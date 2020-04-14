Тиовит Джет - что может быть лучше?

Комбинируя в себе действие нескольких групп препаратов – акарицида и фунгицида, экономичный Тиовит Джет эффективен в борьбе с клещами и грибковыми болезнями огурцов, капусты, винограда, семечковых деревьев, помидор и прочих культур и овощей. Препарат применяют на ягодных кустарниках и плодовых деревьях и даже цветах.

Авторы интернет - магазина sad-ogorod.in.ua расскажут Вам: как с помощью данного средства защитить урожай от разных видов клещей, а также инфекций грибкового типа по типу мучнистой росы.

Преимущества:

Низкая цена (23,56 грн за 40 г) по данным на 2020 год;

Не токсичный для растений;

Средство расходуется очень экономично в сравнении с аналогами;

Если следовать инструкции и дозировкам, Тиовит Джет не нарушает структуру и плодородные функции грунта и не вредит окружающей среде;

Благодаря гранулам, распыленный раствор не смывается осадками, создает защитную оболочку. Может использоваться без прилипателей;

Простота приготовления раствора (прямо в резервуаре опрыскивателя);

Тиовит Джет в сравнении от коллоидной серой стабильно защищает культуры более длительный период, а именно 1-1.5 недели;

После опрыскивания не нужно долго ждать: уже спустя 1 день можете приступать к сбору урожая;

Применяется независимо от вегетационного периода.

Средство производится в гранулированной форме со спрессованной серой по фирменной технологии S8 компании Syngenta. Ошибочно считать, что Тиовит Джет с коллоидной серой ничем не отличаются. Данное утверждение не верно, поскольку швейцарский препарат прекрасно хранится 3 года и хорошо растворяется в воде, при этом эффективность препарата в разы выше.

Как разводить и готовить раствор Тиовита Джет

Более корректно использовать опрыскиватель с мешалкой электрического типа. Раствор готовим прямо в баке опрыскивателя:

Наполняем резервуар водой на 50% от объема Включаем мешалку и понемногу добавляем по грануле препарата после того как растворится предыдущая. После растворения всех гранул (при этом мешалка работает) доливаем в бак воды до полного и начинаем обработку. Будет лучше, если не выключать размешиватель пока не закончится весь раствор для однородности.

Следуйте дозировкам и правилам использования препарата, указанные на упаковке:

Несовместимость препарата в баках наблюдалась в случае с препаратами на основе минеральных масел или нефтепродуктов.

Для больше уверенности проведите предварительный тест: разведите 2 препарата по 100 мл в чистом стеклянном стакане и подождите в течение 1-2 часов. Если температура смеси осталась прежней, цвет и прозрачность не изменились, а осадка и образования пены не произошло – препараты можно смешивать между собой.

Все указанные ниже дозы разведения рабочего раствора рассчитаны на 10 л воды, при норме расхода 1 л готового раствора на 10 квадратных метров пораженного участка:

Если виноград беспокоит паутинный клещ - разведите 30-40 г на 10 л воды, с расчетом 1 л раствора на 10 кв.м. Период ожидания составляет 24 часа, к ручным работам можно приступать спустя 4 дня.

Число опрыскиваний – 1. Оптимальная температура от 16 до 18 градусов.

В случае с оидиумом винограда используйте 30…50 г на 10 литров воды при норме 1 л на 10 кв. метров площади.Число обработок – от 4 до 6.

Яблоню и грушу от мучнистой росы опрыскиваем раствором препарата 30-80 г при температуре 16-18 град. Число обработок не должно превышать 6.

Крыжовник и черную смородину от мучнистой росы (американской) обрабатываем фунгицидом Тиовит Джет в количестве 20…30 г для крыжовника, и 20-60 г для черной смородины.

Интервал обработок этих ягодников не должен быть меньше 1 недели. Кол-во опрыскиваний: не более 6.

Для розы (открытого грунта) потребуется 20-60 г препарата, а для огурцов (закрытого грунта) – 20-30 г для борьбы с мучнистой росой.

Для обеих культур кратность опрыскиваний не должна превышать 2-4. Срок ожидания после опрыскивания огурцов – 3 суток. Для роз рекомендуемая температура для работ с препаратом: 17 градусов.

Цветы (в условиях закрытого грунта) от паутинного клеща и росы (мучнистой) потребуют 20-60 г препарата. Расход варьируется от 0,5 до 1 л на 10 кв.м.

Важно: во всех вышеперечисленных случаях (кроме винограда) соблюдайте перерыв между процедурами в 7 дней.

Более подробная информация по другим культурам в открытом грунте и в тепличных условиях указана в табличной форме:

Меры защиты и класс опасности

Тиовит Джет принадлежит к 3-й категории токсичности для пчёл и человеческого организма, рекомендуем всё же надевать головные уборы, рабочую одежду, плотные резиновые перчатки, респиратор с фильтрами (не противопылевой), очки с уплотнителем.

Препарат разрешен для проведения работ вблизи водоемов с рыбой.

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