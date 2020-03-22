Как выявить и вылечить варикоз?

В норме ноги не отекают, не болят, судороги - редкость, и поверхность кожи ровная, без сосудистых сеточек, вздувшихся вен и покраснений кожи. Если какой-то из перечисленных симптомов (или все сразу) вам знакомы, стоит получить консультацию у специалиста. Опытный флеболог в Киеве принимает в частной клинике «Оксфорд Медикал». Записаться на прием можно из любого региона Украины в онлайн-режиме или по телефону.

Как проявляется варикоз?

Врачи определили 5 основных стадий развития варикоза:

Появление сосудистой сеточки, судороги; Вены выступают над кожей, плотные, появляется боль и тяжесть после непродолжительного пребывания на ногах или во второй половине дня. Верхние и глубокие вены поражены, покрыты узелками, сильные отеки. Кожа меняет цвет, часто повышается температура, появляются трофические язвы. Формируются венозные язвы, кровообращение серьезно нарушено.

Помимо эстетических проблем, варикоз опасен сбоями работы сердечно-сосудистой системы и появлением плотных сгустков в крови. Пока тромб держится на стенке сосуда, он просто затрудняет кровоток. Оторвавшийся тромб – это угроза инсульта или смерть.

Причин возникновения варикозной болезни множество – от генетической предрасположенности и ожирения до тяжелых физических нагрузок, интенсивных занятий спортом, сидячего образа жизни или постоянной работы на ногах.

Диагностировать варикоз и определить стадию заболевания может исключительно специалист, самолечение категорически неприемлемо и может закончиться трагически.

Во время консультации флеболог оценивает степень проблемы. Дополнительное ультразвуковое исследование показывает, насколько поражены внутренние вены и нет ли сгустков крови.

Лечение варикоза

На первоначальных стадиях врач назначит компрессионное белье, схему приема лекарственных препаратов или аппаратные физиотерапевтические процедуры. Для профилактики и при начальных стадиях варикоза показана ходьба, плавание, массажи.

При наличии показаний проводится лазерное лечение варикоза: световой пучок блокирует пораженную вену, выводя ее из системы кровообращения. Такой способ упреждает развитие тромбоза. Эндовенозная лазерная коагуляция проводится проколом при местной анестезии. Процедура безболезненная, дает мгновенный эффект, не требует госпитализации. Сразу после сеанса пациенту надевают компрессионное белье и отправляют час гулять для перераспределения кровотока. На следующий день можно приступать к работе.