Как раздать Интернет

Мы все уже давно привыкли пользоваться роутером для раздачи Интернета на несколько гаджетов. Но что делать при неисправном маршрутизаторе, какие оперативные действия предпринять, чтобы не остаться без связи? Рассказываем, как раздать Интернет с ноутбука и телефона.

Как раздать Интернет с ноутбука

Раздавать Интернет, то есть выполнять основную функцию роутера, способен практически любой ноутбук со встроенным адаптером вай-фай. Помимо этого, для организации точки доступа, конечно же, необходим кабель Ethernet или 3G-модем. Важно также, чтобы ПК был с установленным и актуальным драйвером Wi-Fi, обычно он уже имеется по умолчанию.

Стоит отметить, что при раздаче с ноутбука качество сигнала значительно ухудшается, сравнительно с со скоростью подключения напрямую. Еще один нюанс — это необходимость держать девайс постоянно включенным, так как при его переходе в режим сна или выключении точка доступа перестает работать, и придется делать все заново.

Итак, раздать Wi-Fi с Windows 10 на ноутбуке можно двумя способами:

через мобильный hot spot — это быстрый и удобный способ;

через командную строку — здесь требуется продвинутый уровень пользования ПК.

Для раздачи через hotspot необходимо найти в параметрах ПК раздел “Сеть и Интернет”, и там — опцию “Мобильный хот-спот”. В пункте о совместном пользовании отыскиваете свой вид подключения и кликаете “Изменить”. В открывшейся форме вводите логин и пароль, которые будут использоваться в дальнейшем, и сохраняете их. Далее переводите тумблер в активный режим — и готово!

Для раздачи через командную строку нужны права администратора. Нажимаете “Пуск” и “Выполнить”, и копируете в открывшееся окно несколько команд. Сначала узнаете, поддерживается ли беспроводная раздача, с помощью команды netsh wlan show drivers. Далее командой netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=X key=Y Usage=persistent (Х — логин, Y — пароль от 8 знаков) создаете точку доступа на ПК. И командой netsh wlan start hostednetwork запускаете ее в работу. Осталось лишь разрешить другим пользователям присоединиться к вашей сети в Свойствах сетевых подключений на вкладке “Доступ”.

Раздать Wi-Fi с Windows 7 на ноутбуке можно через Virtual WiFi с помощью:

настройки сетевого окружения;

командной строки.

Убедитесь, что драйвер Wi-Fi поддерживает опцию виртуального вай-фая. Если это не так, то его следует обновить, и только после этого приступать к настройке точки доступа.

Для настройки сетевого окружения в “Панели управления” найдите “Сеть и Интернет”, раздел “Центр управления сетями и общим доступом”. Там нажмите на значок сетевого подключения или запустите Центр управления сетями. Запускаете “Настройки нового подключения или сети”, нажимаете кнопку “Настройка компьютер-компьютер”, дважды жмете “Далее”, в возникшем окне заполняете все поля и сохраняете настройки. Рекомендуем выбрать тип безопасности: “WPA2-Personal”. После сохранения всех параметров необходимо включить и настроить общий доступ в Центре управления сетями и общим доступом.

Организация раздачи Интернета с ПК с Windows 7 через командную строку происходит так же, как и в предыдущем случае с Windows 10.

Как раздать Интернет с телефона

Для создания точки Wi-Fi на телефоне с ОС Android необходимо:

зайти в настройки;

нажать на “Еще”;

перейти в окно “Режим модема”;

выбрать пункт “Точка доступа Wi-Fi”.

Далее нужно активировать модем, задать способ защиты (рекомендуется WPA2 PSK) и пароль. В списке сетей у вас появится новая — подключитесь к ней с помощью своего пароля. Готово, теперь вы можете раздавать сигнал вай-фай на другие девайсы!

С этим инструкциями вы легко сможете раздать Интернет с ноутбука или телефона самостоятельно. Но если у вас не хватает времени или вы не уверены в своих навыках, то обращайтесь к специалистам Сети Ланет. Мастера компании в кратчайшие сроки помогут вам решить проблемы с Интернетом.

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