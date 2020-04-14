 

Тиовит Джет - что может быть лучше?

Досуг Сегодня, 20:2024
Тиовит Джет - что может быть лучше?

Комбинируя в себе действие нескольких групп препаратов – акарицида и фунгицида, экономичный Тиовит Джет эффективен в борьбе с клещами и грибковыми болезнями огурцов, капусты, винограда, семечковых деревьев, помидор и прочих культур и овощей. Препарат применяют на ягодных кустарниках и плодовых деревьях и даже цветах. 

Авторы интернет - магазина sad-ogorod.in.ua расскажут Вам: как с помощью данного средства защитить урожай от разных видов клещей, а также инфекций грибкового типа по типу мучнистой росы.

qGwiRKA1HSDTC3KNScfzh3jjX0dhhXlO2dft2ooy0TGRNSc3lHoQtzltOZgUQ0HH4FdPYY1eBjLhZTNAu26grc5tUz6HZxTeUpna611e9u6Dem9zfsUrRJkhgE9CBr7JOou1zKs

 

Преимущества:

  • Низкая цена (23,56 грн за 40 г) по данным на 2020 год;

  • Не токсичный для растений;

  • Средство расходуется очень экономично в сравнении с аналогами;

  • Если следовать инструкции и дозировкам, Тиовит Джет не нарушает структуру и плодородные функции грунта и не вредит окружающей среде;

  • Благодаря гранулам, распыленный раствор не смывается осадками, создает защитную оболочку. Может использоваться без прилипателей;

  • Простота приготовления раствора (прямо в резервуаре опрыскивателя);

  • Тиовит Джет в сравнении от коллоидной серой стабильно защищает культуры более длительный период, а именно 1-1.5 недели;

  • После опрыскивания не нужно долго ждать: уже спустя 1 день можете приступать к сбору урожая;

  • Применяется независимо от вегетационного периода.

Средство производится в гранулированной форме со спрессованной серой по фирменной технологии S8 компании Syngenta. Ошибочно считать, что Тиовит Джет с коллоидной серой ничем не отличаются. Данное утверждение не верно, поскольку швейцарский препарат прекрасно хранится 3 года и хорошо растворяется в воде, при этом эффективность препарата в разы выше.

Как разводить и готовить раствор Тиовита Джет

Более корректно использовать опрыскиватель с мешалкой электрического типа. Раствор готовим прямо в баке опрыскивателя:

  1. Наполняем резервуар водой на 50% от объема

  2. Включаем мешалку и понемногу добавляем по грануле препарата после того как растворится предыдущая.

  3. После растворения всех гранул (при этом мешалка работает) доливаем в бак воды до полного и начинаем обработку. Будет лучше, если не выключать размешиватель пока не закончится весь раствор для однородности.

Следуйте дозировкам и правилам использования препарата, указанные на упаковке:

C:UsersАнтонDesktopТиовит джет8dbf33e29e391c298fb230074e83c443.jpg

Несовместимость препарата в баках наблюдалась в случае с препаратами на основе минеральных масел или нефтепродуктов. 

Для больше уверенности проведите предварительный тест: разведите  2 препарата по 100 мл в чистом стеклянном стакане и подождите в течение 1-2 часов. Если температура смеси осталась прежней, цвет и прозрачность не изменились, а осадка и образования пены не произошло – препараты можно смешивать между собой. 

Все указанные ниже дозы разведения рабочего раствора рассчитаны на 10 л воды, при норме расхода 1 л готового раствора на 10 квадратных метров пораженного участка:

  • Если виноград беспокоит паутинный клещ -  разведите 30-40 г на 10 л воды, с расчетом 1 л раствора на 10 кв.м. Период ожидания составляет 24 часа, к ручным работам можно приступать спустя 4 дня. 

C:UsersАнтонDesktopiloveimg-compressed(24)тиовит.jpg

Число опрыскиваний – 1. Оптимальная температура от 16 до 18 градусов. 

  • В случае с оидиумом винограда используйте 30…50 г на 10 литров воды при норме 1 л на 10 кв. метров площади.Число обработок – от 4 до 6. 

