после, помогает препарат далеко не сразу. Первые положительные изменения можно заметить не раньше, чем через неделю регулярного нанесения.

Выраженность результата зависит от изначального состояния кожи и от того, прикладывает ли женщина дополнительные усилия для скорейшего эффекта.

Согласно многочисленным отзывам на форумах Капсикам от целлюлита более эффективен, если придерживаться рецептов с обертыванием (распарить кожу, нанести мазь, замотать пленкой на 15 минут), дополнительно проводить антицеллюлитный массаж, правильно питаться, больше двигаться. Если действовать комплексно, эффект будет более выраженным и быстрым. И, наоборот, если злоупотреблять вредной пищей и надеяться на действие мази, то его можно вовсе не заметить.

Сколько стоит препарат и где его купить?

Капсикам от целлюлита цену имеет доступную и позволить его себе сможет каждый. Стоит препарат от 250 руб. в России и от 110 грн. в Украине. Его легко можно найти в аптеках. Для покупки не требуется рецепт или рекомендация врача. Главное – придерживаться рекомендаций по применению (не применять дольше 10 дней подряд).

Материалы взяты с Plastichno.com

 

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