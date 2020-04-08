 

Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты

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Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты

Шкафы-купе являются достаточно новым видом мебели на рынке товаров. Они, как и другая мебель усовершенствовалась на протяжении нескольких десятков лет, и сейчас представлены на рынке в различных конструкциях, с разными типами фасадов и методом установки. Шкаф-купе отличается от обычного шкафа механизмом открывания дверей, он в своей конструкции имеет раздвижные двери, которые по рельсе открываются в сторону. Впечатляют фасадные зеркала, они украшаются витражами, пескоструем, художественной росписью и всевозможными принтами. Для каждой комнаты можно подобрать разный тип шкафа-купе – отдельно стоящие, встроенные, частично встроенные. Купить купе шкаф можно на сайте Стол и Стул, где в каталоге товаров можно выбрать любой по форме и конструкции шкаф.

Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты

В оформлении интерьера они играют значимую роль ведь от его конструкции меняется внешний вид комнаты. Можно выбрать стандартную форму либо угловую, прежде всего это зависит от формы комнаты и её размеров. Фасадные раздвижные двери и выглядят современней, и обеспечивают больший радиус свободного перемещения в комнате.

Стандартные шкафы являются бюджетным вариантом, они изготавливаются из недорогих материалов и имеют стандартные размеры, их не долго изготавливать, поэтому они доступны для многих покупателей.

Если вам нужен шкаф-купе индивидуальных размеров и определённого стиля, можно изготовить его индивидуально на заказ. Так можно самым спланировать внутреннее наполнение, выбрать цвет и размеры мебели.

Классификация по типам

Современные производители предлагают большой выбор шкафов-купе, которые способны удовлетворить потребности любого покупателя. Так производители предлагают такие типы купе как: отдельно стоящие и встроенные.

Отдельно стоящие модели состоят из короба, который включает боковые и заднюю стенку, вверх и низ, внешне они подобны классическому шкафу. Они отличаются по габаритам и внешнему оформлению, при необходимости их можно передвигать по квартире.

Встроенные шкафы не имеют боковых и задних стенок, в данном случае их роль берут на себя стены, пол и потолок. Такие модели хорошо разместятся в нише, где достойно займут своё место.

Материалы

В изготовлении купе производитель использует различные материалы для фасадов, профиля, корпуса и внутреннего наполнения. Корпус чаще всего изготавливают из ламинированной ДСП, это недорогой, но достаточно практичный материал для корпусной мебели. Реже в изготовлении шкафов-купе используют натуральное дерево. Для изготовления фасадов используют зеркало, ДСП, ротанг и другие материалы. Зеркало применяют как обычное, так и тонированное и с художественной или декоративной росписью.

В качестве профиля используют алюминий или сталь. Стальной профиль считается более дешевым, к тому же он отличается большим весом, что влияет на легкость и бесшумность открывании дверей. Алюминиевый профиль намного легче, красивее, имеет хорошую устойчивость к коррозиям, но по стоимости он дороже. Это в свою очередь влияет на общую стоимость купе.

Что касается внутреннего наполнения, то это зависит в какой комнате он будет располагаться. Так для коридора или прихожей важнее хранение верхней одежды и обуви, для спальни-повседневная одежда, белье и различные аксессуары. Если шкаф-купе один на несколько комнат его наполнение комбинируют из отделений для верхней и повседневной одежды. Для удобного хранения вещей применяют роликовые направляющие, различные вешалки для ремней, брюк, галстуков и белья. Хорошо смотрится подсветка в виде точечных светильников, которые можно располагать как на боковых стенках, так и сверху.

Выбрать нужный шкаф-купе для своего дома достаточно несложно, главное правильно измерить размеры комнаты где он будет располагаться и нужные размеры шкафа.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, Шкафы-купе  
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