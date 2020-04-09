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Как найти производителя в Китае

Современный Китай — один из крупнейших в мире поставщиков промышленной и потребительской продукции. Основной характеристикой китайских товаров на международном рынке теперь есть не только их дешевизна, но и использование в их изготовлении инновационных технологий. Однако в Китае над производством тех или иных товаров трудятся отдельные небольшие заводы или фабрики, так что количество производителей довольно большое. Как из них выбрать хорошего производителя, сотрудничество с которым будет максимально выгодным для обеих сторон? Где их искать и каковы преимущества разных способов поиска?

Поиск китайского производителя на интернет-платформах

Существует несколько эффективных способов поиска надежного производителя в Китае. Наиболее популярный и самый простой — это поиск на специализированных интернет-ресурсах. Новые технологии позволяю значительно облегчить задачу иностранным предпринимателям в поиске торговых партнеров в далеком Китае. Теперь вместо изнурительных поездок можно воспользоваться компьютером или смартфоном и осуществить масштабный поиск через интернет. В Китае есть несколько удобных платформ для электронной коммерции, сориентированных на рыночный сегмент В2В, через которые можно найти надежных и порядочных производителей и поставщиков. Самые из них известные и наиболее крупные:

  • Alibaba.com;
  • GlobalSources.com;
  • Made-in-China.com.

Эти ресурсы гарантируют добропорядочность и надежность производителя, а также безопасное проведение транзакций и четкость алгоритмов по урегулированию недоразумений и споров. Эти сайты доступны в нескольких языковых версиях, что дает пользователю возможность выбрать удобный для себя вариант. Они оснащены большим количеством удобных опций и имеют мобильные приложения. На этих ресурсах можно ознакомиться с предложениями производителей, условиями поставок, количеством заказов, способами оплаты и другими важными моментами при заключении торговых партнерских отношений.

Оптовые китайские рынки — ярмарка производителей

Это традиционный способ поиска партнеров в Китае, который применялся еще до всплеска информационных технологий. Это более сложный путь и более трудоемкий, поскольку предполагает путешествие в КНР и личное участие в поиске производителей нужных товаров на оптовом рынке. Учитывая громадное количество участников, нужно будет пройти немалые расстояния, пока найдешь производителя требующихся товаров. Но в этом есть и свои положительные стороны, поскольку покупатель может нее только собственными глазами увидеть изделие, но и пообщаться лично с представителем фабрики или завода.

В Китае есть целые города, представляющие собой центры международной торговли, которые специализируются на выпуск той или иной продукции. Например, провинция Шэньчжэнь поставляет электронные изделия, Чжэнчжоу - знаменита своим текстилем, Иу — производит игрушки, потребительские товара от легкой промышленности, Фошань — специализируется на мебели и изделиям из керамики и так далее.

Товарные тематические выставки — поиск торговых партнеров

Посещая ежегодные тематические выставки, можно увидеть опытные образцы новых товаров, заказать пробную небольшую партию, свести знакомство с представителем производителя и получить от него любую интересующую вас информацию о товаре. Китай регулярно проводит сотни различных торговых мероприятий, как многопрофильных, так и узконаправленных, с целью налаживания новых торговых связей. Наиболее известная — Кантонская ярмарка в Гуанчжоу, куда привлекается более 25 тысяч экспонентов.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, производитель, 7dniv, 7dnivinfo  
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