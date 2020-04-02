Три распространенные причины неисправности холодильника

Холодильник – самый нужный и полезный агрегат в доме. Ведь именно он позволяет максимально долго хранить свежесть, полезность и презентабельность пищи и прочей продукции.

Если холодильник выходит из строя или в его работе замечаются некоторые неисправности, это становиться для домочадцев настоящей головной болью. Но не стоит преждевременно отчаиваться. Мы подготовили три распространенные причины неисправности холодильных камер.

Образование «шубы»

Чаще всего причиной образования так называемой «шубы» на стенках холодильника может стать негерметичное прилегание дверцы. В таком случае стоит проверить, а при необходимости – заменить уплотнитель для холодильника.

Еще одной довольно распространенной проблемой является выход из строя терморегулятора. Поскольку его очень трудно (а в некоторых случаях – практически невозможно) отремонтировать, лучше всего приобрести новый.

Недоохлаждение или переохлаждение

Причинами данных проблем могут служить неисправность регулятора температуры, утечка хладагента или разрыв трубок. К сожалению, самостоятельно определить поломку вряд ли удастся, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту.

Сильный шум во время работы

Повышенный шум при работе холодильника может возникать по разным причинам. В первую очередь убедитесь, что холодильник установлен правильно, не касается мебели и других предметов, находящихся в помещении.

Помимо этого, сильный шум может возникать при тех или иных неисправностях мотор-компрессора. К слову говоря, неисправный компрессор для холодильника, который является основным элементом в холодильном агрегате, может стать основной причиной быстрого отключения бытового устройства. Дело в том, что компрессор очень чувствителен к скачкам электроэнергии, что чаще всего и приводит к его поломке.

Если возникла необходимость заменить компрессор, нужно, прежде всего, учесть следующие критерии:

Тип хладагента . Холодильники с фреоном на сегодняшний день встречаются крайне редко, поэтому современные модели чаще всего используют изобутан или гидрофторуглерод.

. Холодильники с фреоном на сегодняшний день встречаются крайне редко, поэтому современные модели чаще всего используют изобутан или гидрофторуглерод. Вид мотора и его мощность . Лучше всего приобрести вариант, который бы был аналогичным вышедшему из строя мотору.

. Лучше всего приобрести вариант, который бы был аналогичным вышедшему из строя мотору. Температурный режим для нормальной работы. Учтите микроклимат, господствующий в помещении, где расположен холодильник.

Как правило, данная информация, как и другие технические параметры, указана на шильдике холодильника, но лучше всего проконсультироваться с квалифицированными специалистами или сотрудниками онлайн-магазина, в котором планируете приобрести компрессор.