 

Как выбрать систему автоматического полива

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Как выбрать систему автоматического полива

Сегодня все больше домовладельцев отказываются от практики ручного полива и устанавливают у себя на участках автоматические поливочные системы. Те же, кто все еще находится на стадии принятия решения, задаются логичным вопросом: будет ли выбранное решение оптимальным вариантом орошения? Ведь не каждая система автополива обладает теми качествами, от которых зависит ее производительность, экономичность и срок службы.

Как выбрать систему автоматического полива  

«Нужно понимать, на какие характеристики следует обратить внимание при выборе лучшей системы автоматического полива, - говорит  Роман Векла, специалист производственного отдела ландшафтной компании VIVE group. - Это поможет принять лучшее решение на данный момент и не пожалеть о нем в будущем».

 

Материалы

Хорошие  системы автоматического полива должны выдерживать эксплуатацию в различных условиях, таких как высокая влажность, зной или морозы. Материалы, из которых изготовлена поливочная система, должны быть готовы к любым вызовам.

Хотя пластик, с точки зрения стоимости, может показаться более доступным вариантом, лучшие автоматические системы полива, как правило, имеют поливочные форсунки   из стойкого к ультрафиолету пластика в сочетании с металлом (латунью или нержавеющей сталью). Такая комбинация имеет двойное преимущество: пластик обеспечивает большую гибкость и снижает общую стоимость, в то время как металл усиливает конструкцию и защищает от износа из-за нагрузок.

Экономичность

Продукция большинства флагманов рынка  систем автополива (таких как Hunter и Rain Bird) имеет маркировку WaterSense. Программа WaterSense  помогает потребителям выбрать оборудование, которое использует меньше воды, без ущерба для качества или производительности.  Системы автоматического полива, имеющие маркировку WaterSense, признаны более водосберегающими, чем те, что не соответствуют  этому стандарту. 

Для сравнения рассмотрим переход от стандартного таймера к контроллеру автополива, помеченному  WaterSense. Такая замена позволит сократить потребление воды для орошения в среднем на 15%, а также сэкономит почти 28700 литров воды в год. (Это количество воды, необходимое для принятия 480 душей.)

Гарантия

Домовладелец должен быть уверен, что покупает качественную систему автоматического полива. Гарантия на оборудование для автополива должна отражать это. В идеале, гарантия дается на срок от одного года до пяти лет, в течение которых производитель выполняет бесплатный ремонт или замену оборудования (Кроме случаев небрежного или неправильного использования).

Качество монтажа

Мы выделили основные ключевые элементы, которые нужно учитывать, совершая выбор оборудования для автоматической системы полива. Теперь особое внимание следует уделить ее качественному проектированию и монтажу. 

Во-первых - необходимо произвести исследование поливаемой территории, спроектировать размещение секторов орошения, органов управления и путей прокладки трубопровода. 

Во-вторых – важно помнить, что качественный монтаж системы автоматического полива – залог высокой производительности и длительного срока эксплуатации. Мы рекомендуем не экономить на качестве соединительных материалов, так как утечки воды в районах фитингов значительно повышают расход воды и снижают общую производительность системы автополива.

Как выбрать систему автоматического полива

Также, производя монтаж  трубопровода для поливочной системы, желательно использовать «щадящую» систему укладки. Она позволяет сохранить газон и избежать загрязнения участка.

Монтаж автоматического полива своими руками может превратиться в серьёзную проблему для непрофессионала. Своевременное обращение за специализированной помощью поможет избежать поломок оборудования и дополнительных финансовых расходов.

Как выбрать систему автоматического полива

 

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