  • Яблоню и грушу от мучнистой росы опрыскиваем раствором препарата 30-80 г при температуре 16-18 град. Число обработок не должно превышать 6.

  • Крыжовник и черную смородину от мучнистой росы (американской) обрабатываем фунгицидом Тиовит Джет  в количестве 20…30 г для крыжовника, и 20-60 г для черной смородины.

C:UsersАнтонDesktopiloveimg-compressed(24)тиовит ягоды.jpg

Интервал обработок этих ягодников не должен быть меньше 1 недели. Кол-во опрыскиваний:  не более 6.

  • Для розы (открытого грунта) потребуется 20-60 г препарата, а для огурцов (закрытого грунта) – 20-30 г для борьбы с мучнистой росой.

C:UsersАнтонDesktopiloveimg-compressed(24)тиовит помидоры.jpg

Для обеих культур кратность опрыскиваний не должна превышать 2-4. Срок ожидания после опрыскивания огурцов – 3 суток. Для роз рекомендуемая температура для работ с препаратом: 17 градусов.

  • Цветы (в условиях закрытого грунта) от паутинного клеща и росы (мучнистой) потребуют 20-60 г препарата. Расход варьируется от 0,5 до 1 л на 10 кв.м. 

Важно: во всех вышеперечисленных случаях (кроме винограда) соблюдайте перерыв между процедурами в 7 дней.

Более подробная информация по другим культурам в открытом грунте и в тепличных условиях указана в табличной форме:

C:UsersАнтонDesktopiloveimg-compressed(24)таблица 1 часть.jpg

 

C:UsersАнтонDesktopiloveimg-compressed(24)таблица 2 часть.jpg

Меры защиты и класс опасности

Тиовит Джет принадлежит к 3-й категории токсичности для пчёл и человеческого организма, рекомендуем всё же надевать головные уборы, рабочую одежду, плотные резиновые перчатки, респиратор с фильтрами (не противопылевой), очки с уплотнителем.

Препарат разрешен для проведения работ вблизи водоемов с рыбой.

Защитите урожай от болезней, клещей и насекомых с магазином «Сад-Огород»:

https://www.youtube.com/watch?v=yk69rwJj6xs




 

 


 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тиовит_Джет, 7dniv, 7dnivinfo  
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Как выбрать систему автоматического полива
Как выбрать систему автоматического полива
Как раздать Интернет
Как раздать Интернет
Как найти производителя в Китае
Как найти производителя в Китае
Гороскоп на сегодня (15.04.20)
Гороскоп на сегодня (15.04.20)
Какие сегодня праздники, события - 15 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 15 Апреля
Три распространенные причины неисправности холодильника
Три распространенные причины неисправности холодильника
Тарелки: назначение, виды и материалы, используемые для производства посуды
Тарелки: назначение, виды и материалы, используемые для производства посуды
Изысканная ткань коттон
Изысканная ткань коттон
Как выявить и вылечить варикоз?
Как выявить и вылечить варикоз?

Новости по теме

Капсикам от целлюлита: эффективное и бюджетное средство
Капсикам от целлюлита: эффективное и бюджетное средство
14-апр-2020, 16:35
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
9-апр-2020, 09:25
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
28-мар-2020, 10:56
Летние шины: правильный выбор
Летние шины: правильный выбор
25-мар-2020, 08:56
Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов
Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов
23-мар-2020, 12:28

Последние новости

20:11
События
Парад ко Дню Победы отменили в России
20:09
Политика
Татьяне Чорновил суд избрал меру пресечения
19:55
События
Снова начался пожар в Чернобыльской зоне
17:30
Политика
Рада уполномочила Кабмин определять админцентры территориальных общин
17:27
События
Для борьбы с COVID-19 в Европе следующие недели будут решающими
16:45
Политика
Персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия одобрил Зеленский
15:10
Общество
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
14:21
События
Открытие школ и смягчение карантина в три этапа: как мир выходит из изоляции
14:20
События
Единую экономическую зону с Украиной может создать ЕС
14:16
События
Ввести чрезвычайное положение по всей стране планирует Япония
14:15
Политика
Меру пресечения Черновол начал избирать суд
12:13
Политика
Об испытании Россией противоспутниковой ракеты заявили США
12:11
Политика
Отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года хотят в Польше
11:55
События
Fox News заявила что коронавирус возник в Уханьской лаборатории
11:12
Политика
Начало обмена пленными подтвердил офис президента
10:56
Политика
Закон об увеличении штрафов в 18 раз за поджог сухостоя
10:33
Политика
Закон о едином счете для уплаты налогов со своими правками подписал Зеленский
09:51
Политика
Парубий не в состоянии был ответить на вопрос журналистов, почему он нарушил карантин и вывел людей на улицу
09:48
События
Стало известно, кто привёз коронавирус в Россию
09:41
События
В столице полностью закрыли целую больницу из-за заражения коронавирусом всего медперсонала

