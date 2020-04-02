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Досуг Сегодня, 18:1559
Тарелки: назначение, виды и материалы, используемые для производства посуды

Зачем нужны тарелки?

Достаточно необычный вопрос в наши дни. Тарелки используются для сервировки стола и подачи всевозможных блюд. Без данных предметов не обходится ни один человек на планете.Вполне вероятно, что кто-то из соотечественников решил обзавестись новыми тарелками. На первый взгляд ничего сложного в этом мероприятии нет. Данная продукция представлена в огромном ассортименте. Но, нужно правильно понимать, какие следует купить глубокие тарелки, плоские и иные. В противном случае можно потратить средства на предметы, которые будут использоваться крайне редко.

Разнообразие посуды

Столь популярные атрибуты любого стола представлены в огромном разнообразии моделей. Ниже можно познакомиться с основными видами тарелок и присущими им особенностями:

  • суповая. Тут все понятно из названия. Такая тарелка применяется для индивидуальной подачи блюд, имеющих жидкую консистенцию, в частности супов. Она обладает диаметром от 18 до 22 см. Глубина емкости обычно не превышает 5 см.;
  • столовая. Используются для подачи вторых блюд. Имеет плоскую форму и диаметр в пределах 30 см.;
  • сервировочная. Ее роль в сервировке стола заключается в подаче основных блюд. Исключение - десерт. Также сервировочные тарелки задействуют и в качестве подставки под другую посуду;
  • глубокая. Задействуется для подачи знаменитой итальянской пасты или обычных макарон. Обладает небольшим углублением в центре и диаметром в пределах 32 см.;
  • закусочная. Если кто-то планирует подать на стол нарезанный сыр, овощи, колбасу, соленья или что-либо еще, то ему никак не обойтись без закусочной тарелки. Существуют и порционные закусочные изделия для подачи порционных закусок;
  • рыбная. Ее отличительная особенность - овальная форма. Края у такой посуды слегка вытянутые. Рыбная тарелка применяется для подачи целой и порезанных на кусочки рыб;
  • десертная. Это посуда для десертов - пирожных, сладких пирожков, фруктов и не только.

Из каких материалов делают тарелки

Буквально сто лет назад посуду делали исключительно из фарфора. Это презентабельный и удобный материал, но отличающийся таким недостатком, как хрупкость. Сейчас в продаже можно встретить также изделия и из следующих материалов:

  1. Дерево;
  2. Стекло;
  3. Пластик.

Пластиковые тарелки применяются на пикниках и на дачах. Стеклянная продукция смотрится необычно, в особенности, если она имеет прозрачную структуру. Деревянная посуда прослужит много лет и ей не страшны падения со стола. Но, у нее есть недостаток - из-за пористой поверхности она мгновенно впитывает запахи блюд.

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