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.04 (состоянием на 09:00)10669
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.04 (состоянием на 09:00)7082
К приезду Зеленского — и.о. губернатора Закарпатья Гетманенко втридорога покупает костюмы и респираторы медикам482
8 лет лишения свободы за критику геев и лесбиянок предусмотрено новым законопроектом от «Слуги народа»363
ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы252
Председатель Закарпатской областной организации Украинской ассоциации религиоведов Николай Палинчак выступил с обращением к землякам247
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.04 (состоянием на 09:00)181

Досуг

Тиовит Джет - что может быть лучше?
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Комбинируя в себе действие нескольких групп препаратов – акарицида и фунгицида, экономичный Тиовит Джет эффективен в борьбе с клещами и грибковыми болезнями огурцов, капусты, винограда, семечковых деревьев, помидор и прочих культур и овощей.
Сегодня, 20:2029
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Шкафы-купе являются достаточно новым видом мебели на рынке товаров. Они, как и другая мебель усовершенствовалась на протяжении нескольких десятков лет, и сейчас представлены на рынке в различных конструкциях, с разными типами фасадов и методом установки.
Сегодня, 12:49121
Как выбрать систему автоматического полива
Как выбрать систему автоматического полива
Сегодня все больше домовладельцев отказываются от практики ручного полива и устанавливают у себя на участках автоматические поливочные системы
Сегодня, 12:01113
Как раздать Интернет
Как раздать Интернет
Раздавать Интернет, то есть выполнять основную функцию роутера, способен практически любой ноутбук со встроенным адаптером вай-фай.
Вчера, 17:3588
Как найти производителя в Китае
Как найти производителя в Китае
Современный Китай — один из крупнейших в мире поставщиков промышленной и потребительской продукции. Основной характеристикой китайских товаров на международном рынке теперь есть не только их дешевизна, но и использование в их изготовлении инновационных технологий.
Вчера, 14:12100
Три распространенные причины неисправности холодильника
Три распространенные причины неисправности холодильника
Холодильник – самый нужный и полезный агрегат в доме. Ведь именно он позволяет максимально долго хранить свежесть, полезность и презентабельность пищи и прочей продукции.
14-апр-2020, 20:00136

События

Парад ко Дню Победы отменили в России
Парад ко Дню Победы отменили в России
Путин надеется, что парад состоится еще в 2020 году
Сегодня, 20:1133
Снова начался пожар в Чернобыльской зоне
Снова начался пожар в Чернобыльской зоне
Причиной возобновления пожара является сильный ветер
Сегодня, 19:5543
Для борьбы с COVID-19 в Европе следующие недели будут решающими
Для борьбы с COVID-19 в Европе следующие недели будут решающими
В ВОЗ призвали не допускать ошибки
Сегодня, 17:2755
Открытие школ и смягчение карантина в три этапа: как мир выходит из изоляции
Открытие школ и смягчение карантина в три этапа: как мир выходит из изоляции
Карантин из-за коронавируса в Европе и мире начинают ослаблять, выход из изоляции планируют провести в несколько этапов.
Сегодня, 14:21105
Единую экономическую зону с Украиной может создать ЕС
Единую экономическую зону с Украиной может создать ЕС
Единая зона будет действовать между ЕС и странами "Восточного партнерства"
Сегодня, 14:2091
Ввести чрезвычайное положение по всей стране планирует Япония
Ввести чрезвычайное положение по всей стране планирует Япония
Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур
Сегодня, 14:1682
7 Днів